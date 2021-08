Maxi sbarco di migranti a Lampedusa: in 400 su un peschereccio, sull’Isola hotspot al collasso Altri 400 migranti sono sbarcati questa mattina a Lampedusa, tutti stipati all’inverosimile su un singolo peschereccio partito dalle coste nordafricane e che per puro miracolo è rimasto a galla fino in vista delle coste italiane. Dopo le operazioni di controllo sulla banchina, i migranti saranno trasferirti all’hotspot di Lampedusa, il cento per migranti dell’Isola che da giorni ormai è strapieno.

A cura di Antonio Palma

Immagine di archivio

Non si fermano gli sbarchi di migranti a Lampedusa dopo gli arrivi dei giorni scorsi, questa mattina sull'Isola in mezzo al Mediterraneo sono approdate altre 400 persone, tutte stipate all'inverosimile su un singolo peschereccio partito dalle coste nordafricane e che per puro miracolo è rimasto a galla fino in vista delle coste italiane. Ad avvistare l'imbarcazione stracarica di persone sono state le motovedette della Guardia di finanza che pattugliano lo specchio di mare al largo di Lampedusa. L'allerta è scattata all'alba di oggi, sabato 28 agosto, quando il peschereccio era in vista della costa.

Le stesse motovedette delle Fiamme gialle hanno poi provveduto a scortare l'imbarcazione fino al porto dell'isola delle Pelagie, non senza difficoltà visto che il peschereccio navigava ormai con difficoltà. Ad un certo punto, temendo che il natante potesse affondare da un momento all'altro sotto il carico dei circa 400 migranti a bordo, i finanzieri hanno deciso di alleggerirne il peso avviando un'operazione di trasbordo delle persone. Con il coordinamento della Capitaneria di porto, i migranti sono stati caricati su più unità di soccorso, fatte arrivare in zona dopo l'allarme, e infine i migrati sono stati portati tutti in porto. Lo sbarco è avvenuto al molo Favarolo intorno alle 9.30 di oggi.

Dopo le operazioni di controllo sulla banchina, i migranti saranno trasferirti all'hotspot di Lampedusa, il cento per migranti dell'Isola che da giorni ormai è strapieno con molte più persone di quanti ne potrebbe accogliere per via degli sbarchi che nelle ultime ore si susseguono senza tregua. Nella struttura, che può ospitare 250 persone, al momento si trovano oltre mille migranti ma i trasferimenti verso la Sicilia sono già iniziati per alleggerire la pressione.