Finanziere si spara con la pistola d’ordinanza: è 56esimo suicidio nelle forze dell’ordine da inizio anno Un militare della Guardia di Finanza si è tolto la vita sparandosi con la pistola d’ordinanza. È il 56esimo suicidio tra le forze dell’ordine da inizio anno.

A cura di Chiara Ammendola

Ancora un suicidio tra i membri delle forze dell'ordine, il 56esimo da inizio anno. A togliersi la vita un maresciallo della guardia di finanza ritrovato morto in una zona periferica di Belluno dove era di stanza. Stando a quanto si apprende sembra che l'uomo, 51 anni, si sia tolto la vita sparandosi con la pistola d'ordinanza.

Il militare delle Fiamme Gialle, di origini campane, è stato ritrovato senza mattina questa vita nella periferia di Belluno, in una zona poco distante dall'aeroporto veneto. Secondo quanto riportato da fonti ufficiali, il cadavere del 51enne era in un furgone, in un parcheggio pubblico davanti a una ditta alle porte della città. A lanciare l'allarme sono stati alcuni operai che, diretti verso l'azienda, hanno notato il furgone nel piazzale esterno dell’azienda e il corpo all'interno.

Si tratta dell’ennesimo suicidio tra le forze dell'ordine, nello specifico è il cinquantaseiesimo tra militari e poliziotti a togliersi la vita dall’inizio dell’anno: a fornire i dati è l’Osservatorio suicidi in divisa. In Veneto l’ultimo, tragico episodio si era verificato a Verona, con un’operatrice della Polizia di Stato che si è tolta la vita, mentre solo un mese fa il 55esimo caso in Italia, quello di un agente di polizia penitenziaria.