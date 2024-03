Malore su volo Trieste-Vienna, muore dopo l’atterraggio: “Stavamo parlando, poi si è accasciato” Gianpietro Scomparin è morto a 57 anni dopo aver accusato un malore in volo mentre viaggiava da Treviso a Vienna per un convegno. Accanto a lui un collega: “Stava bene poi l’ho visto con la testa accasciata”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Gianpietro Scomparin (immagine da Facebook).

Ha avuto un malore e ha perso improvvisamente i sensi mentre si trovava a bordo dell'aereo con il quale stava raggiungendo un convegno a Vienna. È morto così Gianpietro Scomparin, 57 anni, responsabile ICT del presidio ospedaliero “Giovanni XXIII” di Monastier di Treviso. Accanto a lui un collega, l'amministratore delegato della struttura ospedaliera Gabriele Geretto, che per primo ha lanciato l'allarme.

"Eravamo nella fase di atterraggio e stavamo parlando. Stava bene, nessun segno premonitore, ho guardato per un attimo fuori dal finestrino, poi mi sono girato di nuovo verso Gianpietro e l’ho visto con la testa accasciata. Pensavo stesse riposando. Ho cercato di parlargli ma nulla. È stato terribile", ha raccontato successivamente, come riporta Il Corriere della Sera.

Il personale di bordo è intervenuto immediatamente dopo la sua richiesta di aiuto e per circa 30 minuti ha provato a rianimarlo con un defibrillatore. Una volta a terra, sull’aereo sono arrivati i soccorritori che lo aspettavano in pista e con un’ambulanza lo hanno trasferito in ospedale, dove Scomparin è morto poco dopo.

"Ci ha lasciato un amico, per me un fratello. Una persona sulla quale potevi sempre e comunque contare. Nel corso dei tanti anni che abbiamo trascorso assieme in azienda Gianpietro si è sempre dimostrato una persona, preparata, un genio dell'informatica, all'altezza del suo ruolo di responsabile tecnico ICT della struttura. In grado di risolvere anche i più difficili problemi informatici che potevano accadere ma soprattutto di andare d'accordo con tutti e di sorridere sempre. Una persona buona, solare, sempre disposta ad aiutare chiunque ne avesse avuto bisogno. Sono sconvolto. Ci mancherà un grande uomo", ha continuato Geretto.