L’oroscopo di oggi 3 settembre 2021: Acquario e Bilancia con la testa sulle spalle Ancora Luna in Cancro nell’oroscopo di oggi, venerdì 3 settembre 2021! Per fortuna possiamo godere di un bell’aspetto di Mercurio trigono a Saturno che indica la solidità del ragionamento e delle intenzioni a fronte dei due aspetti che ancora sono forti di Marte opposto a Nettuno e di Plutone in quadratura a Venere. Come ad indicare una ferita emotiva e di ideali ma la volontà di affrontare la situazione con coerenza e ragione.

Anche nell'oroscopo di oggi, venerdì 3 settembre 2021, la Luna sosta per la maggior parte della giornata nella sensibile e sentimentale segno del Cancro esaltando così i nostri sentimenti. Contemporaneamente, mentre Nettuno continua ad essere opposto a Marte, Venere entra nell'orbita della quadratura a Plutone. Questi due aspetti insieme sembrano insistere sul concetto, a livello mondiale, di una ferita, di un crollo degli ideali.

Anche se decisamente più veloce però, almeno per 48 ore, potremmo godere del transito favorevole di Mercurio in trigono a Saturno. Questo aspetto astrologico sembra voler indicare, sempre a livello mondiale, il desiderio di affrontare in modo realistico e costruttivo la realtà dei fatti.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Indeciso e poco convinto dalle opzioni che hai a disposizione. Il nuovo servizio di Amazon che permette di provare i vestiti prima di comprarli sembra davvero fare a caso tuo. Fra Luna e Mercurio storti, prendere una decisione sembra davvero impossibile… per fortuna, almeno la Luna, si sposterà di segno nel weekend consentendoti di avvertire meglio il tuo sesto senso! Torna a fidarti dell’istinto per le scelte importanti: è l’unico a poterti trarre in salvo in questo momento!

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: tensione e nervosismo sono ancora nell’aria… si attenueranno solo in serata! Lavoro: le probabilità di un vostro litigio con qualche collega sono direttamente proporzionali alle quantità di suoi errori che vi trovate a dover risolvere! Salute: ti svegli con la Luna stortissima, con voglia inesistente di affrontare la giornata… Il consiglio del giorno: il modo giusto per affrontare 24 ore iniziate male come queste è solo uno: pensare ardentemente al prossimo weekend che inizierà non appena ti allontanerai dalla scrivania dell’ufficio! Tieni duro!

Voto 5 +

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Marte ti convince a non fermarti mai e fai come Valeria Marini che è già pronta a rifare la valigia e ripartire per un nuovo reality… starà mica esagerando?! Anche tu, comunque, non scherzi: non accetti dei no come risposta e continui a tirare dritto per la tua strada! Attento però alla Luna: a fine giornata potrebbe entrare “pericolosamente” in quadratura facendoti perdere il contatto con la realtà e anche con chi, saggio, cerca di farti evitare errori grossolani prima che tu li compia! Sicuro di non voler ascoltare ragioni!?

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: sei un mix irresistibile di sensualità e romanticismo… ma non è chiaro se tu stia facendo sul serio o ti stia solo divertendo…! Lavoro: i continui rimbecchi del capo potrebbero stressarti al punto che potresti persino rispondergli di traverso! (Soprattutto se arrivano al limite proprio quando la Luna ti entrerà in quadratura, nel pomeriggio!). Salute: altalenante: sii certo di avere con te qualche caramella per fare il pieno di zuccheri non appena necessario! Il consiglio del giorno: usa la dote che ti contraddistingue, la pazienza, e non cedere alla tentazione di dare in escandescenze col primo che passa! Saturno continua ad osservarti da vicino, pronto a giudicare tutto quello che fai! Occhio!

