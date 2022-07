L’oroscopo di oggi lunedì 11 luglio 2022: Pesci e Vergine fanno a pugni coi sentimenti L’oroscopo di oggi, lunedì 11 luglio 2022, e le previsioni segno per segno. La Luna nel segno del Sagittario dona ancora maggior sfrontatezza al Sole che sta in un bellissimo sestile ad Urano. Come dire che alle cose ci si penserà il tempo di un caffè prima di renderle ufficiali.

L'oroscopo di oggi, lunedì 11 luglio 2022, e le previsioni segno per segno. Mentre il Sole è ancora sestile a Urano, Venere in Gemelli si trova sempre più vicina al trigono (sintonia) con Saturno. Come a dire che le cose si fanno sul serio e soprattutto senza cincischiare troppo!

Con la Luna nel segno del Sagittario che si avvicina ad essere Luna piena, direi che il segno fortunato oggi sarà l'Ariete e il segno sfortunato il Pesci!

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Quando si parla di sentimenti, tu assolutamente non molli e con questo Mercurio in quadratura quando prendi una decisione non intendi assolutamente rivederla. Potrebbe anche essere la tua fortuna, infatti Paolo Kessisoglu nonostante il rifiuto della moglie ai primi appuntamenti ha perseverato fino a ottenere il matrimonio. Sei un tenero pitbull che non lascia mai la presa quando trova il suo osso.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: è come un caldo mare caraibico dove tu adori stare a mollo con tanto di cocktail di frutta in mano.

Lavoro: non spicchi per eclatanti iniziative. Tu preferisci di gran lunga una calma e solida routine limitando errori e gaffe.

Salute: il tuo è un entusiasmo moderato. Esci volentieri la sera ma preferisci tornare a casa presto per riposarti, perché la settimana prima di arrivare al week end è lunga.

Il consiglio del giorno: ci sono delle dritte per perdere peso un vacanza quindi puoi sperare di rimetterti in forma ma non optare per una dieta drastica quando ti devo rilassare e divertite. Meglio conservare il peso ideale.

Voto 6 e mezzo

Toro

Hai forza e grandissima determinazione proprio grazie a Marte nel tuo segno. Sei paragonabile a Joao Vistor de Oliveira campione dei cento metri ostacoli che nell’ultima gara ha sorpreso tutti con la mossa dell’uomo razzo, lanciandosi come un siluro di testa oltre il traguardo. Ricorda che c’è sempre lo zampino di Nettuno quando trovi rapide soluzioni geniali, al limite dell’impossibile.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: come in cucina ti piace sperimentare gusti nuovi abbinando ingredienti diversi così anche sul materasso. Sei prontissimo ad un vero mix fusion.

Lavoro: sei solidissimo e sarà impossibile smuoverti o incuriosirti su novità poco tangibili. L’investimento migliore per te rimane sempre il mattone.

Salute: adori fare tutto con calma, dalla colazione fino alla scelta dell’outfit della giornata. Neanche se ti dicessero che aspettarti c’è Diletta Leotta sotto casa, tu assolutamente non ti smuovi.

Il consiglio del giorno: ti sei peso la giornata internazionale del cioccolato ma con questo caldo ti assicuro che più che una degustazione di croccanti cioccolatini ti saresti trovato solo ad assaggiare la cioccolata calda, una bevanda non proprio di stagione.

Voto 7 e mezzo

Gemelli

Appena vi capita qualche cosa di particolarmente eclatante, dovete subito ricondurla a Giove che è pronto a farvi le improvvisate come lo zio d’America con una valigia piena di regali. Anche Kate Bush sta vivendo questo momento dorato da quando la serie Stranger Things ha riportato in auge la sua canzone ‘Running un that hill’. Macinare successi, soprattutto economici è un vero piacerone.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: siete capaci di sentimenti così profondi che anche voi stessi ne siete stupiti. Essere dolci vi dona tantissimo.

Lavoro: non avete assolutamente fretta di concludere affari e contratti. Preferite addirittura tergiversare per portare avanti chiacchiere leggere e privare con il vostro cliente.

Salute: per fortuna avete Venere sempre pronta a ispirarvi su cosa mettere ogni mattina ed essere sempre impeccabili. Se fosse per voi, mettereste la prima cosa che tirate fuori dall’armadio anche la giacca di lana con questo caldo torrido.

Il consiglio del giorno: il calendario estivo di musica e eventi che vanno dalle masserie fino ai rifugi in montagna è davvero imperdibile. Avrete unicamente l’imbarazzo della scelta per decidere dove avete intenzione di andare.

Voto 7 –

Cancro

Meglio che nessuno provi a fare braccio di ferro con te in questi giorni, perché potresti sia schiacciarlo con la forza di Marte che a suon di affermazioni indiscutibili grazie a Mercurio. Sei come lo chef Edgar Núnez che si rifiuta di ospitare gratuitamente una celebre influencer nel suo ristorante considerandola unicamente una scroccona internazionale. Non ti lasci assolutamente tirare in mezzo da facili e insignificanti promesse.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: le emozioni si mischiano piacevolmente a evoluzioni notturne sotto lenzuola voluttuose di seta.

