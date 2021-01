L'oroscopo del giorno martedì 5 gennaio2021 indica un primo rallentamento nel cielo astrologico. Sono infatti gli ultimissimi giorni in cui Marte si trova in sosta nel segno dell'Ariete e sappiamo quanto questa sosta sei stata intensa. In più, nelle primissime ore di questa mattina, la Luna passerà nel segno della Bilancia, segno pacato e di compromesso. Come a chiedere un piccolo time out tra tutte queste tensioni.

L’oroscopo del giorno 5 gennaio

Ancora per la giornata di oggi, come vi ho già spiegato per l'oroscopo del giorno di ieri, possiamo godere della congiunzione tra Mercurio, pianeta dell'intelletto, e Plutone, pianeta della profondità. Come dire che il pensiero si spinge molto oltre il materialismo e va a toccare bisogni nascosti nel profondo del nostro io.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Vorresti scorrazzare libero come i due cinghiali nel centro di Chieti ma, tuo malgrado, a qualcuno non sta molto bene la tua voglia di libertà e di fare dispetti! Mercurio e Luna sono in posizione antipatica e ti fanno venire i sensi di colpa per ogni bighellonata che provi a fare. Cerca di non essere troppo dispettoso e circoscrivi le tue attività creative a qualcosa di preciso: dipingere un quadro, per esempio o darti all’aerobica dentro casa!

Amore: vai a colpo sicuro! Non hai problemi a conquistare il cuore di chiunque! Lavoro: ancora qualche difficoltà a connetterti e a riprendere il ritmo! Salute: stralunato, ti innervosisci con qualsiasi cosa. Il consiglio del giorno: assicurati che qualcuno approvi il tuo outfit prima di uscir di casa… evita di usare troppe righe in accostamento con i quadretti!

Voto 6 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Hai atteso così tanto tempo per dire finalmente addio al programma Flash di Adobe che aspettare un’altra manciata di giorni per avere finalmente Marte tutto per te non ti costa nulla! Possiamo dire che stai finalmente per ottenere l’energia necessaria ad affrontare al meglio queste prime battute dell’anno. Mercurio, già dalla tua, ti sta aiutando già da qualche tempo a riorganizzare le tue attività!

Amore: i primi baci scambiati sotto il vischio sono diventati qualcosa di più importante…! Lavoro: ti impegni senza limiti per consegnare anche gli ultimi lavori! Non hai problemi ad intrattenuti anche dopo la campana di fine turno. Salute: perdi la Luna a favore ma riesci a giovare ancora della super carica che ti ha regalato. Il consiglio del giorno: compra un’agenda super colorata dove poter scrivere tutte le tue idee e i tuoi programmi! Dimostra a tutti quanto serio e coscienzioso puoi essere!

Voto 8 +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Purtroppo la Venere è ancora opposta e, alla lunga lista di coppie scoppiate nel 2020 si è anche aggiunta quella Turci-Pascale. Anche per voi, cari Gemellini, non è un gran periodo per l’abbordaggio sentimentale. Potete comunque sfruttare il periodo utilizzando la spinta in avanti che vi consente Giove assieme a Saturno. Potrebbe essere il momento giusto per mettere in campo alcuni progetti che tenete nel cassetto.

Amore: fossi in voi, mi comprerei un calesse. Lavoro: le riunioni col capo possono darvi interessanti spunti di riflessione. Salute: la Luna garantisce una giornata sufficientemente produttiva e serena.Il consiglio del giorno: mantenete un look sobrio e senza osare troppo. Lasciate il sombrero a casa.

Voto 6 +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Mercurio opposto, unito a Luna e Marte quadrati, ti rompe non poco le scatole. L’unica attività che riesci a completare, attaccato al pc del lavoro, è quella di metterti alla prova con indovinelli e illusioni ottiche sui siti trovati in rete. È normale, caro Cancro, la tua concentrazione è ridotta al minimo e fai bene a prenderti delle piccole, lunghe, pause per cercare di tenere sveglio il cervellino.

Amore: il cuoricino batte forte per tutte le novità che sei pronto ad accettare (anche in merito a nuove frequentazioni!). Lavoro: la tua concentrazione ha sicuramente mandato il certificato di malattia. Salute: ti senti spossato e senza energie. Il consiglio del giorno: una buona e nutrita colazione è quello che fa per te: garantisci al tuo corpo più energie possibili!

Voto 5 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Caro Leone a te il coraggio non manca nemmeno oggi. Marte sta per lasciare la posizione a favore per mettersi un po’ di traverso ma questo non ti trattiene dal provare almeno un’ultima emozione sconvolgente. Che sia il mandare un messaggio d’amore alla tua cotta perenne o il saltare da un dirupo con lo snowboard tu oggi non ti tiri indietro! Bravo!

Amore: scatta un ultimo selfie super sexy da postare sui social prima di un letargo erotico da capogiro.Lavoro: qualche tensione fra le scrivanie dell’ufficio. Salute: pianifica un periodo di recupero dall’attività fisica intensa di quest’ultimo periodo. Il consiglio del giorno: sii sincero e non vantartela troppo quando cerchi di far colpo: ricorda che le bugie non sono attraenti!

Voto 7 –

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Stai pianificando di trasferirti in Nuova Zelanda. Non per il paesaggio (perché tanto non avresti tempo per osservarlo) quanto per giocare d’anticipo su tutti gli altri! Visto che la nazione è stata la prima ad entrare in questo nuovo anno, tu speri di poter giovare di qualche effetto benefico che possa, col favore di Mercurio, influenzarti positivamente e portarti a battere tutti gli altri sul tempo!

