L’oroscopo di oggi martedì 19 luglio 2022: Ariete e Sagittario focosissimi L’oroscopo di oggi, martedì 19 luglio 2022, e le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali: oggi sarà impossibile usare la ragione. Aumentano le fantasie sentimentali, mentre Mercurio che entra in Leone non è disposto a scendere a compromessi.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo per tutti i segni zodiacali ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, martedì 19 luglio 2022, e le previsioni segno per segno. Venere è appena entrata nel segno del Cancro e il Sole è ancora trigono a Nettuno. Mercurio passa invece in Leone. Le fantasie più romantiche quindi diventano progetti più che concreti. Impossibile far cambiare idea ai segni di fuoco.

La Luna in Ariete rende Ariete stesso, Leone e Sagittario ancora più cocciuti. Il segno fortunato oggi sarà proprio il Sagittario, che si sente finalmente libero di amare, mentre il segno sfortunato sarà la Bilancia che proprio non si piace.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Oggi devi metterti nell’ordine delle idee, che con Mercurio e Venere in quadratura s'ha da rigare dritto. Infatti, volendo fare sempre di testa tua, il rischio è di essere multato come la gelateria che ha rifiutato un pagamento con Pos per un conto di 20 euro. Segui sempre i consigli di chi ne sa più di te.

Leggi anche Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 18 al 24 luglio 2022

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: hai messo il tuo cuoricino direttamente nello scrigno di David Jones (del film ‘I pirati dei Caraibi’), sarà impossibile trovare la chiave aprire il forziere.

Lavoro: oggi potresti addirittura avere una crisi di nervi, di quelle che poi mandano diritto a parlare con lo psicologo. Occhio a farti prendere troppo la mano.

Salute: sei in quella situazione di misto indolenza e pessimo umore in cui non sai assolutamente cosa fare…

Il consiglio del giorno: te ne dico un’altra sui generis. A Firenze se bevi una barretta per strada dopo mezzanotte ti fanno una multa di cinquecento euro. Poi non dire che non ti avevo avvisato.

Voto 5 –

Toro

La lista di notizie positive in questo periodo sembra non finire mai, infatti dopo Venere a tuo favore, pare che questo trend di bontà non si arresti. Se ci pensi anche l’Arabia Saudita ha aperto lo spazio aereo a Israele con un nuovo volo diretto tra le due nazioni. Qui è proprio il caso di dire ‘love (and peace) is in the air’.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: prontissimo a grandi conquiste sentimentali. Potrei quasi mettere la mano sul fuoco che hai già tra le vostre braccia il grande amore. Vero?

Lavoro: non posticipare il lavoro ora che hai i favori di Mercurio perché non ti aiuterà ancora per molto. Dacci dentro.

Salute: un vero figaccione. Non sono io a dirtelo, ma tutte le persone che ti stanno bombardando di complimenti.

Il consiglio del giorno: potresti fare concorrenza alla beauty coach del sorriso Clotilde Alistani perché il tuo è davvero irresistibile e assolutamente da copiare.

Voto 9 +

Gemelli

Ora che siete rimasti soli soletti senza pianeti favorevoli, vi sembra che il mondo vi stia cadendo addosso. Non fate i melodrammatici solo perché vi sentite come gli alpinisti bloccati a valle a causa delle pericolose frane sul Monte Bianco. Ricordatevi che c’è sempre Giove a proteggervi e magari arriva un bell’invito al mare. Non si sa mai.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: pensavate di avere ancora un pochino di tempo per potervi divertire e invece eccovi ‘imprigionati’ in una relazione, e alla fine siete pure contenti.

Lavoro: oggi per consolarvi dovete pensare che le vostre idee sono troppo avanti ecco il perché non hanno così tanto clamore.

Salute: potreste fare festa fino all’alba senza alcuna fatica eppure preferite le vostre quattro mura domestiche.

Il consiglio del giorno: prima di partire controllate le previsioni del traffico che dai trovano sul sito di autostrade. Potrebbero evitarvi code infinite e rovinarvi il primo giorno di vacanza.

Voto 6 –

Cancro

Vorrai sicuramente approfittare di questo periodo propizio, ora che anche Venere è entrata nel tuo segno, per far valere i tuoi diritti. Il rischio è che con Marte che ti esalta potresti essere giudicato come i consiglieri comunali di Roma che si aumentano considerevolmente lo stipendio. Puoi fare tutto ma con parsimonia e senso etico, mi raccomando.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: sei capace di proporti direttamente per del buon sesso accompagnato da coccole. Chi l’avrebbe mai detto…

Lavoro: anche il capo sarà sedotto dai tuoi modi decisi ma coinvolgenti. Nessuno potrà dirti di no.

Salute: bello, affabile e sicuro di te stesso. Non puoi assolutamente lamentarti.

Il consiglio del giorno: ti meriti un bel premio e di sicuro una vacanza a Mikonos potrebbe proprio un’ottima idea così da testare subito le tue rinnovate doti di amatore e party animal? Pronto a partire?

Voto 9 e mezzo

Leone

Occhio a pensare di poter fare il furbetto perché hai già intuito che da domani Mercurio torna nel tuo segno. Finiresti anche tu fermato dalla dogana dell’aeroporto di Olbia, come accaduto di recente a un turista perché aveva trafugato un chilo e mezzo di ciottoli dalle spiagge. Saturno è sempre lì, pronto a ricordarti di rispettare le regole. Capito?

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: ti senti come i bimbi che giocano con le tazzine di porcellana, attentissimo a non romperle e con un po’ di ansia da prestazione.

Lavoro: stai già notando che la pila di documenti si sta assottigliando finalmente sei tornato più efficiente.

Salute: la stanchezza ti infastidisce come le zanzare tigre al tramonto e all’alba. Sei già sfinito al pensiero.

Il consiglio del giorno: dovresti imparare anche tu a innaffiare le piante senza sprechi. Potresti ad esempio riutilizzare l'acqua che hai usato per lavare l’insalata. Perché no?

Voto 5 +

Vergine

Se pensi anche tu di fare come Federica Pellegrini e lasciarti trasportare da dichiarazioni sulla poca importanza della perfezione e sul cercare di non lasciarsi coinvolgere dagli stereotipi proposti dai social, trattieniti per cortesia. Ora che hai Venere dalla tua e hai raggiunto il tuo ideale di bellezza ti sembra tutto in discesa e non ti occorrono più ore di ritocco alle foto da postare sui tuoi profili. Non fare la saputella.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: oggi senza alcuna remora ti abbandoni all’amore. Bravissima!

Lavoro: ottima gestione del tempo infatti ti sbrighi a finire tutti i tuoi compiti per fiondarti fuori dall’ufficio per dedicarti a te stessa.

Salute: sei sotto un occhio di bue ma tu sei splendida e non hai bisogno di alcun ritocchino.

Il consiglio del giorno: prova l’hamburger ‘coltivato’ del ristorante israeliano Chickens. Non noterai assolutamente che la carne è stata realizzata in laboratorio, ma proprio per questo ti farà impazzire.

Voto 8 e mezzo

Bilancia

Inutile che per etichetta tu voglia per forza essere gentile, soprattutto dato che hai Venere in quadratura. L’effetto sarà di causare una bella rissa, come quella che hanno dovuto affrontare due poliziotti dopo aver offerto panini con il prosciutto a un gruppo di islamici. Stai buona nel tuo cantuccio.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: oggi non ci siamo proprio. Ogni volta che pensi di fare un gesto affettuoso, risulta a tutti un’unghiata degna di una di una tigre in gabbia.

Lavoro tutti i tuoi preziosi consigli lasciali nel tuo pensatoio per poi riprenderli tra qualche settimana per capire che erano davvero pessimi.

Salute: i tuoi famosi e ricercatissimi abbinamenti hanno lasciato lo spazio alla moda fluida genderless, sarà anche molto cool ma non a tutti dona.

Il consiglio del giorno: meglio che tu non ti esprima per consigli green fai da te. Tipo far bollire i pentolini per avere l’acqua calda. Il risultato sarà di far aumentare drasticamente le bollette.

Voto 5

Scorpione

Sei proprio amorevole di modi e parole grazie a Venere. Sei come Elodie che riesce a mandare a stendere Giorgia Meloni con modi garbati ma decisi durante un’intervista. Il famoso detto le ‘acque chete spaccano anche le rocce’ è azzeccatissimo per te.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: ti lamenti come i bimbi restano sul bagnasciuga mentre la mamma si fa una nuotata al largo. Tu al tuo amore non ti vuoi allontanare neppure di due centimetri.

Lavoro: hai il sesto senso per investimenti che garantiscono il cento per cento del risultato. Attendiamo tue dritte per risollevare tutte le nostre finanze.

Salute: sei tornato ad essere un bel figo. Se solo ci credessi un filino di più…

Il consiglio del giorno: iscriviti subito ai gruppo di appassionati che stanno condividendo le più improbabili teorie su vome finirà la serie ‘Stranger thing’. Con la tua sensibilità, la tua versione potrebbe essere quella più vicina a quello che vedremo prossimamente.

Voto: 7 e mezzo

Sagittario

Ora che l’opposizione di Venere è finita e senti già Mercurio che sta per entrare in un segno di fuoco infiammando il tuo cervellone, potresti addirittura trovare una soluzione pratica per combattere il surriscaldamento dei mari. Siamo tutti in trepida attesa di persone entusiaste come te pronte a prendere in mano la drammatica situazione.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: ti meriti assolutamente baci e coccole visti gli arretrati. Su forza, fatti avanti!

Lavoro: sembra proprio che tutto sia diventato un pochino più facile. Approfitta per uscire prima per fare un giro di shopping.

Salute: finalmente hai ripreso a sorridere e pare che il mondo e la tua città siano diventati il posto migliore in cui vivere. Mah va?

Il consiglio del giorno: guarda il film ‘Sapore di Sale’ per ridarti un po’ di idee di come si può broccolare e immergerti in un divertente cult estivo.

Voto 7 –

Capricorno

Pare proprio che la testa e il cuore tu li abbia dimenticati sotto il tuo banco come i i libri delle vacanze. Sei così fuori controllo a causa di Marte che potresti anche tu, come i ragazzini negli UK , metterti a ballare di fianco alle rotaie dell’alta velocità per provare l’effetto risucchio. Forse è proprio perché hai Venere in quadratura che cerchi in qualsiasi modo per far preoccupare i tuoi cari. Facendo lo spericolato senza testa ci riuscirai di sicuro.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: dovremo abituarci tutti a sopportarti perché sei un vero stronzetto.

Lavoro: pungente e dispettoso. Prendi tutto troppo sul personale e con quella testa calda che ti ritrovi, ti assicuro che combini solo pasticci.

Salute: riuscirai anche a litigare con i programmi del tapis roulant in palestra. Chiama il Personal trainer per farti aiutare invece di pensare di dargli una bottarella come si fa con i distributori automatici.

Il consiglio del giorno: guarda la partita della nazionale femminile calcio contro l’Islanda. Prova a focalizzarti su gioco e tecnica perché le nostre azzurre sono davvero bravissime. Magari impari qualche nuovo schema da riprendere nelle partite di calcetto con gli amici.

Voto 5 –

Acquario

Sei sempre pronto ad impegnarti al massimo, ma ora che hai Marte in quadratura hai davvero pochissime energie da spendere. Vorresti avere anche tu il coraggio di Marcell Jacobs che nonostante vari dolori ha deciso di partecipare ugualmente ai mondiali di atletica. Tu al suo posto non ti saresti lasciato convincere così facilmente.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: oggi vorresti sconvolgere tutti con la tua dolcezza, ma giusto un pochino, non è che tu abbia tutta questa energia.

Lavoro: ti piace fare il passacarte, nel senso che sei quello che le stampa e le consegna sul tavolo del collega senza averle neppure lette.

Salute: sei facilmente irritabile, con molta voglia di stare tranquillo per i fatti tuoi. Oggi gira proprio così.

Il consiglio del giorno: vista la fatica anche per il tuo portafogli dovresti optare per investimenti sicuri in quelle che vengono definite le monete rifugio. Il dollaro infatti ha riacquistato quell’allure di sicurezza che aveva perso negli ultimi anni. chiama subito il consulente per farti aggiornare.

Voto 6 +

Pesci

Il vostro obiettivo è quello di soddisfare proprio tutti, grazie a Venere, prendendovi cura come dei perfetti tuttofare della casa, come il fido Alfred di Bruce Weine per intenderci. Le manutenzione infatti è il vostro pallino come per Silvio Campara, patron di Golden Goose, che ha inserito un servizio di riparazione per le sue famosissime sneaker. Al motto ‘non si butta via nulla’ siete già in fila con un vostro paio per testare la prestazione.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: ve lo godete come il panino con mortadella e birra a pausa pranzo. Un piacere viscerale.

Lavoro: sapete magistralmente coordinare tutto il vostro ufficio. Siete incredibilmente efficienti.

Salute: belli da morire con Venere a favore. Ditemi voi cosa volete di più?

Il consiglio del giorno: non fatevi prendere da moti di galanteria pensando di offrire sempre tutto voi senza guardare bene lo scontrino perché a causa del rincaro dei prezzi potreste avere delle simpatiche sorprese. Appena arriva il conto controllate tutte le voci anche se vi fa brutto fare la figura del ragioniere in vacanza.

Voto 8 e mezzo