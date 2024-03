Maltempo in Liguria: frane, allagamenti e strade interrotte, allerta meteo prolungata Frane e allagamenti in molte zone della Liguria dove oggi è allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e idraulico e allerta gialla per temporali. “I terreni saturi d’acqua hanno un maggior rischio di frane e smottamenti” spiegano dalla Regione. Allerta meteo prolungata al pomeriggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Il maltempo ha colpito pesantemente la Liguria oggi, domenica 10 marzo, causando frane e allagamenti in molte zone della regione dove oggi è allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e idraulico e allerta gialla per temporali. Piogge e temporali hanno colpito nelle scorse ore il ponente ligure con frane e smottamenti nella nottata e nelle prime ore di questa mattina. Molte le strade chiuse al traffico e nella notte una decina di persone residenti in una Rsa di Coronata sono state evacuate in via precauzionale a causa della riattivazione di una frana già esistente nei pressi dell’edificio.

“La sala operativa della nostra Protezione Civile è attiva e sta monitorando costantemente l’evolversi dell’allerta meteo, arancione nell’imperiese e gialla nel resto della regione. Grazie a tutti i soccorritori e volontari impegnati sul territorio, come sempre raccomandiamo a tutti massima prudenza” ha dichiarato il governatore Giovanni Toti.

Tra le situazioni più critiche quella di Finale Ligure dove una frana precipitata sulla carreggiata ha portato alla chiusura dell’Aurelia in entrambe le direzioni, all’altezza del chilometro 592, in località Malpasso. Sempre sull’Aurelia un grosso albero ha interrotto la circolazione tra Mulinetti e Polanesi, mentre frane indicate a Pieve Ligure e a Noli, nei pressi di località Saraceni.

Molti gli allagamenti registrati anche nella città di Genova dove è stata prolungata l’allerta meteo fino alle 18 di oggi. A Multedo il sottopasso di via Pacoret de Saint Bon è allagato e la polizia locale lo ha chiuso. Chiuse per allagamenti via Thea Benedetti e via della Superba. Acqua anche sulla sopraelevata Aldo Moro che è stata chiusa verso Ponente. In via Giovanni Torti un fiume di fango è arrivato in strada dopo essere stato spinto dalla pioggia da una delle scalinate.

“La sala operativa della Protezione Civile sta monitorando con attenzione l’andamento dell’allerta e gli effetti che il Maltempo potrebbe portare con sé a livello idrogeologico: i terreni saturi d’acqua hanno un maggior rischio di frane e smottamenti", ha spiegato l’assessore alla Protezione civile della Regione Liguria Giacomo Giampedrone, aggiungendo: "Stiamo seguendo con attenzione anche la situazione delle persone evacuate, con la protezione civile pronta ad intervenire se necessario. La raccomandazione, come sempre, è quella di prestare la massima attenzione all’evoluzione del meteo, non solo nel Ponente dove è stata diramata l’allerta arancione, ma su tutto il territorio". Prolungata l'allerta gialla per piogge diffuse e temporali su molte zone.

Il maltempo sta interessando anche il vicino Piemonte dove si registrano allagamenti e strade chiuse nell’Alessandrino. Vie chiuse nei sobborghi di Spinetta Marengo, Castelceriolo e Valmadonna. Sul resto del territorio alessandrino, chiusure nell'Acquese di tutti i guadi sul torrente Erro per acqua alta; in Monferrato delle Provinciali Mirabello-Giarole e Mirabello-Valenza per esondazione del Rio Granetta. Nell'Ovadese interdetto il Ponte Oltrorba sulla Comunale di Capriata; a Gavi il guado sul torrente Lemme.