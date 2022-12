Maltempo, allerta meteo gialla domani 17 dicembre: l’elenco delle Regioni a rischio Nuova allerta meteo per la giornata di domani, sabato 17 dicembre: a rischio, secondo il bollettino della Protezione civile, settori di quattro Regioni: Emilia Romagna, Toscana, Campania e Umbria.

A cura di Susanna Picone

Maltempo con nuova allerta meteo domani, sabato 17 dicembre 2022, in alcune Regioni d'Italia, per rischio idraulico e per rischio idrogeologico. Allerta meteo gialla, secondo quanto comunica il Dipartimento della Protezione civile, su settori di quattro Regioni: Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Campania.

Allerta meteo gialla domani in 4 Regioni

Sono quattro le Regioni a rischio maltempo sabato 17 dicembre. Sul sito della Protezione civile troviamo, come ogni giorno, il bollettino di criticità. Per la giornata di domani è il seguente:

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Pianura reggiana di Po

Toscana: Arno-Costa, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup.

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Previsioni meteo weekend

Le previsioni per domani e i prossimi giorni in Italia secondo il servizio meteorologico dell'Aeronautica militare. Domani al Nord cielo molto nuvoloso o coperto sul Triveneto con deboli fenomeni, nevosi al di sopra degli 800-1000 metri. Poche nubi sulle rimanenti aree del settentrione. Qualche isolato rovescio al Centro soprattutto su Umbria e regioni adriatiche; migliora dalle ore serali su Sardegna, Toscana e Lazio. Nuvole al Sud sui settori tirrenici con qualche rovescio.

Domenica 18 dicembre attesi al Nord addensamenti bassi e stratificati, con foschie dense associate, in Pianura Padana. Bel tempo sul resto del Settentrione, tendente a divenire velato in serata. Addensamenti compatti sulle regioni adriatiche del Centro, con deboli piogge sparse, in attenuazione dal pomeriggio; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del centro. Cielo prevalentemente sereno domenica al Sud.