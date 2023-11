Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per rischio idrogeologico domani 1 dicembre: le regioni a rischio Allerta meteo domani per rischio idrogeologico e idraulico in quattro regioni a causa del maltempo che interesserà le zone settentrionali del nostro Paese, in particolare le regioni di nord ovest.

Il maltempo continua a imperversare sul nord dell'Italia, con piogge e temporali intensi, e anche per domani, venerdì 1 dicembre, è allerta meteo arancione e gialla per rischio idrogeologico in quattro regioni. Responsabile di questa situazione e la perturbazione che già da diverse ore è giunta sulla Penisola e sta interessando le zone settentrionali del nostro Paese, in particolare le regioni di nord ovest.

Domani i fenomeni temporaleschi più importanti si concentreranno tra Alpi, Lombardia, Nordest e settore ligure, con quantitativi di accumulo anche abbondanti che hanno spinto la Protezione civile ad elevare l'allerta meteo per criticità Idrogeologica e idraulica.

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani: le regioni a rischio

Nel dettaglio, sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso per domani, 1 dicembre, un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, valutando una allerta arancione per rischio idrogeologico su Liguria e Toscana e una allerta gialla per Emilia Romagna, Lombardia e Toscana. Ecco il bollettino nazionale di criticità e di allerta meteo per domani:

Moderata criticità per rischio idrogeologico / allerta arancione:

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante

Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese

Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Serchio-Lucca

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese

Lombardia: Valcamonica, Alta Valtellina

Toscana: Valdarno Inf., Serchio-Costa

Meteo, le previsioni per domani 1 dicembre

Le previsioni meteo per domani 1 dicembre indicano cielo molto nuvoloso al nord, con piogge e temporali diffusi su Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed in special modo sul levante ligure, dove i quantitativi di pioggia saranno molto consistenti. Sempre al nord, attese nevicate su Alpi e prealpi al di sopra dei 1500 metri. Cielo nuvoloso e piogge intense anche sull'alta Toscana ma la giornata sarà nuvolosa su tutto il Centro. Al sud cielo velato ma con tempo sostanzialmente asciutto.