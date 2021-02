Nell'oroscopo del giorno di oggi, mercoledì 3 febbraio 2021, Sole in Acquario e Marte in Toro si scontrano, ad una distanza quasi perfetta di 90° anche detto "in quadratura". Entrambi i pianeti sono ben sostenuti quindi nessuno dei due, che rappresentano l'io e le energie, vogliono cedere. Gli scontri possono avere a che fare con le abitudini, con il lavoro, con le sicurezze e la stabilità. Marte sembra proprio sottolineare quanto questo sia un periodo di cambiamento necessario.

L’oroscopo del giorno 3 febbraio: previsioni astrali segno per segno

Durante la prima parte della giornata almeno la Luna sembrerà collaborare mettendo le emozioni in una condizione di ottimismo e di ricerca diplomatica di un compromesso, di una nuova strada. Nel primo pomeriggio invece la Luna che entrerà nel segno dello Scorpione, quadrandosi immediatamente a Venere in Acquario, porterà a una ripetuta tensione di nervi. Camomillatevi abbondantemente!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Rita Ora sta passando un brutto momento. Tra follower persi e contratti televisivi sfumati non è proprio il suo periodo migliore. Tu, per fortuna, non hai le stesse difficoltà da affrontare anche se la Luna di questi giorni ti ha dato del filo da torcere! Non temere: l’opposizione durerà ancora per poche ore e poi potrai finalmente goderti in santa pace anche questa bellissima Venere dalla tua!

Amore: recuperi punti e pure qualche like su Instagram. Lavoro: mantieni la calma il più possibile e non cominciare sterili discussioni per primo! Salute: ti prometto che, nel pomeriggio, ti sentirai meglio. Il consiglio del giorno: usa qualsiasi passatempo possibile per evitare di rispondere colpo su colpo alle critiche. Temporeggia più che puoi.

Voto 6 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Hai scaricato tutte le app di fitness possibili. Ti sei dato a tutte le diete immaginabili e ora, con anche gli allenamenti on demand, riesci a dare un senso a questo Marte a tuo favore. Il pianeta delle energie è infatti la tua unica valvola di sfogo possibile in questo periodo e ti consente addirittura di controbattere al meglio la Luna che sta per darti non pochi problemini di sbalzi di umore!

Amore: forse sarebbe meglio prendersi una pausa di riflessione. Lavoro: ti guardi intorno come se fossi piombato da un’altra galassia e non riconosci nemmeno la tua scrivania. Salute: momenti di stralunamento al massimo. Il consiglio del giorno: la respirazione controllata è una tecnica utile sia per il canto che per non dare di matto. Usala!

Voto 5

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Arguti come la Nuova Zelanda che, per spingere il turismo nelle sue zone, ha lanciato la campagna provocatoria che chiede agli instagrammers di fare foto diverse dal solito e recarsi nella natura incontaminata del paese per fare nuovi scatti. Al grido di “Do Something New” (fai qualcosa di nuovo), anche voi cercate ovunque stimoli sempre diversi per sfamare questo Mercurio che è così goloso di nuove avventure!

Amore: siete un concentrato di emozioni e dolcezze. Lavoro: tutto liscio… salvo per il fatto che non riuscite a stare fermi un attimo! Salute: energie forti e presenti! Il consiglio del giorno: sfruttate la mattina per dare brutte notizie o messaggi importanti: avrete il supporto morale della Luna.

Voto 8

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Hai bisogno di una spintarella, caro Cancro. Anche se Venere non ti è più contraria, sei ancora a pancia in su come la tartaruga arenatasi dopo una mareggiata sulle spiagge di San Nicola. Per fortuna la piccola è stata salvata da una passante! Nel tuo caso sarà la Luna, prossima al trigono, a darti la speranza di tornare sulle tue pinne per guizzare lontano dall’impantanamento nel quale ti sei fermato!

Amore: suonerà strano ma la situazione sta per migliorare! Lavoro: in tempo con le scadenze, nulla ti può ostacolare ora! Salute: credimi: la situazione migliorerà! Questione di ore e potrai tornare a respirare! Il consiglio del giorno: sforzati di riprendere in mano le vecchie abitudini: anche una piccola passeggiata può aiutarti a schiarire la mente e le idee.

Voto 6 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

È una di quelle giornate in cui vorresti rimanere a letto per evitare, almeno, di avere idee pessime con risultati disastrosi. Con questo Mercurio opposto ed una Luna che assicura danni, potresti non essere esattamente lungimirante. Come i due inglesi che, pensando di far cosa gradita, hanno organizzato una guerra a palle di neve a gennaio, coinvolgendo un sacco di persone e beccandosi una multa da 10.000 sterline a testa! (Meglio il letto…)

Amore: discussioni sterili potrebbero rovinarti l’umore. Lavoro: sei costretto a riorganizzare le riunioni in altri giorni. Salute: sei teso quanto una corda di violino. Il consiglio del giorno: mantieni la calma ed evita confronti diretti. Piuttosto manda mail, rileggendole più volte, per evitare di essere troppo diretto!

Voto 5 –

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Ci sono due persone che non potranno mai essere messe in un angolo: la Contessa de Blanck e te, cara Verginella. Mentre la ex concorrente del GF si è assolutamente rifiutata di vestire uno scialle che avrebbe dovuto coprire la griffe di un suo abito, lanciandolo in diretta, tu Verginella non hai intenzione di sottostare alle scelte di nessuno e fai valere la tua opinione con la grande determinazione che ti regala Marte!

