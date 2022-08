L’oroscopo di oggi giovedì 18 agosto 2022: Vergine e Capricorno scoppiano di passione L’oroscopo di oggi, giovedì 18 agosto 2022, e le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali su amore, fortuna e lavoro! Oggi Venere trigono a Giove e Marte trigono a Plutone ci parlano di passione incontenibile, soprattutto per segni di fuoco e di terra.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo per tutti i segni zodiacali ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, giovedì 18 agosto 2022, e le previsioni su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali. Oggi la passione è davvero incontenibile e cieca: mentre Venere è ancora trigono a Giove nei segni di fuoco, Marte è trigono a Plutone nei segni di terra. Insomma il piacere non avrà segreti, né freni!

Con la Luna ancora nel segno del Toro, direi che il segno fortunato di oggi è il Capricorno e il segno sfortunato l'Acquario.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Per te oggi non vale proprio la pena di leggere l’articolo su Wired sulle fobie più strane al mondo, perché alla fine potresti convincerti di averne una, tipo la fobofobia (la paura di avere una fobia). Tu hai Venere dalla tua, per cui stai pur certo che stai benissimo e non vale la pena di lasciarsi trascinare in inutili paranoie.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: il gioco della bottiglia è il tuo sport preferito.

Lavoro: sei già troppo impegnato a vincere i tornei della spiaggia per far altro.

Salute: sei un vero campioncino, anche alla gara di biglie.

Il consiglio del giorno: Lo so che sei in altre faccende affaccendato però ricordati sempre che per completare i compiti della delle vacanze non ci vuole un grande sforzo bastano la fine un paio di paginette al giorno.

Voto 7 e mezzo

Toro

C’è assolutamente bisogno di supereroi e la dimostrazione è il fatto che siano in uscita moltissimi film e serie ispirati ai fumetti della Marvel. Tu che hai Mercurio e Marte ancora a favore potresti essere quello del tuo quartiere, pronto a difendere tutto e tutti grazie alla tua super forza. E non avrai neppure bisogno di mascherarti.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: lo addenti fisicamente nelle zone morbide.

Lavoro: costante e determinato.

Salute: non ti tiri indietro al solito allenamento con 40 gradi all’ombra.

Il consiglio del giorno: Oltre alle partenze intelligenti, dovresti valutare anche le fermate ‘intelligenti’ considerando che in autostrada ci sono degli autogrill considerati gourmet. Controlla bene online e programma una visitina per il pieno e le tue papille gustative.

Voto 7

Gemelli

L’invenzione della pellicola bío eco commestibile per conservare frutta e verdura più a lungo sicuramente vi ha molto colpito, più per il fatto che possa essere mangiata che per e la durata. Voi che siete sempre assoggettati da Mercurio contro pensate addirittura che possa essere una magia. La noiosa chimica non vi convince per nulla.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: oggi siete quasi pronti a superare tutti i record!

Lavoro: barzellettieri di professione.

Salute: l’allegria è dilagante!

Il consiglio del giorno: Ricordatevi in questi giorni di guardare le gare sportive degli europei e di fare a gran voce la squadra italiana. Mi raccomando.

Voto 6 e mezzo

Cancro

Di recente anche la star Tom Holland ha deciso di prendere una pausa dai social perché è troppo stressato dal dover continuamente fare post e stories. Tu che sei un segno molto sensibile, e oggi anche molto perspicace con Mercurio a favore, capisci perfettamente lo stato d’animo della star e sei pronta ad accoglierlo a braccia aperte a casa tua per leggergli il suo libro preferito o rivedere uno dei suoi successi cinematografici.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: te lo gusti come un nell’aperitivo al tramonto.

Lavoro: distribuisci consigli saggi come gli inviti alle serate in discoteca.

Salute: oggi sei giocoso e disponibile a chiacchiere leggere sotto l’ombrellone.

Il consiglio del giorno: riguarda online le vecchie puntate di 90210 e ritorna nei mitici anni 90. Certe cose bisognerebbe sempre ripassarle almeno ogni qualche anno.

Voto 7

Leone

Con Venere nel tuo segno e la stagione del tuo compleanno ti senti esattamente come Johnny Depp che ritorna alla grande al cinema sia come attore che addirittura come regista. Questo è proprio un momento per festeggiare alla grandissima.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: attenzione oggi a voler strafare!

Lavoro: lo rimandi volentieri a settimana prossima.

Salute: occupato a specchiarti continuamente allo specchio.

Il consiglio del giorno: La minigonna da sempre è un capo i conico ma è ritornato alla rimonta anche grazie al recente apparizione di Letizia di Spagna con questo indumento. Prendi spunto da lei e rispolvera la tua di jeans di quando avevi diciott’anni.

Voto 7 +

Vergine

Alla notizia che la Scozia è il primo paese a fornire gratis gli assorbenti, tu esulti. Con i favori di Mercurio vorresti proprio che questa iniziativa venisse abbracciata da tutto il vecchio continente. Prepara subito una bella campagna di divulgazione con tanto di informativa e piano marketing da inviare a tutti i capi di Stato ovviamente.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: oggi puoi conquistare davvero chiunque!

Lavoro: sempre impegnata culturalmente.

Salute: sempre attenta e presente anche per i gossip o da spiaggia.

