Maurizio, morto schiacciato sotto un tir. La moglie: “Non volevi invecchiare e ci sei riuscito” Il dolore di Anna Masutti, moglie di Maurizio Durì, il 48enne morto schiacciato nella sua auto finita sotto a un tir lungo la A4 in località di Pradipozzo: “Volevi essere Peter Pan e ci sei riuscito”.

A cura di Ida Artiaco

"Peter Pan, non volevi invecchiare e ci sei riuscito". Così Anna Masutti ha ricordato con un messaggio su Facebook il marito Maurizio Durì, il 48enne morto schiacciato nella sua auto finita sotto a un tir lungo la A4 in località di Pradipozzo, tra i vigneti del pregiato doc Lison Pramaggiore, a pochi chilometri dallo svincolo di Portogruaro.

Con lui la donna, presidente di Agedo Udine – associazione di genitori, parenti e amici di persone Lgbtqia+ -,aveva avuto una figlia, ora 13enne. Insieme, anche con le due figlie avute in precedenza dalla moglie, vivevano a Udine da tempo.

Anna ha raccontato al Messaggero Veneto anche dell'ultimo messaggio ricevuto dal marito prima dell'incidente mortale. "Ci vediamo questa sera, sto tornando a casa e per cena ho preso una burrata, le castagne e anche le pesche. Ti vengo a prendere al lavoro". Poi il nulla. Finché alle 22:30 del 17 ottobre hanno suonato il campanello di casa le forze dell’ordine per avvertirla di quello che era successo. "È stato davvero terribile. Maurizio era un punto di riferimento fondamentale per la nostra famiglia", ha aggiunto.

E poi ancora: "Mio marito era una persona eclettica e curiosa. Dopo aver frequentato la scuola infermieri, ha lavorato per anni, sempre in sala operatoria, prima all’ospedale Santa Maria della Misericordia e poi al policlinico Città di Udine". Una decina d’anni fa ha iniziato a lavorare per una multinazionale americana, la Smith & Nephew. Da rappresentante, con impegno e sacrificio, è diventato capo area.

Secondo quanto ricostruito finora, Durì viaggiava da solo e pare che non si sia accorto del Tir fermo finendo con la sua Bmw incastrata sotto al rimorchio. Un incidente da addebitare probabilmente a un malore o a una distrazione perché sul posto non sono stati rinvenuti segni di frenata.