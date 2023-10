Maltempo in Friuli: a Tarvisio volano i tetti. Alberi caduti per il forte vento La perturbazione di oggi, 20 ottobre, ha già provocato grossi danni in Friuli, in particolare nel Tarvisiano: scoperchiati un albergo, case e l’ex scuola di Fusine.

A cura di Biagio Chiariello

Un forte vento sta colpendo in queste ore tutto il Friuli Venezia Giulia e in particolare il territorio comunale di Tarvisio. Si registrano, come rende noto la Protezione civile, caduta di rami e alberi e parziali scoperchiamenti di tetti di edifici. Nessuna persona è ferita.

Vigili del fuoco e Protezione Civile nella zona di Tarvisio

Sul posto stanno operando Vigili del Fuoco a supporto del personale dell'Anas oltre che dei volontari della squadra di Protezione civile con l'obiettivo di contenere i danni causati dalle raffiche sulle coperture di alcuni stabili dello stabilimento Weissenfels di Fusine, in particolare magazzini e uffici. Lungo la carreggiata tra Fusine e Cave del Predil ci sono numerosi rami caduti. Diverse sono anche le abitazioni private parzialmente danneggiate o scoperchiate.

La Protezione civile di Tarvisio si è attivata anche per la rimozione di circa 6-7 piante cadute lungo la ciclovia Alpe Adria che da Coccau porta al confine, causa forte vento. Problemi anche alle coperture della ex scuola di Fusine, dove è stato segnalato anche lo scoperchiamento parziale di un albergo.

Allerta meteo fino a sera

Il bollettino diramato dalla Protezione civile segnala un'allerta color giallo valida fino a sera con "piogge intense o localmente molto intense sulla zona montana, abbondanti o localmente intense in pianura e temporaneamente in serata sulla costa".

Si sono registrate raffiche da sud-ovest oltre i 100 chilometri all'ora in montagna, sopra i 1.500 metri. Sul monte Lussari la raffica più forte ha toccato i 146 chilometri orari.