Il consiglio del giorno: Scegli il supporto smart più adatto alle tue esigenze per le tue per il tuo utilizzo quotidiano della bicicletta. Online li trovi tutti i tipi e per tutti i gusti.

Voto 8

Bilancia

Vorresti insegnare un po’ di galateo, rispetto degli altri, ma soprattutto saper stare al mondo al signore che durante il cenone di Ferragosto, non trovando il menù di suo gradimento, spacca addirittura una sedia. Tu che sei tutta regole e buona educazione, adesso ancora più affabile grazie a Venere, sei pronta a tenere un rigidissimo corso aperto a tutti: dai più volenterosi, ai veri discoli.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: non hai più bisogno di fare m’ama non m’ama.

Lavoro oggi sei disponibile ad aiutare proprio tutti!

Salute: finalmente ti piaci un sacco!

Il consiglio del giorno: Ricordati di portare in valigia il costume intero di colore nero. Di sicuro ne avrai almeno mezza dozzina nel tuo guardaroba essendo un capo i conico da diversi decenni. Vero?

Voto 7 +

Scorpione

Non hai alcuna voglia di stare in mezzo alla gente proprio come Ronaldo che mangia da solo alla mensa del Manchester United. Venere continua ad esserti contro e tu le rispondi con due di picche e isolamento strategico. Sei un vero orso pronto al letargo invernale tanto che hai già tirato fuori il piumino pesante, i calzettoni di lana e sei già sotto le coperte e non ti importa niente di sudare pur di essere certo di tenere forte la tua posizione da vero eremita montanaro.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: è decisamente l’ultima tra le ultimissime cose che hai voglia di fare.

Lavoro: oggi sei assolutamente fondamentale, ed è meglio che tutti se lo ricordino!

Salute: non sopporti più nessuno. Ma questo lo si sapeva già!

Il consiglio del giorno: Già che sei in isolamento forzato e non sai bene cosa fare potresti imparare il neo torinese. Pare che abbia addirittura soppiantato il vecchio tradizionale dialetto. Una vera chicca.

Voto 5 e mezzo

Sagittario

Sei così spericolato in questo periodo a causa di Mercurio contro che ti impedisce di essere consapevole delle situazioni, che potresti saltellare indifferente su una fune sospesa ad oltre 180 m di altezza. Faresti il record mondiale ma bevendoti una barretta come se avessi solo percorso il corridoio di casa. Impara a darti un po’ più di valore e anche a comprendere il pericolo (quando c'è).

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: dacci dentro con freestyle di baci!!

Lavoro: hai abbandonato anche il tuo amato ruolo da saputello.

Salute: ti basta un aperitivo alla sdraio e parte subito la festa!

Il consiglio del giorno: Organizza una serata con tutti amici e conoscenti per rivedere le puntate di quark e tuffarsi nella conoscenza, nella scienza ma anche per tornare bambini.

Voto 7 –

Capricorno

Con te in giro si è certi di essere sempre al sicuro perché con Marte e Mercurio hai straordinaria capacità di risolvere qualsiasi situazione. Anche se ti fossi trovato in Puglia sorpreso dalla tromba d’aria in spiaggia. Avresti portato tutti in salvo in pochissimi minuti senza l’aiuto di alcuna forza dell’ordine.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: oggi sei pronto per una strage di cuori?

Lavoro: hai ormai deciso che per i tuoi colleghi le vacanze sono finite, vista la mole di email che invii.

Salute: sei un vero figo ma lo sapevi già vero?

Il consiglio del giorno: I vestiti crocet stile anni 70 sono un vero trend di stagione. Sono pezzi davvero immancabili per il tuo guardaroba.

Voto 7 e mezzo

Acquario

Hai probabilmente pensato che il bonus felicità di 200 € offerto da un sindaco del bresciano fosse per tirare un pochino su il tuo umore. Mi dispiace ma in realtà si tratta di un’iniziativa di tutto cuore per adottare un cane o un gatto. Tu che hai l'opposizione di Venere potresti comunque approfittarne per allenare il tuo cuoricino ad aprirsi con un peloso amico a quattro zampe.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: oggi sei più gelido di un cubetto di ghiaccio. Brrr!!!

Lavoro: sei un perfetto ragioniere.

Salute: lamentele in formato famiglia.

Il consiglio del giorno: per le tue giornate in solitaria sullo scoglio più isolato del litorale ricordati sempre il cappello il cappello di paglia. Protegge dai raggi solari ed P assolutamente silenzioso. Un perfetto compagno di vacanza.

Voto 5 –

Pesci

Il vostro punto di forza in questo periodo è certamente Marte per cui tutto quello che riguarda la forza fisica, anche bonariamente esagerata, è pane per i vostri denti. Infatti potreste valutare di fare un tour a piedi dell’hotel più alto del mondo: la Ciel Tower di Dubai. Sarà Mercurio in opposizione che vi distrae da quanto possa essere faticoso fare tutti quei piani a piedi. Attenti a non prendere tutto troppo alla leggera.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: fate incetta di baci e carezze per i tempi bui.

Lavoro: datevi agli scioglilingua. Ma non pensate subito male…

Salute: pronti partenza, via! Che la competizione abbia inizio.

Il consiglio del giorno: Se non siete ancora stati al mare puntate sull’acquisto dell’acceleratore di abbronzatura. In pochi giorni avrete la tintarella perfetta e senza alcuna scottatura.

Voto 7