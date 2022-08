L’oroscopo di oggi mercoledì 17 agosto 2022: Pesci e Sagittario rischiano delusioni d’amore L’oroscopo di oggi, mercoledì 17 agosto 2022, e le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali su amore, lavoro e fortuna! Venere in trigono a Giove fa provare amori folli e passionali che però, per colpa di Mercurio opposto a Nettuno, possono esistere solo nella vostra testa.

L'oroscopo di oggi, mercoledì 17 agosto 2022, e le previsioni astrali su amore, fortuna e lavoro per tutti i segni zodiacali. Venere oggi si trova in perfetto trigono a Giove, mentre Mercurio è opposto a Nettuno. Come dire, attenzione: perché gli slanci sentimentali potrebbero non essere lucidi e razionali, ma farci prendere qualche cantonata. Ma si sa, alla passione è sempre un peccato mettere dei freni!

Con la Luna in Toro, il segno fortunato di oggi è la Vergine e il segno sfortunato lo Scorpione.

Ariete

Il nome della figlia di Stash dei The Kolors, Imagine Fiordispino, è tutto un programma. Oggi tu ti senti già un figo pazzesco, grazie a Venere, ma di certo se avessi un nome altrettanto originale saresti certo di essere indimenticabile per le tue conquiste estive. Cercati un bel soprannome altrettanto originale.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: sei un vero fenomeno!

Lavoro: non ti lasci minimamente tirare in mezzo.

Salute: pronto a battere tutti alla gara di kayak.

Il consiglio del giorno: Senza gavettoni spiaggia che che state sarebbe? Organizza una bella battaglia con tutti i bimbi per un divertimento assicurato.

Voto 7 e mezzo

Toro

Solo tu che hai Mercurio e Marte a favore potresti cimentarti nell’impresa titanica di Douglas Walk, ovvero di leggere tutti i fumetti pubblicati dagli anni '60 a oggi dalla Marvel. Si tratta di ore e ore di lettura, ma per te non è un proprio un problema.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: concediti qualche ballo di coppia, meglio se di latino americano con tanto di movimento d’anca.

Lavoro: oggi sei infaticabile! Non ho altro da aggiungere.

Salute: forte e gagliardo come un diciottenne in vacanza.

Il consiglio del giorno: con la tua rinomata forza dovresti provare a fare una strada ferrata in montagna. Sono certa che con impegno e concentrazione sarà per te un’esperienza indimenticabile.

Voto 7

Gemelli

I bassi livelli di capacità comunicativa, a causa di Mercurio contro, sono proprio identici a quelli di DAZN che ha accusato negli ultimi giorni disservizi a livello globale. Voi al massimo potete parlare distrattamente con il vostro vicino di ombrellone e non capire che cosa cerchi di dirvi.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: c’è un solo modo per descrivervi: grandi amatori!

Lavoro: dite sempre di si a tutto e a tutti, ma non si sa bene quando vi applicherete.

Salute: soddisfattissimi del vostro riflesso nello specchio.

Il consiglio del giorno: fate attenzione ai limiti di velocità perché in questo mese fioccano multe in ogni dove. Anche il rettilineo della vostra tranquilla cittadina potrebbe essere luogo adatto per un bel autovelox.

Voto 6 e mezzo

Cancro

Di sicuro avrai adorato la notizia del prete che da più di quarant’anni celebra matrimoni tra coppie LGBT. Franco Barbero crede nel celebrare le unioni tra due persone che si amano senza alcun limite di sesso e genere. Un magnifico esempio di come la ragione e i sentimenti possano convivere pacificamente, e tu che ora sei influenzato dal pianeta del pensiero, ne sei consapevole.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: oggi la sensazione è come di quando hai mangiato l’ultima caramella. Sai già che avrai voglia di un’altra.

Lavoro: per i tuoi gusti ricevi anche troppe poche email.

Salute: la tintarella è perfetta!

Il consiglio del giorno: Per non perdere tempo sotto l’ombrellone puoi già pensare ai regali di Natale. Inizia con la lunghissima lista di tutte le persone a cui vuoi bene e dacci dentro con lo shopping.

Voto 7

Leone

Sono stracerta che vorresti essere proprio tu a guidare la Ferrari di formula due che è stata avvistata di recente nelle autostrade della Repubblica Cecam con tanto di alettone con scritto Marlboro, proprio come nei mitici anni ‘90. Non hai bisogno di un’auto tanto vistosa perché tu con Venere a favore sei già illuminato da un gigantesco riflettore.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: i baci ti vengono consegnati su un piatto d’argento direttamente sotto l’ombrellone.

Lavoro: deleghi tutto con una certa nonchalance.

Salute: i complimenti ti piacciono moltissimo. Non ne hai mai abbastanza.

Il consiglio del giorno: Durante i tuoi giri estivi dovresti andare alla ricerca di pezzi di artigianato locale così potrai avere dei pezzi unici realizzati soltanto per te. Sono certa che ti piace molto l’idea, vero?

Voto 7 +

Vergine

Dovresti essere un po’ più ardita, proprio per favorire gli ultimi influssi di Marte. Per cui lasciati condurre dalla curiosità di Mercurio a Cap D’Agde, considerata un vero Luna Park trasgressivo. Vedrai che lasciarsi andare ti piacerà tantissimo.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: oggi sei lanciatissima e fai benissimo!

