L’oroscopo di oggi 8 agosto 2022, le previsioni segno per segno L’oroscopo del giorno lunedì 8 agosto 2022 a cura dell’astrologa Ginny Chiara Viola: ecco le previsioni astrologiche segno per segno su amore, lavoro e salute, con i segni zodiacali più fortunati di oggi. Molte sono le sollecitazioni sentimentali: Venere è preda di flirt estivi e illusioni d’amore.

L'oroscopo del giorno 8 agosto 2022, le previsioni astrali segno per segno: ecco cosa riservano le stelle ai 12 segni zodiacali su amore, lavoro, fortuna. Il pianeta dell’amore è particolarmente sollecitato. Venere in Cancro agli ultimi gradi prima di passare nel segno del Leone è oggi sia trigono a Nettuno sia opposta a Plutone. Facile che in amore quindi i nostri sentimenti si perdano tra idealizzazione e paura.

Con la Luna nel segno del Sagittario il segno fortunato di oggi è il Sagittario stesso che prende sempre più fiducia in sé stesso mentre il segno sfortunato sono i Gemelli.

Ariete

Tolleri malvolentieri tutti i commenti negativi perché Venere in quadratura ti ha proprio sfinito. Sei come il pizzaiolo di Bari che sporge denuncia alla polizia postale dopo aver ricevuto non solo delle recensioni con pochi apprezzamenti ma degli attacchi un po’ troppo pesanti al suo operato. Ti senti proprio stretto in un angolo.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: è come una lingua straniera a te sconosciuta.

Lavoro: l’immancabile e-mail delle 9:30 del tuo collega arriva comunque anche quando sei in vacanza.

Salute: stai bene solo quando ti diverti e giochi.

Il consiglio del giorno: distraiti con qualcosa di bello come le locandine per accogliere i turisti d’estate a Milano. Sono coloratissime e le trovi anche in metropolitana.

Voto 5 e mezzo

Toro

Questo è proprio il tuo momento d’oro con tutti i pianeti veloci dalla tua parte, Mercurio, Venere, Marte. Ti senti come Gigi Datome stella del basket della squadra Olimpia che sale sul palco con Patty Smith a Milano come chitarrista a sorpresa. Preparati perché le sorprese non sono ancora finite.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: lo gusti come l’anguria fresca a fine pasto.

Lavoro: riesci a lavorare anche in posa plastica sotto l’ombrellone.

Salute: più aitante e in forma del giovane bagnino.

Il consiglio del giorno: non annoiarti con articoli che parlano dei meteoriti caduti sulla terra, tu in questo momento devi essere celebrato con grandi festeggiamenti, aperitivi con tutti i tuoi amici più cari.

Voto 9

Gemelli

Se fossi in voi non prenderei parte alla diatriba su quale sia il mare più pulito di Italia. Mercurio ora si trova in quadratura per cui ragionare e pensare lucidamente non è proprio nelle vostre corde. Piuttosto è meglio darvi al gossip da spiaggia.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: vi concedete solo se c’è una prenotazione.

Lavoro: le vostre idee sono più fantasiose dei film della Walt Disney.

Salute: vi serve il libretto delle istruzioni anche solo per alzare una forchetta.

Il consiglio del giorno: se pensate di avere ormai perso la testa perché avete visto dei cinghiali passeggiare sulle spiagge del Cilento, non avete avuto un miraggio a causa di un colpo di calore ma può succedere realmente. Fate attenzione a qualsiasi cosa, anche le vostre allucinazioni.

Voto 6 –

Cancro

L’amore in questo periodo trionfa davvero su tutto grazie ai favori di Venere e tu per questo sei al settimo cielo. Ti basta vedere sui social l’abbraccio tra papà Eros e la sua Auri per andare subito in visibilio.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: sei il compagno perfetto che tutte vorremmo avere.

Lavoro: Procede tutto davvero a gonfie vele.

Salute: Sei il primo a segnarti al torneo di Beach Volley.

Il consiglio del giorno: la querelle su quale sia il mare più bello d’Italia ti importa ben poco perché a te basta che ci sia al tuo fianco la persona che ami. Anche l’idroscalo di Milano diventa un posto magico.

Voto 9

Leone

Sei schietto e polemico come Donatella Rettore che ricorda i commenti pungenti e le critiche quando uscì negli anni 80 la canzone ‘Il cobra’. Pensa sempre che tu hai Giove a favore per cui in qualsiasi situazione risulterai sempre vincente proprio come la rinomata canzone che è sopravvissuta nei revival degli ultimi quarant’anni.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: inizia a prepararti come si fa con il bucato prima di partire per le vacanze.

Lavoro: anche il part-time è davvero troppo impegnativo.

Salute: hai proprio bisogno di trascorrere una giornata alla spa.

Il consiglio del giorno: anche se non sei in forma smagliante partecipa al torneo di racchettoni.

Voto 6 –

Vergine

Solamente tu puoi risolvere il mistero dei buchi perfetti sul fondale dell’oceano Atlantico. Con Mercurio proprio nel tuo segno hai la logica e l’adeguata accuratezza per studiare qualsiasi fenomeno naturale. Tira subito fuori il tuo bel microscopio.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: piaci a tutti tantissimo come le linguine allo scoglio.

Lavoro: è più facile della tabellina del due.

