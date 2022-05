L’oroscopo di oggi mercoledì 25 maggio 2022, previsioni segno per segno: Sagittario e Leone inarrestabili L’oroscopo di oggi, mercoledì 25 maggio 2022, con le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali. Non solo la luna in Ariete, ma anche Marte per i prossimi 45 giorni: gli effetti saranno potenti, decisi, focosi e molto sexy, soprattutto per i segni di fuoco.

L'oroscopo di oggi, mercoledì 25 maggio 2022, e le previsioni segno per segno. Con oggi anche Marte entra nel segno dell'Ariete, dove già si trovano Giove e Venere. Anzi, vi dirò di più: oggi anche la Luna si trova nel primo dei dodici segni dello Zodiaco. Marte in Ariete è potente: combattivo, deciso, pronto a rimettersi in gioco.

Saranno i segni di fuoco oggi ad avere la meglio: il segno fortunato sarà proprio l'Ariete così sollecitato, mentre il segno sfortunato sarà l'opposta Bilancia.

Ariete

Adesso che hai anche Marte dalla tua sei così pieno di desiderio e di attenzioni che rischi quasi di essere soffocato. Proprio come la femmina di rospo, che nel periodo degli amori, viene praticamente assalita dai maschi in calore. Non ti servirà neppure acchitarti più di tanto perché semplicemente con acqua e sapone fai girare la testa.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: sei più conturbante di Lolita che mangia un lecca lecca, praticamente sei da mordere… e ti piace pure!

Lavoro: affronti tutto di petto con un irruenza da gladiatore nell’arena del Colosseo. Meglio scansarsi subito.

Salute: non ti sei mai sentito meglio, infatti con il pianeta rosso al tuo fianco anche le imprese epiche per te sono solo un allenamento funzionale.

Il consiglio del giorno: dovresti partecipare ai giochi estivi della Fernet Branca, proprio adatti per le tue serate dinamiche pre estive.

Voto 9

Toro

Pare che per avere performance migliori, le riunioni di lavoro dovrebbero durare per un massimo di quindici minuti. Lo so che tu ora che hai Mercurio che ti favorisce, sei più prolisso e dettagliato dei libri di Stephen King e ti piace molto dilatare i tempi, ma se vuoi poi tutto e subito potresti fare almeno una prova, no?

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: ti senti come dopo aver fatto indigestione e ti viene subito la nausea appena ti si avvicina qualcuno anche solo per un innocuo bacetto.

Lavoro: ti trovi a dover suonare il tamburo per dare il ritmo ai rematori. Sotto la tua supervisione tutto ha una scadenza lenta ma inesorabile, meglio allenare subito la resilienza.

Salute: puoi riabbracciare l’amato divano con annesso ventilatore e goderti la tanto desiderata tranquillità.

Il consiglio del giorno: le prossime bottigliette della CocaCola che stapperai avranno il tappo che rimane attaccato, ai fini di ottimizzarne il riciclo e per limitare i tuoi spostamenti serali dalla tua poltrona preferita… un vero win win.

Voto 6 e mezzo

Gemelli

Di colpo siete quei super forzuti, grazie ai nuovissimi influssi di Marte, che non sanno bene come controllare le proprie forze. Potreste seguire i tutorial di Samantha Cristoforetti che, oltre a mostrarci la terra dallo spazio, spiega come sia meglio masticare per non far volare troppe briciole dentro la stazione internazionale. Vi assicuro che vale anche sulla terra e si chiama buone maniere. Abusatene!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: lasciate perdere la ragione e tuffatevi a capofitto con un doppio carpiato tra le grandi passioni. Per maggior comfort accendete anche l’aria condizionata in camera da letto.

Lavoro: fate di tutto per dimostrare che avete ragione, anche improvvisare un torneo di braccio di ferro con i colleghi per far capire a tutti subito chi comanda. Andateci piano eh…

Salute: Marte vi dà già alla testa tanto che vi siete iscritti a una quantità di attività per il prossimo week end da far impallidire anche un atleta delle Olimpiadi.

Il consiglio del giorno: se ve lo foste dimenticato, durante il weekend ci sono delle biciclettate a sfondo benefico in giro per Milano magari potreste parteciparvi anche voi nel buco tra una partita a paddle e il calcetto con gli amici.

Voto 7 +

Cancro

Non dovrai andare in capo al mondo per toglierti dalla quadratura di tutti i pianeti in Ariete, perché anche lì, ahimè, ti raggiungerebbero senza grande sforzo. Ma se ci volessi andare per assaggiare la pizza che si trova più a sud del mondo, in Patagonia, preparata da un pizzaiolo napoletano, allora cambia tutto. Solo tu, nel gelido profondo sud boreale, sei capace di trovare un pizzico di positività. Bravissimo.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: di colpo sei stato messo a stecchetto come in una dieta ferrea, e ti trovi a mangiare unicamente i cracker wasa, quelli che sanno di polistirolo. Mentre tu vorresti tanto addentare una bella bomba alla crema. Tranquillo perché non sarà per molto.