Lavoro: senza che nessuno ti dica che cosa ta succedendo, tu sai comprendere al volo le dinamiche e agire magistralmente di conseguenza. Un vero paraculo sensitivo. Fantastico!

Salute: c’è gran movimento per i tuoi soliti canoni. Vederti zompettare allegramente a destra e a manca non sembra, quasi, vero. Il consiglio del giorno: al problema delle telefonate moleste di cui tutti siamo vittime in questi mesi, voi sapete già come reagire. Nel caso in cui non conosciate il numero di telefono, voi non rispondete. Semplice, ma efficace. Bravissimi.

Voto 7 +

Leone

Hai fermamente creduto di essere il meglio sul mercato eppure Saturno in opposizione ti ha avvertito che avresti dovuto mitigare i tuoi facili entusiasmi. Anche Tesla, guidata da Elon Musk, si deve rassegnare al fatto che è stata superata dalla cinese Byd per numero di vendite. Per ottenere grandi risultati ti devi impegnare ma attento a strafare perché Marte ha messo un bel freno a mano alle tue energie.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: è un tripudio di risate e dolci coccole quasi quasi lo preferisci di gran lunga a tutte quelle nottate si passione esagerata. Lavoro: lo sforzo per trattenerti potrebbe causarti l’effetto pentola a pressione che quando scoppia può rivelarsi una vera bomba.

Salute: sfinito e con un forte cerchio alla testa gli effetti di Marte in quadratura per il tuo entusiasmo sono pesantissimi.

Il consiglio del giorno: la montagna d’estate è davvero attraente soprattutto per trovare un po’ di frescura. Ma attenzione a informarvi bene su itinerari delle escursioni per godervi la natura in totale tranquillità. Voto 6 e mezzo

Vergine

I favori di Mercurio si sono subito tramutati in grande efficenza, regalandovi risultati sorprendenti. Il tuo cervello ha ricevuto la stessa velocità dell’acceleratore LHC che dopo essere ripartito in sole ventiquattro ore ha scoperto già tre nuove particelle. Ti è bastato un deciso ‘là’ per far ripartire tutto alla grande.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: ti concedi solo a chi ti conosce intimamente tanto da saper digitare la password segreta per raggiungere il tuo cuore. Lavoro: sei una lavoratrice infaticabile sempre disponibile anche a trascorrere volentieri nottate in ufficio.

Salute: la tua vita mondana sta affollando la tua agenda. Sei più preoccupata di non poter partecipare a tutti gli eventi che svegliarti la mattina senza il famoso cerchio alla testa.

Il consiglio del giorno: offri consulenze gratuite su come bisogna organizzare la valigia dell’estate. Tu sei preparata per ogni occasione e se mancasse qualche cosa in particolare, si può sempre fare del buon shopping locale. Davvero perfetto!

Voto 7 –

Bilancia

Attenta a guardare tutto con gli occhi a forma di cuore che ti ha regalato Venere perché con Mercurio in quadratura rischieresti anche tu di scrivere la storia aggiungendo personaggi e eventi che non sono mai esistiti. Proprio come la casalinga cinese che per anni ha aggiornato la storia della Russia su Wikipedia aggiungendo eventi mai esistiti. Lo so che vorresti che tutti vivessero in una favola rosa, ma non esagerare.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: controlla bene tra la tua schiera di amici perché è proprio li che potresti incontrare il tuo nuovo amore.

Lavoro la settimana lavorativa per te potrebbe anche iniziare da domani perché oggi proprio non ti va di chiuderti dietro ad una scrivania.

Salute: pronta per una prova costume da dieci e lode. Ti senti già sul bordo piscina fin da prima mattina per farti ammirare.

Il consiglio del giorno: organizza con il tuo partner una giornata per raccogliere i rifiuti in spiaggia differenziandoli. Fare questa buona azione insieme, vi farà sentire ancora più uniti. Voto 7

Scorpione

Alla notizia che Eu e Usa vogliono mettere un freno alle cripto valute, tu sei già al lavoro con Mercurio per trovare valide alternative al tuo portafoglio azionario e proteggere i tuoi investimenti fatti nel metaverso. Anche se hai Marte in opposizione, tu sai partire subito in contropiede ma fa in fretta perché il pianeta del pensiero non ti accompagna ancora per molto.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: eri più felice quando ti rotolavi tra le lenzuola senza pensieri, mentre ora sei sopraffatto da così tanti sentimenti che non vuoi assolutamente toglierti il pigiama.

Lavoro: calcoli tutte le probabilità di costo/beneficio a mente come si fa con le tabelline. Appena viene modificato un dato tu sai già in automatico il risultato.

Salute: il tuo cinismo vorrebbe non farti vivere serenamente neanche un simpatico aperitivo, almeno fino al secondo drink. Poi butti tutto in cacciata.

Il consiglio del giorno: per risparmiare l’acqua, prendi spunto dal contadino hai-tech che strutta con droni e spruzzatori ogni preziosissima goccia. Puoi farlo anche tu per le tue adorate piante sul balcone. 6 +

Sagittario

Sei assolutamente solidale con l’azienda Sant’Anna, dispiaciutissima per aver sospeso la produzione di acqua gasata a causa della mancanza di CO2. Con questa Venere in opposizione la tua vita è davvero liscia e tu aspetti trepidante qualche bolla frizzante. Ti basterebbe anche quella ‘legermente’ mossa.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: dovresti mettere un cartello ‘chiuso per ferie’ e partire per le tue avventure in capo al mondo. Un’ottima idea, vero? Lavoro: curioso e propositivo, da bravo tuttologo vuoi apprendere direttamente dalle esperienze e dagli errori degli altri. Salute: hai tutte le carte per stare bene e goderti queste serate estive, peccato che tu sia in fissa sempre con le questioni di cuore. Il consiglio del giorno: nelle acque di Taranto torna il mollusco Prima Nobilis, il più grande del Mediterraneo. Tu di certo potrai sicuramente andare a vederlo per soddisfare la tua voglia di saperne sempre una in più degli altri.

Voto 6 –

Capricorno

In tuo arrivo in Gran Bretagna arriva la pillola contro gli effetti della sbronza. Con Mercurio in opposizione non riesci proprio a percepire quali siano i tuoi limiti, infatti ti lasci trascinare da Marte sempre pronto per fa bagordi fino a notte fonda. Vista la situazione ordina subito una scatola di questo miracoloso farmaco.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: lo consideri l’obiettivo principale per dare un senso alla tua giornata e non ti arrendi fin quando trovi una preda che ti soddisfi.

Lavoro: la tua postazione assomiglia più alla consolle di un dj che a quella di un contabile. Sei sempre pronto a fare festa in qualsiasi momento e i numeri li lasci volentieri al tuo collega ragioniere.

Salute: hai mandato il tuo senso del dovere a fare un bel giro. Non hai alcuna voglia di ascoltare paternali. Tu sei acceso unicamente per la movida.

Il consiglio del giorno: per il caldo estivo ora per una borraccia Smart, quelle che tengono la temperatura per avere acqua sempre fresca a portata di mano. Per intenderci sono quelle con il fondo che pesano il doppio di quelle normali.

Voto 6 +

Acquario

A livello sportivo non puoi assolutamente strafare perché con la quadratura di Marte sei più delicato di Nadal al torneo di Wimbledon. Il fatto che tu non voglia assolutamente accettare questa perdita di tono fa molto preoccupare chi ti sta vicino, come il padre del campione che durante l’ultimo match lo incitava a ritirarsi vedendolo sofferente. Tu e Rafa siete dei veri testoni.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: sei proprio un cucciolone alla continua ricerca di coccole e attenzioni. Ti basta sbattere due volte le ciglia come la streghetta Ginny per essere subito soddisfatto.

Lavoro: riesci a prendere il caffé con tutti i colleghi della tua azienda spostandoti da un reparto all’altro. Non concluderai molto sul piano lavorativo.

Salute: ti salva il fatto che tu sia sempre impeccabile al di fuori perché dentro hai un turbinio di emozioni misto malesseri da zia in menopausa.

Il consiglio del giorno: molla un po’ lo sport per darti alla cultura. Le proiezioni alla Sala Sivari di Genova sono assolutamente imperdibili per salvare questo importantissimo pezzo di storia italiana. Da prenotare subito!

Voto 6 –

Pesci

Sotto quella scorza un po’ da duri siete sempre dolcissimi ma a causa della quadratura di Venere temete profondamente di essere feriti. Il vostro obiettivo però è di riconquistare tutti, anche i più antipaci. State solo aspettando il momento giusto proprio come Fedez che, dopo essersi riappacificato con J. Ac, ora fa pace anche con Salvo. Tra poco Venere torna a favorirvi quindi preparate la lista delle persone da ricontattare.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: divertitevi a limonare spensieratamente e con chiunque dietro ad ogni angolo. State già prendendo gusto, vero? Lavoro: avete quello slancio per concretizzare i vostri progetti e la grande empatia per coinvolgere tutto. Sfruttate queste vostre meravigliose caratteristiche.

Salute: esuberanti e pieni di brio. Siete preziosi come il CO2 per fare l’acqua gasata.

Il consiglio del giorno:andate a vedere la sfilata di moda di Balenziaga, non per i consigli di moda, ma per farvi influenzare dalla poesia e l’innovazione.

Voto 7