Nuova allerta meteo per rischio maltempo per la giornata di domani, martedì 16 marzo, su tre regioni italiane. A causa di un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche sulle regioni meridionali del Paese, infatti, il dipartimento della Protezione civile nazionale ha emesso per la giornata di domani un nuovo avviso di condizioni meteorologiche averse che integra ed estende quello diffuso ieri valutando per martedì una allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico, per rischio temporali e per rischio idrogeologico per alcuni settori di Puglia e Calabria e su tutta la Sicilia. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, infatti potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche.

Allerta meteo gialla per maltempo su tre regioni

Sulla base delle previsioni meteo disponibili e dei fenomeni meteorologici previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, martedì 16 marzo, una allerta gialla per rischio idraulico nel Basso Fortore in Puglia e sul Versante Tirrenico Meridionale della Calabria. Lo stesso settore calabrese è interessato anche da una allerta meteo gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico insieme a tutti settori della Sicilia.

Tutte le allerte meteo di martedì 16 marzo

Per la giornata di domani, Martedì 16 marzo 2021:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale

Puglia: Basso Fortore

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale

Sicilia: Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale

Sicilia: Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico