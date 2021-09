Maltempo, allerta meteo arancione domenica 26 settembre: l’elenco delle regioni a rischio La Protezione Civile ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche per la giornata di domani, domenica 26 settembre, valutando una allerta arancione per rischio temporali su ampie zone di Emilia Romagna e Liguria e una allerta gialla su sette regioni. Attesi temporali e nubifragi su tutto il nord ma anche su parte del Centro.

È allerta meteo per temporali e nubifragi per la giornata di domani, domenica 26 settembre, in sette regioni italiane. Il maltempo investirà la Penisola già nelle prossime ore coinvolgendo le regioni di nord ovest estendendosi poi nel corso della giornata di domenica a tutto il nord e a parte del centro Italia con nubifragi intensi e temporali diffusi. Gli accumuli di acqua in alcuni settori saranno molti intensi generando un rischio idraulico e idrogeologico per alcune regioni. Per questo il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando per domenica una allerta arancione per rischio temporali su ampie zone di Emilia Romagna e Liguria e allerta gialla su sette regioni.

Allerta meteo arancione su Emilia e Liguria per domenica

Tutta colpa dell’avvicinamento di una perturbazione meteorologica che dall’Europa occidentale investirà l’Italia e porterà precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su tutte le regioni settentrionale ma anche su Toscana, Umbria e Marche. Nel dettaglio, l’avviso prevede dalla tarda serata di oggi temporali anche intensi sul Piemonte che dalle prime ore di domani, domenica 26 settembre, si estenderanno a Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e, successivamente, anche a Umbria e Marche. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Maltempo, allerta gialla per temporali su sette regioni

In base alle previsioni meteo disponibili e ai fenomeni previsti, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha valutato per la giornata di domani, domenica 26 settembre, una allerta arancione per rischio temporali su Liguria di Levante e sull’Emilia e una allerta gialla sui restanti settori di Liguria e dell’Emilia Romagna oltre che per diversi settori di Lombardia, Piemonte, Toscana, Umbria e Marche. Allerta gialla per rischio idrogeologico infine per Emilia Romagna e Toscana.

Tutte le allerte meteo per domenica 26 settembre

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Collina bolognese, Montagna bolognese

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Collina bolognese, Montagna bolognese

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Padani di Ponente

Lombardia: Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Orobie bergamasche

Marche: Marc-2, Marc-1

Piemonte: Belbo e Bormida, Scrivia, Pianura settentrionale, Toce

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Arno-Casentino, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Medio Tevere

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Collina bolognese, Montagna bolognese, Pianura reggiana di Po

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Arno-Casentino, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia