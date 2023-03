L’oroscopo di oggi 9 marzo 2023: Gemelli e Pesci non trovano l’equilibrio Nell’oroscopo di oggi, giovedì 9 marzo 2023, il segno fortunato è l’Acquario, mentre il segno sfortunato è il Capricorno. Marte è davvero insidioso: si quadra a Nettuno e al Sole. Diciamo che la lucidità emotiva e delle azioni sarà difficile da trovare.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, giovedì 9 marzo 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Cercare un equilibrio nelle emozioni è davvero difficile. Marte sovreccitato dalla quadratura a Nettuno e anche al Sole indica un difficile contenimento. Le dichiarazioni e le battaglie pubbliche saranno potenti e coraggiose.

Con la Luna che oggi si trova nel segno della Bilancia direi che il segno zodiacale fortunato sarà l'Acquario e il segno sfortunato il Capricorno.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Non temi alcuna sfida soprattutto se coinvolge il tuo focosissimo pavimento pelvico. Con tutta questa carica erotica che ti garantisce Marte e Venere, sei pronto all’azione come Alessandro Borghi che per interpretare la storia di Rocco Siffredi ha girato più di cinquanta scene di sesso in soli novanta giorni. Al richiamo dell’amore rispondi con grande slancio.

Leggi anche L'oroscopo del 6 marzo 2023

Amore: sei sempre prontissimo anche per le richieste notturne fuori programma.

Lavoro: pretendi che tutti diano assolutamente il massimo.

Salute: il tuo tocco di bellezza è in assoluto gli occhi dolci da super innamorato.

Il consiglio del giorno: segui i trend del rossetto nude e scegli quello più adatto al tuo incarnato.

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per i Toro

Ti senti come Bruno Vespa che cerca di moderare le discussioni dei suoi invitati con pugno sicuro proprio grazie a Mercurio e Saturno. Riusciresti a tenere a bada anche i concorrenti del nuovo Pechino Express, Gli Avvocati e le Attiviste, che si animano sull’utilizzo del femminile e del maschile senza aver bisogno di tirar fuori il dizionario di lingua italiana, ma utilizzando solo il buon senso. Pare che tu al momento ne abbia a tonnellate.

Amore: è armoniosamente inserito nella tua routine quotidiana.

Lavoro: sei proprio il collega buono, quello che copre le assenze degli altri senza batter ciglio.

Salute: da quando sei di buon umore ti sembra di essere già di qualche chilo più leggero.

Il consiglio del giorno: prenota una serata letteraria al ‘Gatto Nero’ a Torino.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Per fortuna la Luna ha deciso di darvi un attimo di tregua e potete ricomporvi come una carta di caramella, che rimane sempre stropicciata. Mettete da parte il vostro fare sicuro da Fonzie di Happy Days e ammettete che anche voi siete in défaillance. Proprio come Fedez che torna sui social mettendosi a nudo emotivamente senza scomporsi. Mostrare il vostro lato più tenero e vulnerabile vi farà unicamente prendere punti o follower, vedete voi.

Amore: le emozioni qui sono fortissime come un curry verde thai strapiccante.

Lavoro: fate impennate come i ragazzini con il motorino truccato.

Salute: siete una pallina impazzita di un flipper.

Il consiglio del giorno: scoprite i nuovi giochi di carte ispirati al Signore degli Anelli.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Lascia andare tutte le inibizioni della Luna e di Venere contro perché con Saturno a favore sei proprio tu ad aver la capacità di importi con i tuoi desideri più profondi. Segui il consiglio degli studiosi sul fare sesso già dal primo appuntamento per capire subito se devi tagliare la corda o no. Capito?

Amore: potresti fare qualche piccolo sforzo in più, forza.

Lavoro: sei iper produttivo solo quando sei in totale silenzio.

Salute: con la forza di volontà puoi raggiungere la postura di una mannequin sulle passerelle.

Il consiglio del giorno: opta per una nail art color cioccolato.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Ti senti proprio baciato dalle stelle grazie a Venere e Giove a cui oggi si aggiunge anche una Luna strepitosa. Sei al settimo cielo come Giancarlo Giannini a cui è stata di recente dedicata una stella sulla celebre Walk of Fame a Hollywood. Non puoi proprio chiedere di meglio.

Amore: ti senti su un ottovolante.

Lavoro: procede tutto alla grandissima.

Salute: risplendi come una stella di luce propria.

Il consiglio del giorno: regalati il lusso di un viaggio sull’Oriente Express.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Hai la grande occasione di imparare la lezione di Saturno contro e di trovare risorse che non sapevi neppure di avere. Prendi esempio dal giornalista e viaggiatore Bruno Bertucci, non vedente dalla nascita, che conosce perfettamente gli oltre quaranta paesi che ha visitato cogliendo tutte le sfumature attraverso gli altri sensi. È il momento di sviluppare tutta la tua sensibilità.

Amore: il tuo cuoricino è stropicciato da una centrifuga di sentimenti.

Lavoro: hai perso il polso di tutta la tua organizzazione.

Salute: sfrutta tutte le tecniche di respirazione che hai studiato nell’ultimo periodo.

Il consiglio del giorno: per la tua voglia di ordine e controllo acquista le lampadine smart per tutta la casa.

Voto 4 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

La bontà con Venere contro ti è incomprensibile come un cartiglio egizio. Ma oggi con la Luna proprio nel tuo segno tutta la tua sensibilità affiora come la rugiada sulle foglie la mattina. Infatti potresti essere protagonista di azioni come quella di Cristiano Ronaldo che invia un aereo carico di aiuti in Turchia e in Siria. Sotto sotto hai un cuoricino davvero tenero.

Amore qui c’è proprio voglia di tenerezza.

Lavoro segui il tuo istinto perché oggi fa proprio centro.

Salute: le tue giornate sono infinite in un loop dal tramonto all’alba e dall’alba al tramonto no stop.

Il consiglio del giorno: guarda il programma: ‘Quelle brave ragazze’.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Sei tornato ad essere un vero simpaticone che riesce a coinvolgere tutti con un fantastico dark humor. Mercurio risplende sul tuo cielo e vista questa ritrovata verve hai tutte le carte in regola per essere uno dei protagonisti delle nuove puntate di Lol insieme a Nino Frassica e Luca e Paolo. Preparati per grasse risate.

Amore: ti piace divertirti sotto le lenzuola.

Lavoro: sei pieno di idee geniali.

Salute: il tuo buonumore è davvero travolgente.

Il consiglio del giorno:riguarda il film il ‘Grande Lebowski’.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Stai rimettendo ordine tra i tuoi sentimenti come si fa con i cassetti della biancheria proprio grazie a una Luna favorevole. Puoi tornare a metterti comodo senza farti troppi esami di coscienza, come vorrebbe Saturno contro, per ora. Organizza la serata per vedere con gli amici la premiazione degli Oscar così con chiacchiere divertenti riuscirai anche tu a restare sveglio fino a notte fonda.

Amore: è la tua ricarica preferita per affrontare la giornata.

Lavoro: torna al pratico e sempre funzionale carta e penna.

Salute: soffri di divanite acuta.

Il consiglio del giorno: vai a vedere Alessandro Cattelan a teatro nello spettacolo ‘Salutava Sempre’.

Voto 5

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Gli effetti della potentissima Luna piena ti hanno ridato la tua granitica forza di volontà. Ti senti davvero pronto al successo proprio come Edoardo Franco vincitore di Masterchef. Le sfide non ti spaventano anzi le affronti a suon di determinazione.

Amore: sei tenero come un riccio pieno di aculei.

Lavoro: sei come un centravanti da sfondamento nelle partite di Serie A.

Salute: sei galvanizzato da tutto questo entusiasmo alla Marco Mengoni sul palco dell’Ariston.

Il consiglio del giorno: vai a vedere una delle tappe del Vertical Winter Tour.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Aquario

Il tuo cuoricino è proprio ricolmo d’amore con Venere e Giove che lo nutrono come un bebè tra le braccia della mamma. Tu sei sempre pronto per gesti nobili e importanti come quello di riempire il ristorante PizzAut dopo che è stata annullata una prenotazione di ben centocinquanta contattando la tua community sui social. Tu puoi sempre far affidamento sulla tua grande sensibilità.

Amore vivi una favola alla Walt Disney.

Lavoro: hai sempre una soluzione a qualsiasi problema, anche per quelli irrisolvibili.

Salute: i tuoi abbracci dovrebbero essere prescritti dal dottore.

Il consiglio del giorno: vai alla Children Book Fair.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Vi piace parecchio arrovellarvi con indovinelli scientifici che grazie a Mercurio a favore sapete risolvere più velocemente di un computer quantistico. Sono certa che siete tra i pochi a non essere stupiti dal fatto che Roberto Cavalli è diventato nuovamente papà alla veneranda età di 82 anni. Voi conoscete pienamente tutti i misteri dell’universo.

Amore: avreste bisogno di scaldare il vostro cuoricino ai Caraibi.

Lavoro creatività e genio sono le vostre caratteristiche.

Salute: l’impegno celebrale è al massimo.

Il consiglio del giorno: guarda il programma Sex life, potrebbe esserti di ispirazione.

Voto 7 e mezzo