Lavoro: viste le inesistenti distrazioni d’amore, hai tutto il tempo per concentrarti e dare il massimo nei tuoi progetti lavorativi, sai come si dice: quando in amore va tutto storto, il lavoro fila che è una meraviglia.

Salute: prima o poi doveva arrivare anche a te il calo drastico di energie che neanche un mix di integratori può contrastare. Oggi il massimo che puoi osare è la velocità bradipo.

Il consiglio del giorno: ci sono dei laboratori di maglia ecosolidali, controlla subito nel tuo quartiere per trovare quello più vicino e non restare la sera con le mani in mano.

Voto 4 e mezzo

Leone

Sei così forte e prestante che riusciresti addirittura a battere il portiere robot che ha parato il rigore di Messi durante una prova. Gli influssi di Marte, Venere e Giove sono così evidenti che non mi stupirei affatto di vederti conquistare il pallone d’oro anche se manca ormai una sola giornata alla fine della champions. Tieni subito pronti i sorrisi per i fotografi.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: splendi ti luce propria e puoi davvero tutto. Anche un messaggino provocante ad Alessandro Borghi per ricevere in cambio un bell’invito a cena. Provare per credere.

Lavoro: se saprai dare spazio al tuo fascino da vera vamp, riuscirai anche a mascherare le castronerie che escono dalla tua bocca come delle battute di spirito davvero poco riuscite.

Salute pronti, partenza, via! E adesso chi ti ferma più?

Il consiglio del giorno: i talenti del surf italiano si trovano ora a El Salvador per i mondiali. Cosa aspetti a raggiungerli per una bella tintarella e fare un tifo sfrenato?

Voto 8 e mezzo

Vergine

La super Posh Spice di recente ha dichiarato che essere magre, come lei, rappresenta un vecchio stile, perché ora è il fisico a super clessidra di Kim Kardashian il vero dettame estetico. Tu, con Mercurio dalla tua, e quindi la ragione, sai benissimo che sta mentendo per conquistarsi (forse) anche la fetta di pubblico più in carne. A te non la si fa!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: con Marte che si è tolto dall’opposizione finalmente ti senti desiderabile, tanto da indossare quel completino sexy che usi solitamente per le grandi occasioni.

Lavoro: la signorina precisetti è tornata in ufficio e non le sfugge nulla. Sarebbe meglio che tutti le portino autonomamente la lista delle cose che mancano per porre subito rimedio. Sei meglio di un tutto fare.

Salute: restare super concentrata per dieci ore di fila sarà un ritrovato piacere, come quando al bar sul piattino della tazzina mettono un piccolo cioccolatino.

Il consiglio del giorno: una buona tisana con zenzero, limone e miele per darti subito una scarica di energia e alzare le difese immunitarie fa sempre bene. Da bere tutti i giorni appena sveglio. Di sicuro lo fai già, vero?

Voto 6 e mezzo

Bilancia

Sei in fuga da tutti i pianeti che hai in opposizione, da oggi anche Marte; come l’orso incontrato da un’automobilista in una galleria tra Marche e Umbria. Ricorda sempre che hai il potentissimo Saturno dalla tua che ti farà subito ritrovare la strada verso un habitat a te più affine.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: sei in mezzo al vuoto cosmico, e se provassi a chiedere ‘c’è nessuno’, non ti risponderebbe neanche una particella povera di sodio.

Lavoro: per sopravvivere a questo momento dove ti sembra che tutti ce l’abbiano proprio con te, chiedi subito dei buoni consigli a Mercurio, che saprà consigliarti le risposte più giuste e concrete lasciando tutti di stucco.

Salute: sei così nervosa a causa di Marte in opposizione che non troverai la giusta posizione neppure per la pennichella pomeridiana, nella speranza di recuperare un pochino le forze.

Il consiglio del giorno: per sentirti meno sola potresti adottare un compagno peloso, e ce n’è uno per ogni personalità. Oppure puoi sempre andare in un rifugio per gli amici a quattro zampe e portare a casa quello che ti fa più simpatia.

Voto 4 +

Scorpione

Se pensi di poter provare la visita virtuale del Duomo uscita di recente sul web, ti sbagli di grosso perché con Mercurio in quadratura il meglio che puoi fare è una bella passeggiata e andarlo a visitare dal vivo perché Google non riuscirà a caricarti la pagina. Arrenditi al fatto che dovrai affrontare tutto in prima persona, senza sconti, anche la coda alle poste. Ahimè.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: si sono spente le luci della ribalta e tu resti con il tuo perizoma leopardato a domandarti dove sia finito tutto il divertimento.

Lavoro: meglio chiedere subito un giorno di ferie a mo di cuscinetto per gli ammortizzatori o le pastiglie dei freni perché il rischio è di cigolare e sbandare alla prima curva.

Salute: le buone abitudini di movimento sono assolutamente da mantenere nel tuo caso proprio per dare un minimo sfogo ai tuoi nervi in ebollizione come la pentola a pressione da qualche parte dovrai pur sfiatare.

Il consiglio del giorno: se pensi di optare per i gli zoccoli clogs come calzatura dell’estate ti avviso subito che sono le scarpe preferite della perpetua del paesino in montagna, se vuoi essere un po’ sexy è meglio evitare.

Voto 6 –

Sagittario

Hai una voglia matta di festeggiare perché con l’arrivo di Marte a favore finalmente è tornata anche la tua grandissima vitalità. Infatti, per aiutare la mamma disperata che si è trovata un delivery di ben 32 hamburger ordinati dal figlio di due anni, tu li ritireresti tutti da usare come banchetto per celebrare il tuo ritorno da party animal. Che la festa abbia inizio!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: di colpo ti muovi felino come una pantera in calore pronto all’assalto della prima preda che passa. Sei tutto un ruggito amoroso.

Lavoro: con mercurio che non ti osteggia più hai anche imparato a fare i selfie dal tuo smart watch. Non sembra vero!

Salute: sei un tornato che passa da un aperitivo ad un vernissage, ad una cena per finire a ballare fino a notte fonda in spiaggia. Ti senti libero e leggero come una bella farfallina notturna.

Il consiglio del giorno: il ponte tibetano più lungo al mondo si trova in val Brembana, potresti fare una bella gitarella per allenarti al tuo prossimo e credo proprio prestissimo, viaggio in oriente.

Voto 8 e mezzo

Capricorno

Con la tua voglia di efficienza e di far ordine grazie a Mercurio, credo proprio che apprezzerai gli hotel delle api che sta sviluppando la regione Toscana. In tutto quell’ordine, rigore, gerarchia e produttività ti senti proprio a tuo agio. Stai forse pensando di travestirti da ape regina e sciamare con un gruppo di operaie per fondare una nuova colonia ed esserne a capo?

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: sei come Mr Fredricksen, il nonno del film Up, che brontola appena viene disturbato nella sua adorata casa. Hai anche staccato il citofono vero?

Lavoro: siccome vuoi essere super efficiente tutte le questioni superflue vengono immediatamente messe nel tuo file mentale con sopra scritto: ‘Non importante’. Un dimenticatoio comunque ben organizzato.

Salute: occhio alla tua perfetta linea perché con Giove in quadratura è un attimo perdere il rigore della dieta ferrea a suon di cioccolatini dopo cena.

Il consiglio del giorno: dovresti provare a frequentare il corso di gestione dei rimproveri on line, magari ti da qualche dritta per smussare quei tuoi modi spigolosi.

Voto 5 e mezzo

Acquario

Ti senti come i bimbi che remano sul naviglio avvolti da migliaia di petali rosa perché, con anche i favori di Marte, il mondo per te è davvero un posto meraviglioso. Per mantenere questo stato di beatitudine dovresti inforcare gli occhiali rosa a forma di cuore che piacciono tanto alle griffe di alta moda. Oppure, se vuoi dare retta al tuo Saturno, che ti vuole morigerata, cercarli per qualche euro da H&M, che fanno comunque la stessa scena.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: sei pronto a qualsiasi esperienza godereccia, dal palato al pavimento pelvico, e non hai neppure bisogno di un breve riscaldamento. Parti subito bello deciso.

Lavoro: è assolutamente un argomento superfluo e non capisci assolutamente a cosa serva passare ore chiuso in quattro mura quando c’è tutto fuori un mondo da vivere. Fosse davvero così facile…

Salute: gli sport estremi sono i tuoi preferiti e hai il fisic du rôle per praticarli tutti. Ovviamente uno alla volta.

Il consiglio del giorno: puoi dare ancor più tono alla tua pelle con i nuovi illuminanti Glazed skin che fanno davvero miracoli, come raccontano le star di Hollywood. Non ne hai molto bisogno ma sono comunque da provare.

Voto 7 –

Pesci

Vi è rimasta solo una grandissima fantasia e Mercurio che vi favorisce obbligandovi a essere più concreti di un ragioniere. Infatti sapere che il lupo italiano non sia più in pericolo vi rende sì felici, ma non troppo perché alla fine voi lo collegate sempre alla favola di cappuccetto rosso e vi aspettate prima o poi di vederlo travestito da nonna. Per fortuna siete rimasti i meravigliosi sognatori di cui lo Zodiaco ha sempre bisogno.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: siccome avete perso le vostre doti da super amatore potreste diventare gelosissimi tanto da voler tenere il vostro partner chiuso a doppia mandata per evitare qualsiasi tipo di occhiata, anche quella casuale. Attenzione a non esagerare.

Lavoro: tutta questa concretezza vi perplime, ma visto questo momento di buone energie, non starei li a mettere dubbi amletici dove non ce ne sono. Seguite il flusso, non vi sarà pio così difficile.

Salute: salutate la forza Erculea dell’ultimo periodo per fare spazio ad altre a voi più affini tipo l’immaginazione. L’unica cosa che potreste rimpiangere al momento sono le folli nottate di passione ma vi passerà presto.

Il consiglio del giorno:: riguardare subito Mc Giver per vedere quante cose si possono fare con una sola gomma da masticare.

Voto 6