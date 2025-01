video suggerito

Malore per Massimo Sestini, fotografo di Lady Diana e della strage di Capaci: in coma dopo un'immersione Malore per il fotografo Massimo Sestini dopo un'immersione nel lago Lavarone. L'uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale. Secondo le prime informazioni, sarebbe in coma.

A cura di Gabriella Mazzeo

Massimo Sestini

Tanta paura per il fotografo e fotoreporter Massimo Sestini che ha accusato un malore durante un'immersione in un lago in Trentino. Il fotografo si trovava nel lago Lavarone per un raduno di istruttori subacquei quando, proprio mentre scendeva sott'acqua, ha avvertito il malessere. Il gruppo non ha visto il fotografo risalire e ha dato l'allarme.

Sestini, stando a quanto reso noto, aveva perso conoscenza. L'uomo è stato soccorso e quindi trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento. Il tutto si sarebbe verificato intorno alle 13 di oggi. Non sono chiare le sue attuali condizioni di salute.

Il 61enne è un noto fotoreporter che ha raccontato con i suoi scatti importanti fatti di cronaca degli ultimi anni in Italia e nel mondo. I suoi primi scoop risalgono alla metà anni Ottanta: Sestini ha fotografato tra gli altri Carlo d'Inghilterra a Recanati mentre dipingeva un acquerello, Licio Gelli a Gineva mentre veniva scortato in carcere, l'attentato al Rapido 904 nella galleria di San Benedetto Val di Sambro, la tragedia della Moby Prince e perfino i resti degli attentati a Falcone e Borsellino. Uno degli ultimi scatti del fotografo divenuti di dominio pubblico è stato quello alla Costa Concordia.