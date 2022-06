Lotteria degli scontrini, primo maxipremio a Novara: spende cento euro e vince 5 milioni È stato vinto a Novara il primo maxipremio dell’estrazione annuale della Lotteria degli scontrini. Con un acquisto di cento euro fatto a ottobre un cittadino si è aggiudicato cinque milioni di euro.

A cura di Chiara Ammendola

È stato vinto a Novara il primo maxipremio della Lotteria degli scontrini: cinque milioni di euro assegnati a uno scontrino di poco più di cento euro emesso il 15 ottobre 2021. Anche il titolare dell'esercizio commerciale che ha emesso lo scontrino verrà premiato con un milioni di euro.

Nello specifico il codice vincente annuale è il 0923-0021 53SNS302850 20050008 è stato emesso il 15 ottobre 2021 e ha un valore di 104,57 euro. Lo scontrino è stato stampato a Novara, in Piemonte. È questo il risultato dell'estrazione del superpremio annuale che si aggiunge a quelle mensile e settimanali programmate durante l'anno. Si tratta di estrazioni settimanali con 15 premi da 25mila euro per gli acquirenti e 15 premi da 5mila euro per gli esercenti ed estrazioni mensili con 10 premi da 100mila euro per gli acquirenti e 10 premi da 20mila euro per gli esercenti.

La lotteria degli scontrini, una lotteria gratuita collegata al programma Italia Cashless, è stata avviata a marzo dello scorso anno, con l’obiettivo di incentivare l’uso di strumenti di pagamento elettronici per favorire lo sviluppo di un sistema di pagamento digitale per il Paese e far diminuire l'evasione fiscale. Per ogni scontrino elettronico emesso vengono distribuiti i biglietti virtuali: a ogni euro speso corrisponde un tagliando, fino a un massimo di 1.000 per ogni scontrino. Ma il concorso potrebbe essere oggetto presto di una serie di cambiamenti: estrazioni istantanee e un Qr code per verificare subito l'eventuale vincita tra le modifiche all'interno del provvedimento che potrebbe essere presentato in consiglio dei ministri mercoledì prossimo.