Salute: la linea è perfetta!

Il consiglio del giorno: supporta l’iniziativa in diverse spiagge sul divieto di lanciare palloncini in aria. Ormai certe pratiche di spreco e inquinamento devono assolutamente essere abolite. Tu sei una perfetta eco-eroina.

Voto 9

Bilancia

Questa Venere in continua quadratura sta ledendo particolarmente la tua autostima. Sei come J-Ax che durante un’intervista per i suoi cinquant’anni, nonostante i successi a non finire, risulta sempre troppo autocritico e non sufficientemente positivo verso il futuro. Ricordati che se vivi il presente puoi sempre pensare al domani, domani. Appunto.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: modalità single incallita.

Lavoro neanche se scoppiasse il finimondo, tu non hai alcuna intenzione di essere minimamente disponibile.

Salute: così sfortunata che perdi anche il biglietto del traghetto per le ferie.

Il consiglio del giorno: tu che sei sempre amante della perfezione estetica dovresti munirti del cucchiaino pentagonale per realizzare la schiumetta del cappuccino a regola d’arte. Di certo diventerà un attrezzo immancabile per la tua colazione.

Voto 5 +

Scorpione

Lo so che sei più interessato allo studio di libroni di filosofia con Mercurio a favore ma il gossip da spiaggia resta per te comunque irresistibile. Di certo tra una lettura e un’altra hai sicuramente captato la notizia del test di gravidanza acquistato da Aurora e Michelle Hunziker. Stai già pensando chi delle due può essere in dolce attesa, vero?

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: come l’orsacchiotto della buona notte, sei il compagno perfetto per sonni dolci e tranquilli.

Lavoro: sei disponibile per qualsiasi chiamata all’ultimo minuto.

Salute: fingi anche l’alluce valgo infiammato pur di non fare alcun movimento.

Il consiglio del giorno: pare che per tenersi in forma le diete basate sul digiuno siano un vero flop perché c’è il rischio dell’abbuffata finale. Cerca di mantenere uno stile di vita attivo ed una dieta sana con l’aggiunta dei piaceri del dolce.

Voto 6 e mezzo

Sagittario

Con Mercurio in quadratura sei solito lasciarti sfuggire battute fuori luogo. Proprio come Elisa Ansaldo che durante la rassegna stampa di qualche giorno fa si è lasciata scappare un commento personale su Giorgia Meloni proprio adesso che siamo quasi in tempi di par condicio. Prima di parlare ricordati di contare fino a 10.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: ti innamori anche di una bolla di sapone.

Lavoro: puoi solo fare presenza.

Salute: sei più confuso di una bussola che non punta mai il nord.

Il consiglio del giorno: attento a parcheggiare in doppia fila anche solo per una commissione veloce perché nei comuni delle grandi città italiane ormai fioccano multe salatissime. Non ti basterà di certo fare gli occhi dolci all’ agente perché ormai sono tutti molto intransigenti.

Voto 6.

Capricorno

Con i favori di Marte e Mercurio sei come l’atleta Letsile Tebogo, il nuovo fenomeno dei 100 m che può fare il record mondiale per gli Under 20 e nello stesso tempo prendere in giro il suo avversario, tutto in millesimi di secondo ovviamente. Ti senti proprio un vero campione.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: i veri duri come te non si innamorano mai.

Lavoro: ti senti il vero capitano della nave.

Salute: dai ordini a tutti, anche alle valigie per incastrarsi perfettamente nel baule.

Il consiglio del giorno: per sentirti al top ispirati allo stile della principessa Charlotte Casiraghi così sei sicurissimo di essere al top in qualsiasi situazione.

Voto 8 e mezzo

Acquario

Sono certa che hai qualche cosa da ridire sullo studio americano che afferma che ci siano 60 giornate storte in un anno. Infatti con Marte in quadratura tu ritieni che sia un numero insufficiente. Solo tu ne hai molte ma molte di più. Prova a vedere il bicchiere mezzo pieno, se puoi.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: ti fa fatica al sol pensiero.

Lavoro: ti offri solo per collaborazioni dove tutti si devono impegnare allo stesso modo.

Salute: ti riposi come un pedalò spiaggiato.

Il consiglio del giorno: lo so che è molto comoda ma cerca di evitare la plastica monouso soprattutto per i tuoi picnic in spiaggia piuttosto invece di cercare una location remota per stare da solo, accontentati di quella un po’ più vicina per riuscire a trasportare tutte le vettovaglie del pranzo.

Voto 6 e mezzo

Pesci

Sarebbe meglio non farvi organizzare nulla in questo periodo a causa di Mercurio in opposizione. Potreste anche voi dimenticarvi la biancheria intima come Alberto Nonino che per tenere i gioielli di famiglia a posto durante la gara di 400 m rovina il suo posizionamento nella gara di decathlon ai mondiali under 20. Prima di fare la valigia fate una bella lista con tutto quello di cui avete bisogno.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: lo divori come l’insalata di riso in spiaggia.

Lavoro: ridete e scherzate su tutto senza capire bene il perché.

Salute: al momento sarebbe meglio non guidare neppure il monopattino muscolare in cortile.

Il consiglio del giorno: per distrarvi leggete il libro ‘The Atlas Six’ che diventerà prossimamente una serie Amazon. È un fantasy, ne andrete matti.

Voto 7 –