Amore: non è ancora il momento del disgelo completo ma, intanto, hai tirato fuori le culotte sexy dal cassetto. Lavoro: produttiva al massimo! Salute: stai per ricevere, in regalo, un grosso ammontare di energie gratuite! Il consiglio del giorno: preparati bene per affrontare la seconda parte della settimana: avrai tante cose da gestire ed è meglio avere tutto a portata di mano!

Voto 8 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Oggi non ti si tiene, Bilancia. Sei un po’ come Amadeus che, dopo tutte le critiche ricevute per le esclusioni da Sanremo, decide di rispondere seccamente con un “al festival decido io”. Questa reazione, nel tuo caso, la dobbiamo alla Luna che, finalmente, ti da una presenza di spirito importante per contrastare le critiche ed il senso di inadeguatezza perpetrato da Mercurio e Marte opposti.

Amore: ti senti un po’ incompresa. Lavoro: metti anima e corpo nei tuoi impegni anche se non sempre vengono riconosciuto il tuo valore. Salute: prenderti un giorno di pausa dagli allenamenti soliti non è un colpa. Il consiglio del giorno: coltiva la mente: chiedi in prestito ad un amico un libro a suo piacere per gettarti a capofitto in delle pagine nuove che, altrimenti, non avresti mai letto!

Voto 7 –

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Attento ai passi falsi Scorpioncino: se Saturno non era sufficientemente pesante, ora ci si mette anche Marte che, in posizione ballerina, è pronto a metterti i bastoni fra le ruote. Pondera bene anche ad esultare per i piccoli successi! Non vorrei mai che qualche guastafeste ti facesse ridimensionare in malo modo la tua allegria così come è successo al calciatore che, a seguito dal suo spogliarello felice dopo un gol, rischia dei provvedimenti disciplinari!

Amore: potresti improvvisamente passare dal ruolo di predatore a quello di preda. Lavoro: il tuo impegno è tanto e non è difficile notarlo. Salute: è in arrivo un calo di tensione importante. Il consiglio del giorno: impara a dire di no. Anche a te stesso. Quando le energie si fanno poche e tu hai bisogno di risparmiarle non ci sono impegni inderogabili che tengano.

Voto 6 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Sei assolutamente senza limiti, soprattutto se si parla d’amore. Per fare una comparazione efficace utilizzerei i piani di espansione spaziale della NASA: mentre i più pensano a Marte, tu stai già valutando la possibilità di colonizzare Europa, una delle lune di Giove. Non riesci davvero a comprendere il significato della parola “limite” e questa Venere ti permette di amare senza di esso.

Amore: potrebbero essere i giorni giusti per lanciare il bigliettino alla più bella della classe con su scritto: “ti vuoi mettere con me?”. Lavoro: ogni passo che fai in avanti ti rendi conto che ti avvicina ai tuoi obiettivi. Continua così! Salute: giovi della uscita della Luna dalla quadratura. Il consiglio del giorno: oggi hai l’umore giusto per organizzare una chiamata di gruppo su Skype! Ovviamente devi presentarti agli amici con una parrucca ed un vestito fluo per alzare il morale di tutti!

Voto 8 +

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

La leggerezza che ti hanno lasciato Saturno e Giove sta già dando i suoi frutti. Sei pronto a dirigere colleghi, amici e parenti come se fossi la prima coach donna dell’NBA che, da bordo campo, riesce ad avere una perfetta visione di tutto quello che capita nel match! Mercurio dalla tua fa faville e ti aiuta a mantenere la mente fredda anche quando Marte sta per portarti un’ondata di energia invidiabile!

Amore: avverti qualche cambiamento nella tua voglia di conoscere gente nuova. Lavoro: produttivo al massimo: sei un vulcano di idee! Salute: in velocissima ascesa! Il consiglio del giorno: coinvolgi anche chi abita con te nella comodissima pratica di organizzare il più possibile le attività da svolgere! Fare tutto con metodo rende più semplice la quotidianità!

Voto 8 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Il tuo buon cuore non si misura in intensità, bensì in pinte! Come quelle innumerevoli di birra distribuite gratuitamente dal pub The Royal nel Gloucestershire a tutti quelli che hanno voluto ritirarne qualcuna. I gestori, come te, hanno colto l’occasione della loro chiusura per fare un gesto carino ai loro affezionati clienti… forse anche loro hanno dalla loro Venere e Luna!

Amore: sei un distributore di abbracci caldi e coccolosi. Lavoro: sei disposto a prenderti responsabilità che non sarebbero di tua competenza. Salute: in netto recupero e dagli ottimi riflessi. Il consiglio del giorno: manda un vocale lungo almeno dieci minuti ad un amico che non senti da tanto per raccontargli le ultime novità e per riallacciare i rapporti che si sono raffreddati!

Voto 7 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Fra tutte le foto più likate di Instagram le vostre potrebbero non apparire! Poco male però, perché la colpa è tutta di questa Venere ha minato un po’ della vostra sicurezza e, quindi, del vostro charme. Godetevi una Luna non più in opposizione e, senza smartphone in mano per cogliere testimonianze via post o stories, datevi a qualcosa di semplice come cucinare dei dolcissimi biscotti alla cannella!

Amore: non siete ancora pronti per dichiararvi! Lavoro: il ritmo di ripresa non vi disturba eccessivamente. Salute: un po’ più tranquilli rispetto a ieri. Il consiglio del giorno: accoccolatevi dentro la vostra copertina preferita mentre vi lasciate andare al rewatch completo del cartone di Heidi.

Voto 6 –