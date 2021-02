Nell'oroscopo di oggi, giovedì 4 febbraio 2021, la Luna nel segno dello Scorpione sembra proprio voler andare a punzecchiare gli altri pianeti e, per la precisione, i pianeti in Acquario e quelli in Toro. Per questo possiamo aspettarci per buona parte della giornata nervi tesissimi e sbalzi di umore da montagne russe. Ovviamente questo vale perlopiù per chi ha tanti pianeti, all'interno del proprio tema natale, nei segni zodiacali coinvolti: Acquario, Toro, Scorpione e Leone. Siete salvi?

L’oroscopo del giorno 4 febbraio: previsioni astrali di oggi segno per segno

Venere, pianeta dell'amore ma anche della dolcezza e della bellezza, si trova oramai da qualche giorno nel segno dell'Acquario e si sta pericolosamente avvicinando a Saturno. Questo significa che l'amore si fa più stabile ma contemporaneamente e proporzionalmente freddino. Per San Valentino preparatevi un phon!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Anche se la Luna si è già spostata dall’opposizione, il cocktail di pianeti a tuo favore ti riempie così tanto di energia da invogliarti ad affrontare di petto ogni situazione! Evita solo di prenderla troppo sul personale come fanno i professori di Amici che, nonostante le discussioni trite e ritrite, si trovano continuamente a discutere sulle stesse cose ancora, e ancora, e ancora…

Amore: cosa sono tutte quelle notifiche su Whatsapp?! Messaggi d’amore? Lavoro: se ti chiamano anche fuori orario significa che si fidano… no? Salute: puoi rilassare le gambette, Ariete mio. Distenditi e respira. Il consiglio del giorno: sei un maestro delle definizioni dei cruciverba… utilizza la stessa creatività anche nei tentativi di approccio romantico! Farai faville!

Voto 7 +

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Con la Luna opposta ed una manciata di pianeti quadrati, ti senti come Renzi. Il politico, dopo aver sopportato le critiche sul suo inglese ora deve anche subire la presenza di un divertentissimo meme che lo ritrae in una versione più “infantile” e simpatica. Nulla da fare in merito, caro Toro, devi solo aspettare che l’assetto in cielo cambi e ti permetta di riprenderti un po’!

Amore: sembra che qualcuno si diverta a farti i dispetti e a prenderti in giro… ignorali! Son solo invidiosi del tuo charme! Lavoro: arrivi in ritardo e ti dimentichi pure l’ombrello a casa… Salute: chiedi alla mamma di firmarti la giustifica per non andare in ufficio… Il consiglio del giorno: devi distendere collo e spalle e respirare profondamente di pancia. Solo così tutto il giramento intorno rallenterà un po’…

Voto 5

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Per le idee migliori ci vuole coraggio e pure un po’ di follia. D’altra parte voi, con tutti quei pianeti a favore, tra i quali anche Mercurio e Giove, di follia ne avete da vendere! Potreste addirittura puntare a picchi altissimi come lo chef giapponese che ha deciso di darsi alla cucina fusion diventando il primo promotore della nostrana ’nduja nei suoi piatti! Ha pure ammesso che la tempura non è mai stata così piccante!

Amore: siete praticamente l’unica e vera Gossip Girl: sa tutto di tutti e ha un sacco di intrallazzi! Lavoro: convincete tutti che siete i migliori. E vi basta soltanto un battito di ciglia per mettere un punto alla questione. Salute: nulla di preoccupante all’orizzonte. Il consiglio del giorno: evitate in ogni modo di rimandare ciò che dovete concludere. La Luna corre veloce…

Voto 7 –

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Sei come il ragazzo comparso a C’é Posta per Te durante l’ultima puntata: il tuo sorriso ti ha fatto conquistare punti e tutti sono andati a cercare il tuo profilo social per poterti spiare e seguire le tue gesta. A renderti così magnetico ci pensano la Luna e un Marte che, con qualche magia particolare, rende sexy ogni tuo movimento. Finalmente! Era ora che quella Venere opposta se ne andasse, no?

Amore: con tutta questa emotività riesci a scrivere sonetti come fossero liste della spesa. Lavoro: fai il carino anche con il collega più antipatico. Fidati: ripagherà grandemente. Salute: grazie alla Luna, hai quasi voglia di scendere in centro per fare un giro fra i negozi… ho detto quasi! Il consiglio del giorno: è la giornata giusta per chiedere scusa. Anche a quel postino che hai preso a male parole perché ti ha rovinato tutti i pacchi che ti hanno spedito.

Voto 7 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

È vero Leone, l’assetto astrologico di oggi sembra veramente più ostico del mare affrontato da Luna Rossa recentemente durante la Prada Cup! La buona notizia è che, come lei, sarai assolutamente in grado di mantenere il controllo senza farti sopraffare dai momenti di difficoltà! D’altra parte sono i mari più difficili che formano i veri marinai, o no?

Amore: caro Leone mi sembri perso in una giungla di insensibili che mi sembrano tutto fuorché amichevoli. Lavoro: sei costretto a metterti una sveglia ogni cinque minuti per non addormentarti. Salute: l’unico sport della giornata sarà quello del ronfare rumorosamente ogni volta che ti capita. Il consiglio del giorno: prenditi assolutamente una giornata libera dagli impegni. Ne hai bisogno…

Voto 4

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Alzi la tua asticella sempre più, convinta che non esista limite che tu non possa superare! Grazie a Marte, tuo primo fan in questo periodo, sei decisa a metterti d’impegno nei tuoi studi come hanno fatto degli astrofili italiani che, grazie alla loro perseveranza, hanno scoperto nuove stelle variabili all’interno della costellazione di Cassiopea. Fai come loro e non perderti d’animo!

