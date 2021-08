Maltempo, allerta meteo arancione venerdì in Veneto: tutte le zone a rischio domani 6 agosto Domani, venerdì 6 agosto, allerta arancione per rischio idraulico in alcuni settori del Veneto. C’è inoltre una allerta gialla per rischio idrogeologico sulla Provincia autonoma di Bolzano, in Trentino Alto Adige. Sul sito della Protezione civile il bollettino di criticità con tutte le zone a rischio.

A cura di Susanna Picone

Le previsioni meteo per la giornata di domani, venerdì 6 agosto, indicano che si va verso una tregua sul fronte temporalesco che ha visto coinvolte negli ultimi giorni soprattutto le regioni del Nord-Italia, ma in alcune zone anche le prossime ore saranno di allerta meteo. Per la giornata di domani, venerdì 6 agosto 2021, la Protezione Civile ha diramato una allerta meteo arancione in alcuni settori del Veneto, sarà invece allerta gialla sulla Provincia autonoma di Bolzano.

Il bollettino di criticità della Protezione civile 6 agosto

Sul sito della Protezione civile è stato pubblicato, come ogni giorno, il bollettino di criticità del 6 agosto. È il seguente:

Moderata criticità per rischio idraulico/allerta arancione:

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige;

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla:

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano.

Le previsioni meteo per la giornata di domani

La giornata di domani venerdì 6 agosto risulterà prevalentemente soleggiata al Nord, al pomeriggio invece potranno verificarsi veloci acquazzoni sulle Alpi orientali. Tanto sole al Centro-Sud, in un contesto termico un po' meno caldo rispetto ai giorni scorsi grazie all'afflusso di venti più freschi di Maestrale. Al Nord, indicano le previsioni meteo, entro il pomeriggio qualche pioggia sparsa potrà bagnare i rilievi dell'Alto Adige, poi le province di Belluno e Treviso entro le ore serali, ma senza fenomeni intensi. Attesa qualche nuvola sulle zone interne della Toscana al mattino, poi migliora ovunque. Nelle regioni meridionali il tempo continua a mantenersi stabile e soleggiato.