Voto 6 +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Ironici e con la voglia di scherzare come il figlio della ministra neozelandese che è piombato in camera della madre reggendo una carota dalla forma equivoca solo per interromperla durante una conferenza in diretta tv! A mettervi addosso questa allegria ci penseranno Venere, Mercurio e ben presto pure la Luna! Preparatevi a qualche momenti ricreativo e persino a coinvolgere i vostri amici più musoni! Avete lo sprint giusto per organizzare persino una caccia al tesoro!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: siete in vena e vi lanciate in proposte allettanti di vivere insieme al partner! Mi piacete così intraprendenti! Lavoro: il miglior diagramma a torta della riunione era ovviamente il vostro! Mercurio vi ha suggerito bene, vero?! Salute: Marte fa il birichino ma, con la Luna a favore a partire da questo pomeriggio, si prospetta un weekend comunque attivo e pieno di attività da fare! Il consiglio del giorno: anticipate la cena con gli amici a questa sera! Sfruttate al massimo la carica che questo fine settimana ha da offrirvi e lasciatevi, invece, del tempo per rilassarvi la domenica! È una buona tecnica per non arrivare spompati al prossimo lunedì!

Voto 7 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Hai imparato una grande lezione, Cancretto mio. Se un nuovo duo di dj è riuscito a riportare in auge una hit come quella di "Bongo Cha Cha Cha” rivalutandone ritmo e sound, anche tu puoi andare a ripescare qualcosa dal tuo passato… a patto di dargli una bella spolverata e non pretendere che torni come era prima! La Luna lavora duramente per continuare a conservare i tuoi ricordi ma, il modo giusto per tenerli vivi, non è certamente quello di startene in un angolino a piangere perché ritorni tutto come era una volta!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: questi ultimi raggi di Luna potrebbero, forse, convincerti a lanciargli un bigliettino come si faceva alle medie con su scritto “vuoi metterti con me?”. Assolutamente non maturo ma è, comunque, un inizio! Lavoro: non demordere! Anche se Mercurio si è messo storto e sembra non andarsene più, Nettuno sta spingendo nella direzione giusta per farti realizzare i tuoi sogni! Rimani fedele alle tue idee! Salute: Marte sempre presente: non avrai problemi a gestirti le energie fisiche oggi. (Per quelle mentali… è un’altra storia!). Il consiglio del giorno: evita di esporti troppo se non sei sicuro dei tuoi sentimenti. Fra Venere e Plutone in combutta, è il momento giusto per chiederti se sei pronto a qualcosa di serio o se è meglio prendersi un anno sabbatico lontano da tutti!

Voto 6

Leone (23 luglio – 23 agosto)

L’amore non è mica bello se non è litigarello! E ben lo sanno Fedez e Chiara Ferragni che, immortalati da qualche paparazzo, sono diventati improvvisamente di tendenza sui social per una discussione animata su uno yacht in mezzo al mare! Da che mondo e mondo, però, si sa che anche nelle migliori coppie si può bisticciare ma noi sappiamo già che, con quella Venere a favore, ti saprai far perdonare con gesti amorevoli e pieni di attenzione per il partner… non è vero!?

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: pare tu sia pronto per qualche conoscenza interessante, più basata sull’attrazione mentale che fisica! Lavoro: prima della fine della giornata, avrai il coraggio necessario per inoltrare le tue proposte ai tuoi responsabili e tentare di cambiare alcune cose fondamentali della tua occupazione! Salute: va migliorando di ora in ora grazie alla Luna che sta letteralmente correndo verso di te! Il consiglio del giorno: vai a ritirare i vestiti in tintoria! Ne avrai bisogno nel weekend per far colpo durante le feste alle quali parteciperai! (E non dimenticare di indossare la giacca glitterata! Quella è un must!).