Amore: non hai limiti. E se devi affascinare qualcuno, non ti risparmi sulle armi di seduzione di massa. Lavoro: imponente, alzi la voce durante la riunione così tanto che ti sentono anche dalla sala accanto.Salute: concentrata e sul pezzo. Avverti persino il cadere di uno spillo… figurarsi qualcuno che sta per farti uno scherzo! Il consiglio del giorno: utilizza al meglio le tue energie e preparati una tabella di marcia per i tuoi allenamenti quotidiani.

Voto 7

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Sexy come Justin Timberlake che, oltre ad aver recentemente compiuto 40 anni, è anche un super neo papà sempre pronto ad accudire il suo piccolino. Per te, Bilancia, la giornata potrebbe essere impegnata, intensa ma sicuramente soddisfacente. Ringrazia Mercurio, Giove e Venere per il loro supporto che ti sarà senz’altro utile per surfare fra le difficoltà quotidiane come fossero onde di un mare docile!

Amore: intraprendente. Non ti fai problema a scendere al supermercato in vestito da sera Devono sapere che sei tornata su piazza! Lavoro: dai indicazioni a tutti come se fossi il vigile in centro a Roma. Salute: momento ti decompressione. Il consiglio del giorno: consiglio un look interessante e fuori dagli schemi. Qualche accessorio fluo può anche fare al caso tuo!

Voto 8 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Come gli architetti di Milano, tu non ti fermi davanti a nulla. A poco servono le detrazioni di Mercurio e Saturno quando tu hai una Luna dalla tua che ti fa sognare in grande. Mentre nella metropoli meneghina si parla già di un nuovo progetto green, chiamato la “torre botanica” tu stai già fantasticando su quanto potrebbe essere bello abitarci, come in un alto castello irraggiungibile ai più!

Amore: l’amore migliore è quello per se stessi, no? Lavoro: se ti mandano ancora gli appuntamenti rischiano che tu prenda e te ne vada…! Salute: grazie alla Luna riesci a recuperare un po’ di forze! Il consiglio del giorno: inventa storie, scrivine e raccontane… e soprattutto usale per lasciarti andare un po’ e fuggire dalla realtà noiosa!

Voto 7 –

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Ti scusano tutto, persino l’aver spoilerato senza nessun preavviso il nome e un pezzo del testo della tua canzone di prossima pubblicazione a Sanremo come ha fatto Fedez! Grazie al cielo con i tuoi sorrisi furbetti e gli occhioni dolci che ti riescono facili grazie alla Luna in avvicinamento, anche gli inciampi della giornata dovuti a Marte non sono che un contrattempo sorvolabile con facilità!

Amore: se qualcuno ti cerca, sei quello sexy che passeggia per strada con fare sensuale…! Lavoro: non hanno bisogno di chiederti aiuto coi loro problemi, li hai già risolti! Salute: ancora stabile ed energico! Il consiglio del giorno: sii pronto e reattivo: qualcuno potrebbe anche rispondere alle tue stuzzicanti avance stampandoti un bacio sono sulle labbra!

Voto 8

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Con ancora qualche strascico di Venere addosso e con un decisionismo che ti regala Marte senza chiedere nulla in cambio, sei probabilmente pronto a grandi passi come lo è Fiorella Mannoia. La cantante si è finalmente decisa al fatidico sì con il suo compagno di lunga data! E tu? Sei pronto a grandi scelte che potrebbero finalmente dare una svolta epocale alla tua vita?

Amore: i sentimenti ti tramutano in un amante professionista! Lavoro: segui i tuoi progetti nel loro percorso di crescita orgoglioso come una mamma di fronte al proprio piccolo che prende i primi ottimi voti a scuola! Salute: in forma smagliante! Il consiglio del giorno: lasciati scappare qualche complimento e qualche sorriso in più! Non fare lo scorfano brontolone!

Voto 7 –

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Hai saputo Acquario? Grazie alla realtà aumentata e a nuovi dispositivi high tech sarà possibile seguire anche da remoto i matrimoni più belli dell’anno come fossimo in presenza! Non ho dubbi che sia stato tu, spinto dalla voglia irrefrenabile di inventare qualcosa sfruttando Mercurio, a uscirtene con questa trovata! Peccato però che la Luna di oggi non ti faccia sentire pienamente soddisfatto di questo escamotage… Tu vorresti qualcosa “di più”!

Amore: cosa sono le top model in confronto ad un figone come te?! Lavoro: non esagerare con l’ottimismo… potresti aver bisogno di sederti un momento e riflettere su come risolvere alcune questioni. Salute: energie scarse… Il consiglio del giorno: anche per quelli tutti d’un pezzo c’è bisogno di un po’ di riposo ogni tanto!

Voto 6 –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Un po’ persi nei vostri pensieri potreste inavvertitamente parlare a vanvera e uscire con delle parole fuori luogo come è successo recentemente (di nuovo!) ai concorrenti del gioco a premi condotto da Flavio Insinna! Non lo fate per indispettire, è davvero colpa della Luna che vi distrae con i suoi inviti a perdervi nei ricordi e nelle fantasie che vi suscita di continuo!

Amore: pieni di emozioni da condividere e da sussurrare all’orecchio di chi amate! Lavoro: impennata di impegni e di soddisfazioni. Salute: ottimo umore! Il consiglio del giorno: imparate a prendervi meno sul serio e giocate con l’ironia! Scoprirete un mondo di leggerezza che vi mancava!

Voto 7