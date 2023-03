Marito torna a casa e trova la moglie morta, dramma a Perugia: disposta l’autopsia La donna di 56 anni è stata trovata senza vita all’interno della propria abitazione in località Ponte Pattoli. A rinvenire corpo della donna è stato il marito che ha chiamato i soccorsi.

A cura di Antonio Palma

Immagine di repertorio

Dramma a Perugia, dove un donna di 56 anni è stata trovata senza vita all'interno della propria abitazione in località Ponte Pattoli. A rinvenire corpo della donna è stato il marito che è tornato a casa e ha scoperto con orrore la terribile scena. È stato sempre l'uomo a chiamare i soccorsi con una telefonata immediata al numero di emergenza 112 ma per la 56enne ormai era troppo tardi. I soccorsi medici hanno solo potuto accertarne il decesso tra lo strazio del compagno.

La vittima, una 56enne originaria della provincia di Siena, è stata trovata all’interno della propria camera da letto ma senza ferite evidenti. Il personale sanitario intervenuto sul posto non ha saputo dare una spiegazione ai fati ed è stato fatto intervenire anche il medico legale che però a sua volta non ha potuto stabilire un motivo del decesso. Per questo, vista la mancanza di testimoni del fatto e la dinamica del ritrovamento, del caso i carabinieri hanno informato l'autorità giudiziaria che ha disposto l'autopsia sulla salma che potrà chiarire la vicenda.

Il ritrovamento del corpo senza vita della donna risale alla prima mattinata di oggi, lunedì 20 marzo, per questo la prima ipotesi è che la morte possa essere sopraggiunta durante la notte. Sul posto, oltre ai soccorsi medici, sono intervenuti I carabinieri della Compagnia di Perugia che hanno avviato gli accertamenti del caso.

"Il personale sanitario e il medico legale intervenuti, a seguito di un primo esame, non sono stati in grado di indicare l’esatta causa di morte. L’autorità giudiziaria ha pertanto disposto l’esecuzione di rilievi tecnici da parte di militari del nucleo investigativo di Perugia e disposto l’esecuzione dell’autopsia, che avverrà nei prossimi giorni, al fine di chiarire in modo esaustivo il motivo del decesso" spiegano dalla Procura umbra