È ormai iniziato il conto alla rovescia per la Maturità 2021, che come lo scorso anno sarà senza le tradizionali prove scritte. Ma il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi proprio non vuole sentire parlare di una “maturità ridotta”. Durante una diretta con Skuola.net, Bianchi ha spiegato come sarà l’esame di Stato di quest’anno, al via il 16 giugno prossimo. “Non è affatto una maturità ridotta, ma un esame di maturità con una prova scritta che è l’elaborato e non la prova scritta tradizionale, quando può capitare di trovarsi davanti anche un argomento che non si conosce”, ha spiegato il ministro parlando dell’elaborato come di “una bellissima forma di esame”.

“Io ho parlato con tantissimi ragazzi e ciò che mi ha emozionato di più è vedere la bellezza dei temi che ognuno sta affrontando e anche la straordinaria serietà con cui i nostri ragazzi e ragazze stanno affrontando questa prova”, ha detto il ministro a Skuola.net. Poi ci sarà la discussione con l’esame orale “in cui devi dimostrare anche di essere capace, partendo da un argomento, di vedere tutte le connessioni”, così Bianchi. “È un esame con una sua identità, che parte dall’anno che abbiamo vissuto, si fa un esame su tutto il percorso degli studenti”, ha detto ancora.

Quali sarebbero state le tracce delle prove scritte di quest’anno in caso di una maturità “classica”? Il ministro Bianchi ha risposto a questa domanda parlando di un tema che lo appassiona tantissimo: “Io avrei dato come tema i primi 3 articoli della Costituzione e avrei chiesto ai ragazzi di sviluppare un tema su o uno dei tre articoli o su tutti. Cosa vuol dire una ‘Repubblica fondata sul lavoro’, una che riconosce e tutela i diritti ma solo insieme al dovere della solidarietà, cosa vuol dire l’eguaglianza. Avrei dato dei pensieri sulla Costituzione”.