Lavoro: basta voler sempre fare la prima della classe.

Salute: resistenza da podista olimpionico!

Il consiglio del giorno: Scegli gli occhiali cat eye ma di plastica riciclata di Chpo brand. Per essere fashion ma sempre con attenzione all’ambiente.

Voto 8

Bilancia

Mia cara, dovresti avere un pochino si fiducia negli altri, soprattutto adesso che sei diventata anche più buona grazie a Venere. Pensa che la barista Nicoletta di Macerata ha dimenticato aperto il bar e tre persone durante la notte hanno consumato lasciandole pure i soldi sul balcone. Vedi che alla fine esiste del buono in questa società?

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: amorevolissima, quando decidi di essere leggera.

Lavoro sei pronta a sfinire l’ufficio lamentele.

Salute: ricordati sempre di sorridere.

Il consiglio del giorno: Avventurati nelle sagre di paese soprattutto quelle del centro Italia. C’è quella della patata o del porcino a te la scelta di quella più affine.

Voto 7

Scorpione

Pur di allontanarti da tutto e da tutti, ti metti a studiare e a leggere le cose più impensabili, che capisci al volo grazie a Mercurio. Infatti hai appena scoperto che forse il paradosso dei viaggi del tempo può essere risolto da un punto di vista matematico. Forse puoi farne anche argomento di discussione da bar della spiaggia.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: pur di non abbracciare nessuno ti fai sotterrare da tutti i minorenni della spiaggia.

Lavoro: oggi mandi messaggi cifrati per non far scoprire le tue intenzioni.

Salute: hai la prescrizione del dottore per la pennichella quotidiana.

Il consiglio del giorno: Il pranzo al sacco è il nuovo trend di quest’estate dalle spiagge ai prati delle montagne non sarai l’unico a tirare fuori dal tuo zaino una golosa e appetitosa schiscetta.

Voto 5 e mezzo

Sagittario

Se hai letto articoli che dichiarano che con qualche app e gadget si possa diventare un vero detective, abbandona subito l’idea. Con Mercurio contro, tu sei veramente poco perspicace ma pur sempre un giocherellone. Punta sulla simpatia e sul fatto di essere un po’ svampito tanto da ingelosire il tuo partner e non avrai bisogno di andare in giro a cercare possibili tradimenti.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: da gustare come i bignè di tutti i gusti che trovo al buffet.

Lavoro: hai lasciato ancora inserita la risposta automatica.

Salute: ti senti sempre in pole position!

Il consiglio del giorno: Regalati un giro in moto tra i tornanti dell’Abruzzo tra paesaggi spettacolari ottimo vino e pranzetti veramente da 10 e lode. Se con un gruppo di centauri come te ancora meglio.

Voto 7 –

Capricorno

Oggi sei assolutamente soddisfatto alla notizia che l’Australia rinunci a una centrale a carbone per proteggere i coralli. Ora che hai sia i favori di Marte che quelli di Mercurio sei pronto a fare scelte importanti dando la precedenza a valori che interessano alla comunità e non unicamente a te stesso. Bravissimo!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: i tuoi abbracci sono davvero ricercatissimi.

Lavoro: sei più preciso del numero di telefono che indica l’ora perfetta.

Salute: dacci dentro con quei bei muscoloni!

Il consiglio del giorno: Vai a fare Down Hill in Val d’Ayasd sono certa che risalire con gli impianti e scendere per pendii con la tua mountain-bike sarà un vero piacerone sia per i tuoi muscoli che per la tua voglia di adrenalina.

Voto 7 e mezzo

Acquario

Ora che hai scoperto la possibilità di affittare un’isola deserta a meno di 300 € stai già facendo i conti di quanto ti potrebbe costare una settimana lontano da tutto e da tutti. Tu che hai Venere in opposizione la tua voglia di stare con gli altri si trova veramente dall’altra parte dell’oceano.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: ti defili volentieri senza manco salutare.

Lavoro: darti del rigidone è farti un vero complimento.

Salute: più fastidioso della sabbia rovente a mezzogiorno.

Il consiglio del giorno: fatti un bel regalo come una giornata alla spa, un massaggio o una seduta dall’osteopata. Quello che vuoi purché ti faccia star bene.

Voto 5 –

Pesci

Con Mercurio in opposizione siete dei veri amorevoli svampitoni. Mi raccomando, state molto attenti ai conti che andrete a pagare nei bar, ristoranti o spiagge. Potreste rischiare di essere vittime di uno scontrino pazzo e pagare centinaia di euro per qualche cocktail con dei piccolissimi salatini. Occhio!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: potete ancora darvi alla pazza gioia.

Lavoro: quel piccolo fastidio che sentite in fondo alla tua coscienza si chiama senso del dovere.

Salute: il gelato delle quattro del pomeriggio lo smaltite senza problemi.

Il consiglio del giorno: trascorrete qualche giornata in pace in campeggio magari in mezzo ad un bosco, in una radura per assaporare al meglio la natura, il suo silenzio, e tutta la sua energia.

Voto 7