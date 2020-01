È stato venduto su un’autostrada del Friuli Venezia Giulia il biglietto vincitore del secondo premio della Lotteria Italia 2020. I due milioni e mezzo di euro previsti sono andati al fortunato possessore del biglietto serie P numero 463112 come comunicato dall'Agenzia Dogane e Monopoli. Il tagliando, annunciato ieri sera in diretta Rai nel programma condotto da Amadeus al pari degli altri quattro biglietti estratti di Prima categoria, è stato venduto all’interno di un'area di servizio lungo il tratto friulano dell’autostrada A4, nel territorio del piccolo comune di Gonars, in provincia di Udine. Il fortunato vincitore dunque potrebbe essere un qualsiasi automobilista che nei mesi scorsi si è trovato a passare lungo l’autostrada e non necessariamente un friulano.

Il Friuli Venezia Giulia comunque è stato baciato dalla fortuna in questa edizione della Lotteria Italia. Diverse infatti sono state le altre vincite assegnate in regione anche se nettamente inferiori al premio da due milioni e mezzo. Un biglietto venduto a Trieste ha vinto il premio di seconda categoria da 100mila euro (serie M numero 160464) mentre altri quattro tagliandi si sono aggiudicati i premi di seconda categoria da 20mila euro: sono stai veduti venduti a Pordenone, Gorizia e Muggia (Trieste), dove addirittura c'è stata una doppia vincita.

I fortunati possessori dei biglietti vincenti hanno sei mesi di tempo per ritirare il loro premio. Devono presentando il tagliando vincente, integro e in originale, negli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali. Il pagamento avviene entro 30 giorni dalla data di presentazione del tagliando. Il biglietto può anche essere spedito direttamente all'Ufficio Premi, con una raccomandata A/R, indicando generalità, indirizzo del richiedente e modalità di pagamento (assegno circolare, bonifico bancario o postale).