Marito e moglie si schiantano contro auto, Sofia e Angelo muoiono a poche ore di distanza Stavano viaggiando da Sciacca verso Trapani a bordo della loro moto quando si sono schiantati contro un’auto. Angelo Graceffa, di 39 anni, e la compagna 34enne Sofia Giummo sono morti a poche ore di distanza.

A cura di Gabriella Mazzeo

Sono morti in seguito a un tragico incidente d'auto a poche ore l'uno dall'altra. Angelo Graceffa, di 39 anni, e la 34enne Sofia Giummo, viaggiavano a bordo della loro moto Kawasaki in direzione Trapani quando, per cause ancora da accertare, si sono scontrati con un'auto che arrivava dalla direzione opposta.

Entrambi sono morti nella serata di ieri, dopo essere stati trasportati in ospedale dai soccorsi intervenuti sul posto.

La 34enne è stata portata d'urgenza al Pronto Soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca ed è morta poco dopo il suo ricovero.

Il medico ortopedico 39enne è invece morto a distanza di qualche ora dopo essere stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico presso l'ospedale Civico di Palermo. La coppia aveva due figli.

Angelo Graceffa, 39 anni

Sarebbero invece rimasti illesi i due passeggeri della Suzuki. A bordo dell'automobile, infatti, vi erano un uomo e una donna che però sono salvi.

I due passeggeri sono stati comunque sottoposti ad accertamenti medici specialisti per scongiurare l'esistenza di particolari lesioni interne.

Nonostante l'impegno dei sanitari non vi è stato invece nulla da fare per Giummo e Graceffa.

I due erano stati trasportati in ospedale con l'elisoccorso proprio a causa delle loro disperate condizioni di salute.

Sofia Giummo, 34 anni

Il 39enne è rimasto in vita per diverse ore dopo il decesso della moglie, ma le ferite riportate nello scontro con la vettura erano troppo gravi.

Saranno le forze dell'ordine a indagare su quanto accaduto nella serata di ieri, 11 agosto. Secondo quanto reso noto, i due erano partiti da Sciacca e si stavano dirigendo a Trapani.

Il tratto stradale interessato dall'incidente è stato limitato al traffico per permettere agli agenti di effettuare tutte le verifiche del caso.

La strada è stata poi messa in sicurezza e liberata dai detriti.