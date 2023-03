L’Ue dice che non ci sono prove che la Cina fornisca armi alla Russia Nessuna prova del rifornimento di armi dalla Cina alla Russia. Secondo l’Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell dinanzi a un utilizzo di armi cinesi da parte della Russia ci sarebbero delle prove evidenti date dal fatto che “le armi vengono usate”.

Josep Borrell

Al momento non ci sono prove che indichino che la Cina stia fornendo armi alla Russia. A dirlo è l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell. “Non ho prove che la Cina abbia fornito armi alla Russia – ha spiegato nel corso della conferenza stampa finale del Consiglio Affari esteri e Difesa di Bruxelles – e non ho prove che stia pianificando di farlo”.

Si tratta di una fotografia dell'attuale situazione tra i due paesi ma che non presuppongo che non possano esserci cambiamenti in futuro, come spiegato dallo stesso Borrell. “Non posso indovinare cosa accadrà – ha continuato – dopodomani, ma oggi né io, né nessun altro che potrebbe averle, mi ha comunicato qualche prova”.

Secondo l'Ue dunque dinanzi a un utilizzo di armi cinesi da parte della Russia ci sarebbero delle prove evidenti date dal fatto che "le armi vengono usate". “Quindi, non ho prove che questa cosa sia accaduta e non ho prove che si stiano preparando a farlo”, ha concluso. La conferma arriva anche dall'intelligenze ucraina secondo "non è stata registrata alcuna prova di consegne di armi dalla Cina alla Russia"

Andriy Yusov, un rappresentante dell'intelligence della difesa ucraina, citato dalla Cnn, ha detto che "ci sono casi in cui il regime di Putin, la Federazione Russa, acquista droni, beni civili da fonti aperte e utilizza microchip da tali beni. Tuttavia, non è stata registrata alcuna prova di consegne di armi. L'Ucraina sta monitorando attentamente".

Secondo gli Stati Uniti e i loro alleati, la Cina starebbe valutando la possibilità di inviare armi alla Russia per il suo sforzo bellico in Ucraina, ma Pechino ha negato.