Maltempo, allerta meteo gialla in Veneto per rischio idraulico domani giovedì 20 giugno Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato e pubblicato sul proprio sito per la giornata di domani, giovedì 2o giugno, un allerta gialla su alcuni settori del Veneto. Il nuovo avviso conferma "lo stato di attenzione per criticità idraulica lungo il fiume Adige". Di seguito i dettagli.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato e pubblicato sul proprio sito per la giornata di domani, giovedì 2o giugno, un allerta gialla su alcuni settori del Veneto per rischio idraulico.

Il nuovo avviso, come si legge in una nota diffusa dal Centro Funzionale Decentrato del Veneto, "conferma lo stato di attenzione per criticità idraulica lungo il fiume Adige per il permanere di livelli sostenuti lungo tutta l'asta e per le puntuali criticità che interessano il corpo arginale a valle di Badia Polesine". Di seguito i dettagli.

Allerta meteo gialla in Veneto: i settori a rischio domani giovedì 20 giugno 2024

Nelle ore pomeridiane della giornata di domani, giovedì 20 giugno, come si legge sul sito della Protezione Civile della Regione Veneto, saranno possibili piogge.

"Trattasi di fenomeni da locali a sparsi, modesti salvo occasionali rovesci o temporali. Probabilità nulla o molto bassa di temporali intensi", viene spiegato in una nota.

Per questo il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un nuovo avviso di criticità valido dalle 14 di oggi, mercoledì 19 giugno, alla stessa ora di domani, giovedì 20 giugno, nel quale si decreta lo stato di attenzione (allerta gialla).

I settori segnalati dal Dipartimento della Protezione Civile sono Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Meteo, le previsioni di domani 20 giugno

Per la giornata di domani, giovedì 20 giugno, al Nord e sull’alta Toscana si prevede cielo irregolarmente nuvoloso, con più nubi al mattino al Nord-Ovest, associate ad alcuni rovesci in Piemonte.

Nel pomeriggio, invece il meteo dovrebbe diventare più instabile, con alcuni rovesci e temporali anche forti in Valle d’Aosta, Piemonte, Alpi lombarde e Alto Adige. Nel resto del Paese invece tempo stabile e soleggiato, con al più qualche sottile velatura.

Le temperature massime saranno in ulteriore lieve aumento tranne nelle Alpi e al Nord-Ovest; con punte di 36-40 gradi nelle aree interne del Centro-Sud e Isole.