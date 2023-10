Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 21 ottobre: le regioni a rischio Maltempo sull’Italia e allerta meteo della Protezione Civile per la giornata di domani, sabato 21 ottobre, su gran parte della penisola. A rischio regioni dal Nord a Sud dello stivale.

A cura di Susanna Picone

Continua la fase di maltempo sull’Italia tanto che anche per la giornata di domani, sabato 21 ottobre, la Protezione civile nazionale ha valutato una allerta arancione in parte della Lombardia e gialla in gran parte del Paese.

In particolare, è stato valutato rischio idraulico, idrogeologico e rischio temporali da Nord a Sud dello stivale. Allerta meteo gialla in tredici regioni: Calabria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Piemonte.

Maltempo, allerta meteo arancione domani in Lombardia

Sulla base dei fenomeni in atto e delle previsioni meteo disponibili, è stata valutata per la giornata di domani, sabato 21 ottobre, una allerta arancione su alcune zone della Lombardia.

Nei dettagli, è valutata moderata criticità per rischio idraulico nelle seguenti zone: Pianura centrale, Media-bassa Valtellina, Orobie bergamasche.

Allerta meteo gialla domani 21 ottobre in 13 regioni

Gran parte dell’Italia domani sarà interessata da una allerta meteo gialla. Calabria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Piemonte sono colorate in giallo nella mappa della Protezione civile.

Troviamo i dettagli nel bollettino di criticità pubblicato quotidianamente sul sito della Protezione civile.

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Lombardia: Valchiavenna, Valcamonica, Nodo Idraulico di Milano

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Basilicata: Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Piemonte: Toce

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Meteo, le previsioni per domani 21 ottobre

Il ciclone Medusa sta influenzando l'Italia. La giornata di domani sarà contraddistinta – secondo le previsioni meteo de ilmeteo.it – da un tempo spesso perturbato quindi con piogge e locali temporali al Nord, sul Centro-Sud tirrenico e sulla Puglia meridionale. Altrove ci saranno molte nubi e precipitazioni soltanto occasionali e isolate. Venti a tratti forti, temperature stazionarie.