Mattarella e Ursula von der Leyen a Palermo dagli studenti: “Un segno di attenzione al sud Italia” Gli studenti dell’università di Palermo hanno incontrato Mattarella e Ursula von der Leyen per l’inaugurazione dell’anno accademico. Un modo per mostrare che non sono soli e la Sicilia può essere terra di opportunità.

A cura di Roberto Marrone

Una cerimonia del tutto particolare quella svolta giovedì 23 febbraio 2023 nell'aula magna del dipartimento di ingegneria per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università degli Studi di Palermo. Ospiti d'onore il Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen e il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella.

Ai microfoni di Fanpage.it il rettore Massimo Midiri: "Questa cerimonia è stata un chiaro segno di un'attenzione rivolta a quello che sta succedendo al sud Italia e in particolare a Palermo. La nostra Università è pronta a diventare internazionale".

Oltre a concentrarsi sull'università e sull'aspetto didattico il rettore ha voluto lanciare, anche durante la cerimonia, un messaggio agli studenti presenti: "Se ci danno fiducia, questa sarà loro restituita, non soltanto dando loro delle competenze ma soprattutto dando loro tutti i collegamenti necessari affinché possano immediatamente immettersi nel mondo della società e dell'impresa".

Un intervento molto dettagliato quello della presidente Von Der Leyen, dedicato alla centralità della Sicilia nel Mediterraneo, alla guerra in corso e alla sostenibilità, che ha esposto interamente in lingua inglese anche se ha voluto chiudere l'intervento con una frase in italiano: "Viva la Sicilia, viva l'Europa".

Oltre al Presidente Mattarella, era presente anche il ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini: "È un grande segno di speranza essere qui oggi a Palermo nel centro del Mediterraneo. Il nostro obiettivo non è solo quello di trasmettere conoscenze ma di accompagnarvi in un viaggio alla scoperta di voi stessi così da aiutarvi a leggere, capire ed accettare le vostre fragilità. Un piccolo inciampo non può determinare una scelta di vita, sbagliando si impara".