Voto 8

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Coraggiosa e, manco a dirlo, stilosa come i modelli di Dolce & Gabbana che a Venezia non si sono fatti intimorire dalla grandine e hanno continuato a sfilare anche mentre i presenti sono andati tutti a rifugiarsi altrove. Marte ti fa arrivare alla fine del tuo compito anche quando tutti gli altri si ritirano. Ed ecco che, persino di venerdì, decidi di non andartene in orario e rimanere almeno fino a quando non hai terminato l’ultima mail!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: indecisa, potresti lasciare che qualcuno aspetti in una tua risposta giusto per metterlo un po’ sulla graticola! Lavoro: porta pazienza e non crucciarti: incavolarti perché non tutto va come vuoi non ti porterà lontano! Salute: sostenuta dal pianeta delle energie, non puoi che star tranquilla: non ti mancheranno le risorse per terminare ciò che hai iniziato! Il consiglio del giorno: al bando il weekend in panciolle sul divano a guardarti Grey’s Anatomy! Pensa a qualcosa di più avventuroso… come un pomeriggio avventura in un Air Park o una sessione intensa di shopping nei centri commerciali! (La sfida è praticamente identica!).

Voto 7 +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Ti piacciono le sfide che riguardano il ragionamento e l’organizzazione… ecco perché il regalo giusto da farti è uno dei nuovi modellini della Lego ispirati ai monumenti e agli stadi del mondo! Sono certa che Mercurio ne sarebbe entusiasta e persino la Luna, ancora poco convinta, troverebbe il modo di divertirsi e di smetterla di fare (e di farti fare) la musona! Trova il modo giusto per occupare il tempo, facendo qualcosa che ti porti a sorridere di nuovo senza pensieri!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: ti prometto che, a partire da stasera, molti dei dubbi che hai in testa svaniranno! Riuscirai finalmente a vivertela con serenità! Lavoro: come per magia, riuscirai a trovare la soluzione giusta alle magagne di lavoro. E proprio poco prima dell’arrivo del fine settimana! Salute: va migliorando grazie al cambio di segno della Luna! Il consiglio del giorno: hai già prenotato il taglio di capelli? Assicurati di avere il primo posto di sabato mattina, così da essere perfetta e in ordine per i prossimi due giorni di relax!

Voto 8 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

I tuoi progetti sono immensi, pantagruelici e dispendiosi! Con Nettuno e Luna a collaborare, i tuoi sogni sembrano davvero senza limiti e, per compararli, dovrei per forza citare il progetto di un’azienda cinese che ha in piano di costruire una turbina eolica addirittura più alta del grattacielo Rockefeller a New York! Attento però a non esagerare con la grandiosità! Saturno lo hai sempre col fiato sul collo a controllare minuziosamente che tutto quello che fai sia impeccabile… e più grandi sono i progetti, più alte le probabilità di sbagliare!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: improvvisamente sparisci, lasciandoti desiderare e non rispondendo più ai messaggi! Colpa della Luna: ti innervosisce al punto che hai bisogno di stare un po’ da solo. Lavoro: i lavori che il boss pretende tu concluda prima della fine del turno sono più complessi e lunghi da completare di quanto pensa… sta per caso cercando di farti perdere le staffe? Salute: energie in lieve calo… tutta colpa della Luna che ha deciso di lasciarti proprio ora che avevi bisogno di lei! Il consiglio del giorno: rimanda a lunedì tutto ciò che non riesci a concludere in giornata! Hai necessariamente bisogno di distendere i nervi. Meglio ancora se con una gita fuori porta in mezzo al silenzio!

Voto 6 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Avresti bisogno di uno di quegli antristress colorati che vanno tanto di moda in questo periodo. Solo loro riuscirebbero a farti scaricare appieno tutto quel carico di energie inespresse che Marte sta riuscendo a farti accumulare! Non temere comunque: la Luna tornerà molto presto a tuo favore permettendo ai tuoi nervi di distendersi e a te di prendere le cose con un po’ più di calma! Chissà che magari non ci scappi persino un appuntamento romantico con qualcuno di speciale!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: oggi amare risulterà più facile. Grazie ad una Luna in procinto di far esplodere sentimenti ed emozioni come fossero fuochi d’artificio. Lavoro: giornata produttiva, piena di stimoli ed idee! Salute: non temere Marte quadrato: verrà tenuto a bada da pianeti in grado di arginare i suoi effetti “affaticanti”. Il consiglio del giorno: portati dietro il cambio elegante per l’aperitivo post-ufficio! Un cambio d’abito tattico è sempre la scelta migliore per fare bella figura!

