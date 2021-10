Macerata, auto si ribalta e finisce fuori strada: Giacomo muore a 33 anni Giacomo Bonci è morto all’età di 33 anni dopo un’incidente d’auto avvenuto nella notte sulla strada provinciale 122 che collega Matelica a Gaglione, nelle Marche. Il giovane è deceduto sul colpo dopo che l’auto è finita fuori strada e si è ribaltata più volte. Ferito l’amico che viaggiava con lui: il 25enne è stato condotto in ospedale e non è in pericolo di vita.

A cura di Gabriella Mazzeo

Giacomo Bonci è deceduto all'età di 33 anni dopo esser rimasto ferito in un incidente d'auto avvenuto alle 3.30 lungo la provinciale 122 che collega Matelica a Gagliole, in provincia di Macerata. Come Giacomo, un altro ragazzo di 25 anni è rimasto ferito. La dinamica dell'accaduto resta ancora da chiarire: secondo le prime ricostruzioni, l'auto guidata dal 33enne sarebbe uscita fuori strada, ribaltandosi più volte in un campo. A bordo della stessa vettura viaggiava anche il 25enne suo amico, fortunatamente soccorso dal personale del 118 e dai Vigili del Fuoco.

Nulla da fare invece per il ragazzo di 33 anni. Nonostante i soccorsi tempestivi da parte del personale medico, Giacomo Bonci non ce l'ha fatta. Sempre secondo le prime informazioni fornite sull'accaduto, il giovane sarebbe morto sul colpo al momento dello schianto. Il ragazzo sopravvissuto, nel frattempo, è stato trasportato presso l'ospedale regionale di Torrette in ambulanza. Le sue condizioni non preoccupano il personale medico e sembra che non sia in pericolo di vita. Nel sinistro non sono rimaste coinvolte altre auto. Sul posto sono giunti i Carabinieri di Camerino per i rilievi del caso.

Giacomo Bonci avrebbe compiuto 34 anni il prossimo 3 novembre. Figlio del gestore dell'azienda Bonci di San Severino Marche, era molto conosciuto nel comune in provincia di Macerata. Sono tanti i messaggi di cordoglio diffusi sui social. Il 33enne viveva a San Severino Marche e aveva iniziato a lavorare in un centro commerciale di Tolentino. Chi lo conosceva lo ricorda sui social come un giovane innamorato della vita, sorridente e ottimista. L'intero comune nelle Marche si è stretto attorno ai familiari della giovane vittima e resta in attesa di ulteriori notizie sulle condizioni di salute del 25enne rimasto ferito. Nel frattempo le forze dell'ordine indagano sull'accaduto