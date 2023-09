Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 26 settembre: le regioni a rischio La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo per la giornata di domani, martedì 26 settembre: ecco tutte le regioni a rischio.

L'Italia è divisa in due. Nella giornata di domani infatti la perturbazione che staziona in prossimità del Sud Italia porterà instabilità in Puglia, Calabria, Sicilia, Molise e Basilicata. Tuttavia entro mercoledì questa circolazione depressionaria si allontanerà, lasciando dietro di sé solo qualche piovasco all’estremo Sud. Il contestuale ritorno dall’alta pressione determinerà tempo soleggiato e temperature di nuovo oltre la norma che si spingeranno fino intorno ai 30 gradi: fino ai primi giorni di ottobre, dunque, in Italia tornerà un caldo quasi estivo.

Per la giornata di domani, martedì 26 ottobre, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo.

Maltempo, allerta meteo arancione domani: le regioni a rischio

Moderata criticità per rischio idraulico / Allerta arancione:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Moderata criticità per rischio temporali / Allerta arancione

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Moderata criticità per rischio idrogeologico/ Allerta arancione:

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Ordinaria criticità per rischio idraulico / Allerta gialla:

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Ordinaria criticità per rischio temporali / Allerta gialla:

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / Allerta gialla:

Basilicata: Basi-D

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

Meteo, le previsioni per domani 26 settembre

Domani, martedì 26 settembre, piovaschi e temporali al Sud, soprattutto nelle zone interne e ioniche, e in gran parte della Sicilia, risparmiando tuttavia le coste campane e il nord della Puglia. Tempo in prevalenza soleggiato nel resto del Paese, a parte un po’ di nubi sparse nell’Appennino centrale e il transito di velature in serata al Nord. Temperature in rialzo ovunque, con massime oltre la norma al Nord, in Toscana, Lazio e Sardegna.