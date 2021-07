Torna il maltempo sull’Italia ed è allerta meteo per domani, domenica 4 luglio, su alcune zone del Paese. A causa di un temporaneo cedimento dell’anticiclone africano, che lascerà spazio all’arrivo di una perturbazione di origine atlantica, infatti, nell’ultimo giorno della settimana il nord Italia dovrà fare i conti con una breve ma forte ondata di maltempo caratterizzata da temporali e grandinate che risulteranno localmente anche molto intense. Per questo il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso per la giornata di domenica 4 luglio un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse decretando una allerta gialla per tre regioni.

Allerta meteo domenica 4 luglio su tre regioni

Nel dettaglio, sulla base delle previsioni meteo disponibili e dei fenomeni previsti, la Protezione Civile ha valutato per domani una allerta gialla per temporali sul Veneto, su parte della Lombardia e su gran parte dell’Emilia-Romagna. L'avviso di allerta meteo prevede già dalla tarda mattinata di domani, domenica 4 luglio, precipitazioni sparse, a prevalente carattere temporalesco, su Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna ma in ulteriore peggioramento nel pomeriggio. In particolare saranno interessate, oltre al Veneto, la Pianura padana tra Emilia e Lombardia e le aree costiere romagnole del Ferrarese.

Domenica temporali nel pomeriggio

Tutta colpa di una perturbazione di origine atlantica, associata ad una struttura depressionaria con centro sul Nord-Atlantico, che si sta muovendo verso est e raggiungerà, nella giornata di domani, le regioni settentrionali del nostro Paese, determinando fenomeni temporaleschi che, soprattutto nel pomeriggio, risulteranno essere più frequenti e localmente intensi. I fenomeni meteorologici saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Tutte le allerte meteo per domenica 4 luglio

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Pianura reggiana di Po

Lombardia: Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Alta pianura orientale

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige