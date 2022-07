L’oroscopo di oggi mercoledì 20 luglio 2022: Cancro e Capricorno occhio alle fregature L’oroscopo di oggi, mercoledì 20 luglio 2022, e le previsioni segno per segno: occhio a chi deve fare delle scelte importanti. Con il Sole opposto a Plutone le fregature sono davvero dietro l’angolo.

L'oroscopo di oggi, mercoledì 20 luglio 2022, e le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali. Il Sole è perfettamente opposto a Plutone a 27 gradi del segno del Cancro. Aspettiamoci sbalzi emotivi, soprattutto tra i segni cardinali (Ariete, Cancro, Capricorno e Bilancia) ma anche che qualche grande segreto o scandalo venga a galla!

Con la Luna in Ariete ancora per tutta la giornata, direi che il segno fortunato di oggi sia il Leone mentre il segno sfortunato il Capricorno.

Ariete

Anche tu come Kurt Russel, in visita a Roma, non sei proprio al massimo dello splendore a causa di Venere in quadratura. Tra barbone e panza il risultato è quello, per il divo, di un Babbo Natale in incognito. Per fortuna ci pensa Mercurio a renderti particolarmente simpatico e vivace, tanto che l’ex gladiatore dichiara di voler andare in visita al Colosseo considerandolo il suo vecchio ‘ufficio’. Essere un sagace burlone ti salva sempre.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: oggi concedere anche solo una timida carezza è uno sforzo al di sopra delle tue possibilità. Forse solo prendendo un appuntamento allora potresti abbandonarti a questo beau geste.

Lavoro: ti vedremo di nuovo impegnato e appassionato ma forse perché stai organizzando la cena per i saluti delle vacanze.

Salute: lo specchio è il tuo nuovo nemico numero uno da evitare come le calze di lana in questa stagione.

Il consiglio del giorno: visitare uno o più siti dell’innesco potrebbe essere proprio una buona idea per le vacanze di quest’estate. In Italia se ne trovano più di cinquanta dislocati su tutto lo stivale. A te l’imbarazzo della scelta.

Voto 5 +

Toro

Oggi ami profondamente fare tutto a regola d’arte, e se poi si tratta di cibo la tua dedizione si quadruplica in un istante. Potresti quasi quasi chiedere a Marco Venturino, nominato gelataio più bravo del mondo all’ultimo festival del Internazionale del Gelato, se per caso ha bisogno di un tipo affidabile ed energico come te. In cambio di questo apprendistato tu vorrai solo chili del gusto alla nocciola, che è anche il mio preferito.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: pensieri sconci affollano la tua mente e la tengono occupata per qualsiasi altra funzione.

Lavoro: oggi sarai interessato ad andare in ufficio solo per tacchinare il giovane aitante stagista. Vero?

Salute: sei sempre tutto contento ma forse perché sei completamente inconsapevole di quello che sta succedendo intorno a te. Beato!

Il consiglio del giorno: impara a usare bene le faccine su whatsapp perché ognuna ha un significato preciso. Ad esempio il cappellino da baseball azzurro significa: mentire. On line trovi tutte le traduzioni corrette per inviare l emoji più corrette.

Voto 7 e mezzo

Gemelli

Con Venere che vi ha abbandonato ma lasciandovi i favori di Mercurio tornate ad essere un po’ più mondani… Ma non troppo, eh. Sarete propensi a mettere a disposizione casa vostra per vedere tutti i campionati sportivi e le finali emozionanti, come quella delle azzurre che hanno vinto Volley National League contro il Brasile. La cosa più incredibile sarà che avrete anche pensato ad un rinfresco per gli ospiti. Da non credere!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: le nottate matte sono solo un ricordo. Ora siete pantofolati sul divano, ma comunque in ottima compagnia.

Lavoro: riacquistate pian piano la vostra nomea di ottimi mercanteggiatori. Contenti vero?

Salute: l’addominale si è un po’ rilassato. Ma alla fine vi assicuro che andrà bene lo stesso!

Il consiglio del giorno: tornano i auge i tanto amati giochi Arcade. rispolverate bubato la vostra vecchia Atari per partite fino a notte fonda con i vostri amici o per averi amatori del genere.

Voto 7 +

Cancro

L’amore con Venere entra di gran carriera nella tua vita. Ti senti un vero protagonista nel campo delle relazioni e dei sentimenti, quasi al pari dei Bennifer che si sono sposati, questa volta per davvero, con una super cerimonia a Las Vegas. Tu più che sul vestito e i fiori potresti tranquillamente affermare che i tuoi sentimenti sono ad un livello davvero superiore, altro che favola hollywoodiana.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: l’amore è sopra ogni altra cosa, anche se ti dovessero dire di no tu comunque ti senti in coppia.

Lavoro: oggi decidi tutto tu, anche il colore delle tende e delle pareti come se fosse proprio casa tua.

Salute: il tuo sorriso illumina tutto il bagnasciuga, è come quegli specchi anni ottanta per intensificare l’abbronzatura. Tutti vorranno starti vicino per una tintarella ad hoc.

Il consiglio del giorno: una delle location più ricercate per i matrimoni in Italia è Varenna e se sogni anche tu un matrimonio a cinque stelle sul lago di Como dovrai metterti pazientemente in lista d’attesa perché le location e le chiese sono bloccate, nei week end, fino al 2023.

Voto 8

Leone

Mercurio è arrivato proprio nel tuo segno e ti sorprende esattamente come la dolce Vittoria che chiama Fedez "papà" per la prima volta in diretta Instagram. Come il rapper sei felicissimo perché almeno per intelligenza e sagacia torni a splendere su tutti i segni e riuscirai anche a dribblare strategicamente i nervosismi che Marte è sempre pronto a offrirti.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: la tua idea di come dovrebbe essere l’amore è diametralmente opposta alla realtà. Devi proprio accettarla così, com’è.

Lavoro: ti senti subito molto intelligente con Mercurio che è entrato nel tuo segno. Ne farai subito sfoggio come un vestito di Velentino ad un aperitivo, vero?

Salute: ti lamenti come la vecchia zia con le caviglie gonfie. Dai che alla fine non stai così male come affermi.

Il consiglio del giorno: ripassa le regole per giocare a uno sotto l’ombrellone, o dove preferisci ovviamente, così potrai bacchettare chi vuoi ma con convinzione di causa.

Voto 6 +

Vergine

Che tu sia persa, grazie a Venere e Marte, nell’amore e in serate all’insegna del sesso sfrenato che ti fanno sospirare come una ragazzina è un dato di fatto. Infatti da parte tua non si è sentito nessun commento di disappunto sullo sfregio su una parete del Pantheon con scritte che inneggiano all’esistenza degli alieni. Tu piuttosto fai spallucce e affermi serenamente che si tratta di un’innocente ‘ragazzata’.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: oggi sei accogliente e simpatica come una sangria alle quattro del pomeriggio.

Lavoro: metti da parte tutta la precisione da orologiaio svizzero e finalmente ti concedi del tempo da perdere alla pausa caffè! Era ora!

Salute: bella e accomodante come quelle dive burrose e rassicuranti degli anni cinquanta.

Il consiglio del giorno: come tutte le cose bisogna trovare il giusto mezzo. Mi auguro che l’amore, come succede spesso per lo sport, non diventi una fobia. Bisogna farlo in giuste dosi. Come tutto. Altrimenti ‘l’indigestione’ è dietro l’angolo.

Voto 8 –

Bilancia

Lo so che ogni volta che devi applicarti in qualche cosa che non ti piace per te è un sforzo disumano. Ma ora che hai Mercurio a favore pensi di recuperare con qualche trucchetto burocratico. Come i genitori della bimba bocciata in seconda elementare a causa delle troppe assenze, che sperano con un ricorso di poterla far ammettere nella classe successiva. Ora che realizzi tutti i tuoi errori correre ai ripari sarà una pratica lunga e laboriosa.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: di amore non ne vuoi sentir parlare con la scusa che sia troppo impegnativo.

Lavoro: oggi la ragione torna dalla tua parte e tu non perdi l’occasione di far pesare a tutti che tu avevi già previsto tutto.

Salute: sei anche infastidita dalla tua ombra, figuriamoci specchiarsi in bagno di prima mattina..

Il consiglio del giorno: per ringalluzzire un po’ il tuo sex appeal sfiancato da Venere in quadratura, opta per gli occhiali da sole da gatto con le lenti scure. Di sicuro ti possono garantire un allure di mistero e charme.

Voto 5 e mezzo

Scorpione

Di certo non ti sei fatto molte domande sul caso dell’uomo travestito da alieno che si è aggirato per la metropolitana di Milano. A te che hai Marte in opposizione l’unica cosa che ti ha veramente scioccato è il caldo allucinante a cui si è sottoposto questo strano simpaticone.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: dolcissimo tanto da aver messo il tuo famoso pungiglione in soffitta accanto alle decorazioni di Natale. Incredibile!

Lavoro: molto accondiscendente ma solo per evitare gli scontri da cui potresti uscire stremato.

Salute: dovresti inizia a valutare che il fattore stanchezza fa parte di questa stagione accaldata e provare a lamentarti di meno.

