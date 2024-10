video suggerito

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per rischio idraulico domani 31 ottobre: le regioni a rischio Per la giornata di domani, giovedì 31 ottobre 2024, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo arancione e gialla. Ecco dove.

A cura di Davide Falcioni

Le condizioni meteo stabili degli ultimi giorni, che hanno portato sull'Italia sole e temperature molto miti, proseguirà per tutto il resto della settimana, incluso il ponte festivo di Ognissanti.

La stabilità atmosferica continuerà a favorire la formazione della nebbia, che ritroveremo in pianura padana e nelle valli del Centro di notte e al mattino fino almeno a sabato. Dal punto di vista termico, continuerà il caldo anomalo specie al Centro-Nord, dove si prevedono temperature fino a 5-6 gradi al di sopra della norma, mentre lo zero termico sulle Alpi nei prossimi giorni potrebbe addirittura sfiorare i 4mila metri.

L’anomala espansione dell’alta pressione, che si è spinta dal Mediterraneo fino all’Europa centrale, ha dato luogo a una configurazione in grado di bloccare il normale flusso dall’Atlantico verso il nostro continente, costringendo le perturbazioni a percorrere traiettorie molto più a nord, verso la Scandinavia.

Per la giornata di domani, giovedì 31 ottobre 2024, la Protezione Civile ha comunque diramato un bollettino di allerta meteo:

Moderata criticità per rischio idraulico / Allerta arancione:

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese

Lombardia: Bassa pianura orientale

Veneto: Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Meteo, le previsioni per domani 31 ottobre

Nella giornata di domani, giovedì 31 ottobre, il tempo sarà generalmente stabile, con cielo prevalentemente soleggiato. Da segnalare il passaggio di un po’ di nubi in Calabria e sulle Isole maggiori, con la possibilità di brevi e sporadiche piogge a inizio giornata in Sicilia. Nella notte e al mattino formazione di nebbie sulla valle padana, lungo le coste tra basso Veneto ed Emilia Romagna e nelle valli del Centro, in diradamento col passare delle ore. Temperature stazionarie: minime e massime al di sopra della norma.