Marsala, lei lo lascia, lui la investe con l’auto: l’uomo era stato già denunciato per violenze Una ragazza di 22 anni è stata investita dall’ex compagno ieri a Marsala: la giovane, madre di due figli, ha riportato fratture alle gambe e al bacino.

A cura di Davide Falcioni

immagine di repertorio

Alcuni mesi fa, stanca di subire umiliazioni e vere e proprie violenze fisiche in casa ad opera del compagno, che aveva ripetutamente denunciato, aveva lasciato l'uomo e cercato un luogo più sicuro in cui vivere. Una scelta che lui non le fa fatto pagare, investendola con l’auto mentre lei era in monopattino.

L'ennesimo episodio di violenza nei confronto di una donna si è verificato ieri sera intorno alle 23 a Marsala, nei pressi dell'incrocio tra le vie Salemi e via Istria. Protagonisti della vicenda un 28enne disoccupato – che stanotte è stato fermato dai carabinieri della città siciliana – e una ragazza di 22 anni che è stata ricoverata all’ospedale “Paolo Borsellino”, dove i medici hanno deciso di sottoporla ad intervento chirurgico per ridurre le fratture a una gamba e al bacino.

Dopo averla investita, il 28enne sarebbe fuggito. A chiamare l’ambulanza del 118 sono stati alcuni residenti della zona, che si sono accorti di quanto accaduto e hanno udito le grida d’aiuto e i lamenti di dolore della giovane. La coppia ha due figli, che sono stati affidati ai genitori della ragazza. Nel frattempo, l'avvocato della giovane investita, Vincenzo Forti, ha affermato che a carico dell’investitore potrebbe essere ipotizzato il reato di lesioni gravissime o addirittura tentato omicidio. "La violenza – commenta il legale marsalese – va denunciata alla prima manifestazione. Paradossalmente, con le menti becere, il perdono provoca ulteriore violenza". La giovane avrebbe infatti raccontato che l'uomo l'avrebbe aspettata e dopo averla investita una prima volta avrebbe fatto marcia indietro per provare a travolgerla nuovamente.