Il consiglio del giorno: le tue ricerche on line sono sempre più specifiche e riguardano unicamente come evitare i colpi di calore. Con queste temperature insolite hai perfettamente ragione a farti trovare preparato e con una rapida soluzione alla mano.

Voto: 7 +

Sagittario

Le tue strategie da bravo party animal tornano a farsi vive e spudorate con Mercurio che è tornato a illuminarti. Infatti avresti fatto molto volentieri compagnia ai Duran Duran che si sono fiondati sull’open bar dopo il concerto di Hide Park. Appena senti il richiamo della festa tu sei subito dentro al privé.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: rassicurante come il frigorifero da viaggio in spiaggia che garantisce sempre bevande e frutta fresche al punto giusto.

Lavoro: bisogna lasciarti esprimere su come e quando sia meglio fare le cose. Tu e la tua conoscenza infusa avete bisogno di un’audience attenta ai vostri lunghissimi monologhi. Si salvi chi può.

Salute: ora che ti è tornata definitivamente la parola stai davvero benissimo!!

Il consiglio del giorno: mettiti sulla scrivania la scimmietta di Munari che ti ricorda il giusto atteggiamento in qualsiasi situazione. Scegli tu se è ‘non vedo, non sento o non parlo’. Io opterei per ridurre l’ultima perché sei un filo logorroico.

Voto 7 +

Capricorno

Ormai sei irrefrenabile, perché appena parti con uno slancio, di quelli che solo Marte sa dare, tu non guardi in faccia a nessuno. Sei come il turista che decide di fare il bagno nella fontana di Trevi e deve essere scortato dai vicili fuori dall’acqua. Farti ragionare ora che Mercurio non è più in opposizione sarà anche più facile ma comunque tu vorrai fare sempre di testa tua.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: nessuna coccole o carezza senza che ci sia un secondo fine. Tratti tutto come un do tu des, in realtà non funziona sempre così, eh.

Lavoro: hai sempre da ridire su di tutto. Bisognerà trovare il modo di mandare avanti carte e documenti senza dover passare dal tuo criticissimo sguardo di approvazione.

Salute: la facile polemica non ti permette di parlare con nessuno senza un bisticcio come si deve. Non so se sei più esaurito tu o tutti quelli che hanno a che fare con te.

Il consiglio del giorno: per evitare multe durante i viaggi estivi scaricati Free to x, per evitare i tutor e in autostrada e soprattutto per salvare la tua patente.

Voto 5

Acquario

Adesso che hai anche Mercurio in opposizione ti senti esattamente come la signora che ha visto il suo cagnolino portato via da un gabbiano mentre lo portava in giro per una passeggiata: scioccato e disperato. Non sei nemmeno in grado di sbloccare il telefono con il riconoscimento facciale per chiamare i soccorsi. In molte situazioni ti troverai bloccato e senza aver idea di cosa ti stia succedendo. Quando hai bisogno chiama perché la tua astrologa del cuore è sempre pronta a consolarti.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: oggi non ti addolcisce neppure il bacio appassionato dei film romantici. Tu ci vedi unicamente una scena costruita ad hoc.

Lavoro: vorresti fare il puntiglioso su qualche cosa ma alla fine fai solamente il correttore di bozze e cambi per ripicca la punteggiatura.

Salute: ti senti come se fossi sempre in pre ciclo: gonfio, facilmente irritabile e con la lingua davvero biforcuta.

Il consiglio del giorno: proponi una bella piscina per cani e padroni nel tuo quartiere. Vedrai che sarà un vero successone e alla fine un ottimo investimento delle tue finanze. Sempre che tu riesca a districarti tra documenti e burocrazia.

Voto 5 e mezzo

Pesci

Avete la stessa sensazione di volervi liberare di tutti i fronzoli e dedicarvi solo ad alti e importanti argomenti come Bill Gates che è addirittura pronto a rinunciare a tutto il suo patrimonio e diventare ‘povero’. Non esagerate con i consigli di Venere stile ‘due cuori e una capanna’ e lasciate questo genere di dichiarazioni ai magnati che in qualche modo se la caveranno.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: vi sentite sul tappeto magico di Aladin e potete andare con lui ovunque perché magico e meraviglioso.

Lavoro: siete multitasking come i coltellini svizzeri ma quelli con la punta stondata ovviamente.

Salute: esseri presi bene senza alcun minima paranoia è da Guinness dei primati!

Il consiglio del giorno: prendete tutte le informazioni sui treni gratis che offre la regione Lazio per gli nuderà 25. Da consigliare subito a figli, nipoti e amici e proporre a tutti un bel classicissimo viaggetto sulle due storiche rotaie.

Voto 8