Maltempo con allerta meteo mercoledì: temporali su Piemonte e Lombardia, tutte le regioni a rischio Allerta gialla domani, mercoledì 29 settembre, in Calabria e su settori di Piemonte, Lombardia e Sicilia. L’avvicinamento di una perturbazione dall’Europa nord-occidentale causerà un peggioramento delle condizioni sul Nord-Ovest. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, frequente attività elettrica e vento.

A cura di Susanna Picone

Per la giornata di domani, mercoledì 29 settembre, è stata valutata allerta gialla in Calabria e su settori di Piemonte, Lombardia e Sicilia. L'avvicinamento di una perturbazione dall'Europa nord-occidentale causerà un breve ma spiccato peggioramento delle condizioni sulle regioni del Nord-Ovest, con temporali in particolare sulle aree settentrionali di Piemonte e Lombardia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Allerta meteo gialla domani mercoledì 29 settembre

Attese dalla serata di oggi precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali di Piemonte e Lombardia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, frequente attività elettrica e forte vento. Per la giornata di mercoledì valutata allerta gialla in Calabria e su settori di Piemonte, Lombardia e Sicilia.

Il bollettino di criticità della Protezione civile

Sul sito della Protezione civile pubblicato il bollettino di criticità per la giornata di domani:

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Lombardia: Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Lombardia: Nodo Idraulico di Milano, Laghi e Prealpi Varesine

Piemonte: Toce

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico