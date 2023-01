Maltempo, allerta meteo gialla domani 8 gennaio: l’elenco delle Regioni a rischio Torna il maltempo con una allerta meteo gialla per la giornata di domani, domenica 8 gennaio. A rischio secondo il bollettino della Protezione civile settori di 3 Regioni: Emilia Romagna, Liguria e Toscana.

A cura di Susanna Picone

Dopo un lungo periodo di bel tempo e bollettini di criticità verdi della Protezione civile, torna domani il maltempo con allerta meteo gialla su alcuni settori di tre regioni d'Italia.

Secondo l’ultimo bollettino diramato dalla Protezione civile, per la giornata di domenica 8 gennaio sarà allerta gialla per rischio idraulico, rischio temporali e rischio idrogeologico in Emilia Romagna, Liguria e Toscana.

Allerta meteo gialla domani in 3 Regioni

Sono tre le Regioni a rischio maltempo per la giornata di domani, domenica 8 gennaio 2023. Sul sito della Protezione civile troviamo, come ogni giorno, il bollettino di criticità. Per la giornata di domani è il seguente:

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense.

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Collina bolognese, Montagna bolognese.

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante

Toscana: Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Costa, Lunigiana, Valdarno Inf., Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Costa, Serchio-Lucca, Versilia.

Previsioni meteo domani

Le previsioni meteo per domani in Italia secondo il servizio meteorologico dell'Aeronautica militare. Al Nord attesa nuvolosità compatta con fenomeni che dalla Liguria centro-orientale si estenderanno a tutto il settore, assumendo localmente anche carattere di rovescio o temporale e risultando anche intense sul Levante ligure e sul Friuli-Venezia Giulia.

Nubi in prevalenza anche al Centro. Precipitazioni sono attese nell'arco della giornata su gran parte delle regioni, localmente intense tra pomeriggio e sera su Lunigiana e Garfagnana, frequenti su Umbria, Lazio e Sardegna settentrionale.

Nuvole anche al Sud, in particolare lungo il versante tirrenico, con qualche pioggia in Campania.