Marsala, morto a 60 anni ristoratore no vax: aveva cercato anche di rifiutare l’ossigeno

A cura di Davide Falcioni

Maurizio Bellitteri, noto ristoratore di Marsala vicino alle posizioni anti vacciniste, è morto oggi all'età di 60 anni all'ospedale "Paolo Borsellino" della città siciliana, dove da giorni era ricoverato in rianimazione in gravissime condizioni dopo aver contratto il Covid-19. Titolare, da diversi anni, di un ristorante con annesso stabilimento balneare (zona lido Signorino, nel versante sud di Marsala), era il più grande di cinque fratelli e fin dall'inizio della campagna vaccinale aveva assunto posizioni rigidamente contrarie al vaccino. "Per noi è una notizia tragica – spiega a Tp il fratello Massimo – perché abbiamo perso il nostro fratello maggiore". Massimo Bellitteri ha appreso la notizia mentre preparava il pranzo per i poveri alla mensa sociale di Marsala: "Fino all'ultimo pregavo per lui, ma non è servito …".

Le condizioni di Maurizio Bellitteri, che aveva contratto il virus Sars-Cov-2 circa un mese fa, si sono subito rivelate molto gravi tanto che è stato necessario trasportarlo in ospedale, dove i medici hanno dovuto anche faticare non poco per convincerlo ad essere sottoporlo al casco ventilatore, prima di decidere il ricovero in terapia intensiva. Ad aggravare la sua condizione anche il fatto che soffrisse di obesità e di ipertensione. Negli ultimi mesi il noto ristoratore di Marsala aveva sposato le posizioni più rigidamente No Vax anche rilanciando una serie di false notizie sulla sicurezza e l'efficacia dei vaccini. Amici e conoscenti avevano tentato a lungo di fargli cambiare idea, ma purtroppo è stato totalmente inutile. Se si fosse vaccinato le sue probabilità di salvarsi sarebbero state sensibilmente più alte.