Maltempo si sposta al sud, allerta meteo martedì 28 settembre: l’elenco delle 5 regioni a rischio Un avviso di condizioni meteorologiche avverse per per la giornata di domani, martedì 28 settembre, è stato lanciato dal Protezione Civile che ha valuttao una allerta gialla per rischio temporali su ampie zone di cinque regioni dle centro sud. Attesi temporali e nubifragi sull’aria adriatica e sul tirreno meridionale.

A cura di Antonio Palma

Il maltempo si posta gradualmente sempre di più verso sud ma non lascia l’Italia dove anche domani, martedì 28 settembre, è allerta meteo per temporali intensi e nubifragi su una parte del Paese. Per questo il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di domani che estende e modifica quello precedente valutando per martedì una allerta gialla per rischio temporali su ampie zone di cinque regioni del centro sud e una allerta gialla per rischio idrogeologico invece su diversi settori del sud.

Maltempo, allerta gialla per temporali su cinque regioni

Responsabile di questa situazione è la coda della perturbazione che ha interessato il centro nord del Paese nei giorni scorsi e che con il suo passaggio verso sud est nelle prossime ore porterà a un deciso aumento dell’instabilità meteorologica su molte regioni meridionali. Qui si è formata una sacca di aria più fredda ed umida che porterà temporali improvvisi accompagnati pure da locali grandinate. In base alle previsioni meteo disponibili e ai fenomeni previsti e in atto, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, è stata valutata per domani, martedì 28 settembre, allerta gialla di ordinaria criticità per rischio temporali su ampi settori di Calabria, Abruzzo, Molise, Puglia e Sicilia. Inoltre i fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche su diversi settori di Calabria, Puglia e Sicilia.

Tutte le allerte meteo per martedì 28 settembre

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Puglia Centrale Bradanica

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Puglia Centrale Bradanica

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico