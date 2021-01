Si è conclusa con il licenziamento da parte del Ministero dell'Istruzione la vicenda della maestra negazionista di Treviso che invitava i suoi alunni a non indossare la mascherina perché "il Covid uccide solo i vecchi". Sabrina Pattarello, questo il nome della docente finita al centro delle polemiche nei mesi scorsi, era stata assunta con contratto speciale anti-Coronavirus presso la scuola elementare Giovanni XXIII, poi è arrivata la decisione del Dicastero, come confermato anche dalla dirigente scolastica, Lorella Zauli, a Il Gazzettino: "Il contratto è stato risolto, mercoledì 13 è stato il suo ultimo giorno", perché "chi non indossa correttamente i presidi e fa disinformazione tra i banchi non può sedere in cattedra".

La vicenda aveva fatto molto rumore nei mesi scorsi. La condotta dell'insegnante, refrattaria all'uso della mascherina e convinta che il virus non esistesse o che comunque "uccida solo gli anziani", era emersa dalle segnalazioni degli stessi studenti ai propri genitori che dopo una serie di segnalazioni avevano deciso di scegliere la via della protesta eclatante. Addirittura le mamme e i papà avevano protestato con tanto di sit-in davanti alla scuola nel dicembre scorso attirando l'attenzione del sindaco Mario Conte e, in seguito, anche il Prefetto. "Sono intervenuto personalmente – aveva chiarito il primo cittadino -, abbiamo fatto arrivare una pattuglia della polizia e questa insegnante è stata identificata. Con lei c'è stato un colloquio sulla base delle testimonianze di colleghi e genitori. Dopo aver esaminato anche i suoi profili social l'abbiamo segnalata alla Prefettura perché gli sforzi che stiamo facendo per tutelare la nostra comunità, soprattutto i bambini, sono enormi e pensare che si possa buttare via tutto con delle politiche negazioniste non è assolutamente tollerabile".

L’insegnante, che era comparsa tempo fa in tv anche al termine di un servizio di Piazzapulita, durante una manifestazione dei negazionisti a Roma affermando che "il Covid non esiste, è tutto falso. Questi numeri servono solo per convincere a vaccinare il popolo", era stata poi qualche settimana fa oggetto di un provvedimento disciplinare ed era stata sospesa da scuola per il mancato uso della mascherina in classe. Lei, tramite un certificato medico, aveva fatto presente alla scuola di non poter indossare la mascherina per problemi respiratori, ma aveva deciso di non mettere nemmeno altri dispositivi di protezione forniti dalla scuola. Da qui il provvedimento disciplinare e la sospensione, prima del licenziamento arrivato dall'alto. A quanto pare, però la vicenda non finirà qui, dal momento che la maestra potrebbe intentare il ricorso contro la decisione ministeriale. Pertanto, pare abbia anche chiesto il supporto di Comicost, associazione intervenuta in casi di provvedimenti disciplinari per il mancato rispetto delle ordinanze anticovid. "Confermiamo che la signora si è rivolta a Comicost e che stiamo offrendo la nostra consulenza in un momento non facile della sua vicenda professionale e privata", ha detto al Gazzettino Maurizio Giordano, uno degli avvocati del team che coordina Comicost.