Voto 8 –

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Vorresti anche tu lasciare il “trono" a qualcun altro che faccia il lavoro al posto tuo, come ha fatto Will Smith che ha metaforicamente abdicato per lasciar spazio al nuovo interprete della sitcom de “Il Principe di Bel-Air” nelle nuove stagioni in programma. Qua fra Luna opposta, Mercurio e Venere quadrati, la voglia di fuggire è proprio tante e potresti decidere davvero di partire per un paio di giorni fuori casa dove il Wi-Fi nemmeno sanno che cos’è!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: i pianeti indugiano e ti innervosiscono… almeno la Luna si deciderà a lasciarti in pace, liberandoti di quel broncio che ti porti dietro come fosse un accessorio… Lavoro: cinque parole: “per fortuna che è venerdì!”.Salute: riuscirai a trovare pace solo a fine serata. Fino ad allora preparati a momenti di irritabilità incontestabile… Il consiglio del giorno: progetta un weekend lontano da tutto e da tutti. Meglio ancora se su una barchetta, in mezzo ad un lago, con una canna da pesca!

Voto 5 –

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Cerchi di fare le cose in gran segreto come Maurizio Costanzo che ha omesso a Maria di essersi comprato doppia razione di gelato e averne nascosto una parte in ufficio anche se vietato dalla dietologa! Per quanto Mercurio possa cercare di renderti più furbo degli altri, la Luna potrebbe, soprattutto verso sera, rovinarti i piani! Se avevi in piano di organizzare una festa a sorpresa per qualcuno, ripensaci. Ti avrà sicuramente già scoperto senza che tu te ne sia nemmeno accorto!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: attento a promettere senza poi mantenere! Tuo malgrado, la Luna potrebbe farti passare la voglia di presentarti ad un appuntamento… ma tu ci andrai lo stesso, vero!? Lavoro: risolvi ogni imprevisto con velocità impressionante! Come se avessi la pagina delle soluzioni aperta mentre si fa il cruciverba più difficile del giornaletto! Salute: Venere indora ogni pillola e allevia ogni dolorino. Persino quelli soliti che ti vengono mente stai seduto alla scrivania! Il consiglio del giorno: non iniziare lavori pesanti poco prima della fine del turno: la Luna potrebbe farteli lasciare a metà con zero voglia di trattenerti ancora al lavoro!

Voto 8 +

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Lo spirito di adattamento è la cosa migliore che potete allenare in questo periodo! Se la cantante Valeria Rossi, conosciutissima per la tenera “Sole, Cuore, Amore” ha deciso che era ora di cambiare vita e di mettersi a lavorare in un ufficio tranquillo, anche voi potete riconsiderare strade che avevate accantonato in favore di altre! Ascoltate i sussurri di questa Luna e di un Plutone solo fintamente molesto! Tramutate le difficoltà in occasione!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: rifuggite chi vi fa complimenti come fossero portatori di peste. Pussa via! Lavoro: sbuffate e vi lamentate per ogni lavoro che vi hanno assegnato! Non avete proprio voglia di lavorare… Salute: concentrazione in leggero calo in serata: la Luna non vi proteggerà più dagli influssi prosciuganti di Marte! Il consiglio del giorno: chi dice che nel fine settimana bisogna sempre fare qualcosa per goderselo non si è mai trovato nella situazione di stanchezza perenne in cui versate voi! Approfittate della pausa per delle sane dormicchiate sul divano!

Voto 6 +