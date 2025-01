video suggerito

Maxi sequestro di droga al porto di Livorno, 217 kg di cocaina in 200 panetti marchiati La droga era stata nascosta all'interno di un container sbarcato da una nave proveniente dal Sud-America che formalmente trasportava legname proveniente dal Cile. La cocaina purissima era diretta in Calabria ed era divisa in panetti stranamente marchiati con alcuni simboli di note catene di abbigliamento.

A cura di Antonio Palma

Maxi sequestro di droga al porto di Livorno dove i militari della Guardia di Finanza, insieme a personale dell'Agenzia delle dogane, hanno intercettato un carico di ben 217 kg di cocaina purissima suddivisa in quasi 200 panetti, tutti stranamente marchiati con alcuni simboli di note catene di abbigliamento e non solo. La droga era stata nascosta all’interno di un container sbarcato da una nave proveniente dal Sud-America che formalmente trasportava legname proveniente dal Cile.

Secondo le indagini delle fiamme Gialle, il carico di droga era arrivato su richiesta specifica delle organizzazione criminali italiane ed era diretto in Calabria, anche se lo spaccio probabilmente avrebbe riguardato tutta Italia dopo la distribuzione sulle varie piazze di spaccio. La cocaina, una volta tagliata, avrebbe fruttato alla criminalità organizzata oltre 600mila dosi per un valore di mercato di oltre 150 milioni di euro.

"Fondamentale è stata la stretta sinergia, le risorse e l’esperienza messi in campo dall’Agenzia delle Dogane e dalle Fiamme Gialle con il coordinamento della Procura della Repubblica di Livorno" spiegano gli inquirenti. Il sequestro dei panetti di “polvere bianca” conferma Livorno come uno dei porti scelti dai narcotrafficanti negli ultimi anni per fare giungere la sostanza stupefacente in Italia. Da qui poi prende varie strade per essere spacciate sia nel nostro Paese sia nel resto d'Europa. Solo nel 2024 sono stati sequestrati oltre 400 kg di cocaina.

Un'attività fiorente che viene contrastata dall’attività di controllo doganale dei funzionari ADM e dei militari della Guardia di Finanza attraverso una quotidiana e metodica azione svolta sia sul traffico passeggeri, sia sui veicoli sia sulle merci che transitano nel porto di Livorno.

La droga sequestrata era contenuta in alcuni borsoni neri. Dopo essere stata campionata ed analizzata dal laboratorio della locale Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, verrà distrutta presso un inceneritore.