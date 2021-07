Lucca, incidente all’alba: l’auto di 3 giovani si ribalta. Morto un 26enne Nella mattinata di oggi domenica 25 luglio un giovane di 26 anni ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto alle prime luci dell’alba in località Altopascio. La vittima non era al volante: alla guida vi era un suo amico, sopravvissuto miracolosamente all’incidente. Un’altra ragazza, sbalzata fuori dall’abitacolo, è rimasta ferita.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un giovane di 26 anni è morto in un incidente d'auto avvenuto all'alba di oggi, domenica 25 luglio, presso Altopascio, nel Lucchese. Gli altri due amici che viaggiavano con lui sono rimasti feriti. I tre hanno perso il controllo della vettura intorno alle 6.00 di questa mattina, in località Marginone, in via Ponte ai Pini. L'auto sulla quale viaggiava la vittima ha improvvisamente sbandato, ribaltandosi sulla carreggiata. L'allarme è stato lanciato dagli automobilisti in coda e da residenti in zona. Sul posto è intervenuto nell'immediato il personale del 118 e quello dei vigili del fuoco. Proprio loro si sono occupati di estrarre dalle lamiere i tre giovani. Per il 26enne, purtroppo, non vi è stato nulla da fare. Il ragazzo è infatti morto sul colpo e il 118 ha potuto solo constatarne il decesso. Per gli altri feriti, invece, è stato allertato l'elicottero Pegaso del 118. Sono stati trasportati in ospedale per tutte le cure del caso. Ancora poco si sa sulle condizioni di salute dei ragazzi sopravvissuti.

L'auto è stata distrutta nell'incidente e la polizia stradale è intervenuta per mettere il sicurezza il tratto interessato. Sconosciute per il momento anche le cause del sinistro stradale. Il veicolo, infatti, avrebbe perso il controllo senza coinvolgere altre vetture. Su quanto accaduto indagano ora le forze dell'ordine. Secondo quanto emerso dai primi rilievi, la vittima non era al volante: un amico del 26enne stava procedendo verso Chiesina Uzzanese all'interno della Wolkswagen quando l'auto ha sbandato. A quel punto, la macchina ha impattato prima contro alcune colonnine e poi ha terminato la sua corsa contro il muro di un'abitazione, ribaltandosi su se stessa. Il conducente è sopravvissuto, mentre il 26enne seduto sul sedile accanto non ce l'ha fatta. La vittima abitava a Massa e Cozzile, comune nella provincia di Pistoia limitrofo a quello lucchese di Altopascio. In auto con i due vi era anche una ragazza che nello schianto è stata sbalzata fuori dall'abitacolo. La giovane è riuscita miracolosamente a salvarsi.