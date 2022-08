L’oroscopo di oggi giovedì 4 agosto 2022: Vergine e Toro pronti ad accogliere Mercurio L’oroscopo del giorno, giovedì 4 agosto 2022, e le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali. Ci prepariamo a salutare Mercurio in Leone e a dare il benvenuto a Mercurio in Vergine, ottimo per chi anche sotto l’ombrellone non rinuncia a fare programmi e progetti.

L’oroscopo di oggi, giovedì 4 agosto 2022, e le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali. Oggi con Marte e Venere ancora in sintonia, Mercurio si trova per le ultime ore nel segno del Leone. Da domani, dal segno della Vergine, ci sarà ancora più desiderio di prendersi cura degli altri.

Con la Luna che passa nella mattinata da Bilancia a Scorpione direi che il segno fortunato è la Vergine mentre il segno sfortunato il Capricorno.

Ariete

Per combattere Venere in quadratura, motivo per cui non vuoi assolutamente specchiarti la mattina mentre ti lavi denti, dovresti fare come la cantante Elisa che in un recente post si presenta come mamma l’ha fatta perché vuole celebrare la sua unicità fuori dalle etichette. Che il pianeta della bellezza sia a favore oppure no, l’importante è avere grande autostima.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: i sentimenti sono andati in vacanza al mare mentre tu sei in montagna.

Lavoro: attento a guardare solo il dettaglio perché perdi tutto il resto.

Salute: non sei bellissimo, ma piaci.

Il consiglio del giorno: da un recente studio pare che il sole stimoli l’appetito. Per mantenere il peso forma sotto l’ombrellone cerca di evitare il classico gelato a metà pomeriggio. Il giro vita di sicuro ti ringrazia.

Voto 5 e mezzo

Toro

Mercurio torna presto a favorirti e di sicuro vorrai essere tra i primi utenti ad utilizzare le interazioni di Alexa per i trasporti e i pagamenti integrati nella città di Milano. La tecnologia, password, codici non ti spaventano più.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: hai la fama del grande amatore.

Lavoro: in netta ripresa.

Salute: forma fisica e mentale perfetta!

Il consiglio del giorno: ora che ti senti un mago del computer puoi prenotare le tue vacanze last minute surfando su diversi siti come piratinviaggio o lastsecond.it. Troverai di sicuro un sacco di offerte interessanti.

Voto 9

Gemelli

Vorreste essere meravigliosamente impegnati in progetti molto interessanti per la vostra mente ma lo dubito fortemente ora che Mercurio non è più dalla vostra parte. Vorreste tanto unirvi agli studiosi del progetto Bicocca per scoprire come le piante vivono e si sviluppano in città. La natura per voi conserva ancora i suoi misteri.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: non è nella lista delle prime dieci cose da fare.

Lavoro: meglio metterlo da parte per un paio di settimane e partire per le vacanze.

Salute: decisamente confusi e irritabili.

Il consiglio del giorno: per le vostre vacanze scegliete le spiagge ecosostenibili per riprovare il brivido di tenere tutto il giorno il sale sulla pelle. Occhio a capelli e pelle incartapecoriti la sera quando fare la doccia.

Voto 6 –

Cancro

Sarai sempre più stimolato da attività intellettuali ora che hai i favori di Mercurio. Per cui se provassi del senso di colpa in questo momento di pausa vacanziera sappi che non sei solo. Anche la kitchen star Benedetta Rossi come te farà fatica a rilassarsi in riva al mare, provando un forte senso di colpa. Non prendertela troppo e lascio andare, almeno per qualche ora tutti i giorni.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: passa anche dalla testa con lunghe chiacchiere fino a notte fonda.

Lavoro: puntuale e preciso anche di prima mattina.

Salute: indistruttibile come l’acciaio.

Il consiglio del giorno: storicamente il significato del bacio non è solo legato al tradimento, tipo quello di Giuda con Gesù, ma evoca pace e vicinanza con Dio. Attendiamo tutti i tuoi baci i mistici.

Voto 9 –

Leone

Ora che Mercurio ti ha abbandonato vorrai sopperire a questa mancanza con costanti post e storie sui social. Il rischio è che molti potrebbero pensare che c’è qualcosa sotto, proprio come è successo per Ilary Blasi che, dopo l’annuncio della separazione da Totti, è tornata ad essere una vera star di Instagram. Prova con una bella via di mezzo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: non ti senti abbastanza adorato.

Lavoro: ti impegni al massimo forse anche troppo.

Salute: non ti senti pronto a far vedere quei due rotolini di ciccetta.

Il consiglio del giorno: per fare sonni sereni nonostante l’afa di questo periodo, ricorda prima di coricarti di fare una bella doccia calda così da non soffrire troppo il caldo. Questo è uno dei tanti metodi della nonna.

Voto 6 –

Vergine

Festeggi il ritorno di Mercurio nel tuo segno come le Leonesse inglesi che hanno vinto gli europei femminili di calcio, scatenate durante la conferenza stampa che cantano a squarciagola: “It’s coming home”. Ora che sei stra esaltata dal pianeta del pensiero chi ti ferma più?

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: lo vuoi preciso e puntuale come un orologio svizzero.

Lavoro: metti a posto i conti dell’ultimo mese in poco più di 10 minuti, sei velocissima.

Salute: ottima, da 10 e lode.

Il consiglio del giorno: anche i trend della moda si sono allineati al tuo senso di efficienza con il ritorno della modest fashion. Senza che te ne rendessi conto sei un punto di riferimento per il fashion business.

Voto 9

Bilancia

La tua autostima ultimamente è finita sotto i piedi a causa di Venere. Per questo dovresti seguire gli insegnamenti della maestra di aikido Renata Carlo di anni 85 che ti spiega come il segreto della vita sia conoscersi e avere rispetto per se stessi. Anche quando vorresti eliminare lo specchio del bagno che ti sottolinea il fiorire di nuove rughette.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: cerchi la parola amore sul dizionario per capirne il significato.

Lavoro un po’ troppo polemica.

Salute: ti piace solo stare nel tutone comodo da casa.

Il consiglio del giorno: hai decisamente bisogno di relax e pace per cui scegli le vacanze in montagna per lunghe passeggiate in mezzo alla natura. Cortina potrebbe essere per te la meta ideale.

Voto 5

Scorpione

Probabilmente l’idea di un telescopio spaziale della NASA in orbita oltre il tuo amato pianeta Plutone l’hai suggerita proprio tu. Mercurio torna ad essere il tuo compagno di merende con cui puoi sbizzarrirti ad immaginare e progettare idee incredibili.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: hai una scorta di 1000 baci da distribuire durante tutta la giornata.

Lavoro: finalmente i conti tornano anche con la virgola.

Salute: non vedi l’ora di dormicchiare in pace sotto l’ombrellone.

Il consiglio del giorno: vai a Procida a vedere la mostra sull’inquinamento marino dove viene ritratto un polpo pallone e e la medusa cannuccia. In questo caso si può dire che l’immaginazione su si avvicina davvero alla realtà.

Voto 6 e mezzo

Sagittario

Con Mercurio in quadratura, la perenne querelle sulla pizza italiana per te è una vera soap-opera sudamericana con tantissimi episodi e colpi di scena sbalorditivi. Ora che la pizza di Briatore non compare neppure nella top 50 delle migliori pizze italiane e che una da sei euro sale sul gradino più alto del podio, ti aspetti un vero ribaltone dal caro Flavio. Sei in attesa della prossima puntata. To be continued.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: ti perdi pure il numero di telefono di quello che pensi sia il tuo grande amore.

Lavoro: meglio partire subito per le ferie.

Salute: avresti voglia di muoverti ma non hai la più pallida idea di cosa fare.

Il consiglio del giorno: se dovessi trovarti e trascorrere le vacanze in Puglia fai attenzione ai cartelli che segnalano la presenza delle alghe tossiche. Prima di qualsiasi bagno rivolgiti al bagnino, mi raccomando.

Voto 6

Capricorno

Non hai proprio intenzione di piegarti di fronte a nessuno e ora che hai anche Mercurio dalla tua sai perfettamente motivare i tuoi no. Proprio come il porto di Rotterdam che non ha alcuna intenzione di smontare uno dei ponti per far transitare il mega yacht di Bezos. Se prima discutere con te era già difficile, ora è impossibile.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: lo consideri solo come un’esigenza, tipo il pranzo o la cena.

Lavoro: arrivi in ufficio trionfante pieno di idee.

Salute: sei al massimo della tua forma più smagliante.

Il consiglio del giorno: anche se partecipassi per gioco ad una gara di minigolf, stai pur certo che ti troveresti sul gradino più alto. A sport e strategia sei imbattibile.

Voto 7 +

Acquario

Finalmente ti senti un po’ più alleggerito con Mercurio che si è tolto dall’opposizione. Potresti essere molto interessato dalla nuova iniziativa di far diventare i rifiuti del mare dei pezzi da museo, come la confezione del Cif anni 70 o il contenitore per gelati a forma di pipa degli anni 60. Insolito ma molto curioso.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: lo consideri come un concetto filosofico da sviscerare profondamente.

Lavoro: ti applichi appieno per il rush finale.

Salute: entusiasmo e chiacchiere ma solo per l’aperitivo.

Il consiglio del giorno: per avere un’anticipazione su come potrebbe essere il museo dedicato alla plastica vai a vedere il profilo su Instagram Archiplastica. Ti assicuro che è interessantissimo.

Voto 6 e mezzo

Pesci

Alla notizia dell’incendio a Cinecittà a Roma la parte che vi è saltata più all’occhio riguarda la casa del grande fratello VIP. Con Mercurio in opposizione eravate molto preoccupati al pensiero che questo inverno non avreste potuto trascorrere settimane guardando gozzovigliare i VIP rinchiusi nella casa più famosa d’Italia. Al momento avete bisogno solo di argomenti intellettualmente molto, molto leggeri.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: vi piace perdervi negli occhi del vostro grande amore.

Lavoro: avete perso tutti gli appunti nell’ultimo periodo.

Salute: svampiti ma sempre belli.

Il consiglio del giorno: il massimo dell’impegno e della concentrazione per voi sarà nel cucinare un ottimo spaghetto alle vongole. Sembra un piatto facile ma occhio ai dettagli. Il prezzemolo ben tritato è il segreto per il successo di questo piatto.

Voto 7 –