Amore: sensuale, sei più sexy degli angeli di Victoria’s Secret. Lavoro: abbi cura di curare tutti i particolari: attenta a non tralasciare quelli di secondaria importanza. Salute: buonissima, soprattutto se riesci a tenere libera la mente ed affrontare un ostacolo per volta. Il consiglio del giorno: un po’ di yoga o qualche tecnica di concentrazione potrebbero fare al caso tuo! Tieni sgombra la mente e affronta passo dopo passo gli impegni.

Voto 7

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Preziosa, le tue idee e le tue conoscenze sono inestimabili! Lo sanno bene le persone che ti amano che si dimostrano sempre più desiderose di conoscere la tua opinione sui loro problemi di tutti i giorni. A renderti così magnetica e affascinante ci pensano Mercurio e Venere che rendono il tuo sapere raro e vitale come quello delle ultime sette donne che conoscono i segreti del telaio sardo!

Amore: sentimenti nuovi affiorano nel tuo cuoricino. Lavoro: se qualcuno avesse bisogno di una soluzione miracolosa, sanno a chi chiedere! Salute: non puoi di certo lamentarti! Il consiglio del giorno: fai una lista di cose da fare e usala come una generica linea da seguire. Non sei obbligata a farle tutte ma puoi comunque trarre giovamento dalle voci che depenni passo passo.

Voto 8 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Oh! Una gioia Scorpione! Ignorando tutta quella marmaglia di pianeti antipatici che ti mettono i bastoni fra le ruote (fra cui Marte, Mercurio, Giove e pure Venere) possiamo finalmente sperare nei buoni influssi della Luna. La notizia del suo ritorno nelle tue grazie ha lo stesso fascino della riapertura del Museo Egizio di Torino: oltre a riempirti di felicità, porta con sé un senso di mistero antico e affascinante.

Amore: le discussioni ti tolgono ogni voglia di condividere. Lavoro: vorresti tanto lavorare e collegarti in smartwork, ma quel video sulle foche monache è così carino! Salute: non temere, avrai il tuo momento di facile concentrazione e energia! Il consiglio del giorno: attendi il primo pomeriggio per le attività fisiche e di impegno intellettuale. Prima è praticamente impossibile che tu riesca ad organizzare qualcosa!

Voto 6 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Non tutto il male vien per nuocere. Anche tu ti sei sentito spaesato come il Baby Alieno de "Il Cantante Mascherato” quando il costume è caduto a pezzi, ma sei riuscito a cogliere l’occasione e a rigirare a tuo favore la situazione! Grazie a Mercurio e Giove hai lo stimolo giusto per metterti nella condizione di rendere ogni imprevisto un’occasione a tuo favore… Senza contare che pure la Luna ti supporta da dietro le quinte!

Amore: ricevi messaggini su WhatsApp interessanti e un poco stuzzicanti. Lavoro: ti chiamano anche quando sei a casa di riposo: sei totalmente indispensabile. Salute: grazie alla Luna riesci a tenere una centratura invidiabile. Il consiglio del giorno: i pianeti puntano tutto su di te come su una scommessa delle corse dei cavalli. Sei il loro corridore preferito! Non deluderli!

Voto 7 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

La Luna di questi giorni ti ha infastidito non poco… addirittura di più dell’entrata di Walter Zenga nella casa del Grande Fratello che ha interagito con il figlio in modo definito, da molti, pleonastico e supponente. Perlomeno tu non avrai la necessità di sopportare ancora per molto questa quadratura fastidiosa e potrai goderti senza rotture di scatole il buon influsso di Marte che ti carica a molla!

Amore: tiri un sospiro di sollievo e riesci a concentrarti su un ammiratore alla volta. Lavoro: non preoccuparti, riesci ad essere incisivo anche via video chiamata! Salute: in recupero netto. Il consiglio del giorno: non seguire l’istinto, almeno nelle prime ore della giornata. La Luna è talmente storta che potrebbe farti confondere il nervosismo con ciò che pensi sia giusto.

Voto 7

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Hai una parola buona per tutti e metti chiunque al loro posto come Alda D’Eusanio che, entrata al GF Vip, ha approfittato per dire la sua ai coinquilini che ha trovato in casa. Devi ringraziare non soltanto Mercurio ma anche questa Luna che, almeno nella prima parte della giornata, ti rende tutto chiaro e limpido nella mente come se fosse uno specchio d’acqua pura!

Amore: la tua agenda di appuntamenti è più piena di un uovo! Lavoro: più deciso di Miranda Priestly, più prezioso di Andy! Salute: un po’ di malumore durante la giornata, tutta colpa della Luna. Il consiglio del giorno: non tirartela troppo. Il tuo fascino è anche frutto del tuo essere così aperto e pronto al dialogo!

Voto 8 –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Avete ben chiaro in testa le cose importanti da dire e da valutare. Come Michele Bravi che, con una rinnovata sensibilità, è tornato a calcare le scene e ha dichiarato di amare un ragazzo perché “è ancora importante che di queste cose si parli”. Con la sua stessa delicatezza voi riuscite a dire parole importanti in grado di ispirare tutti quelli che hanno l’attenzione sufficiente ad ascoltarvi!

Amore: potreste rimanere perplessi da qualche tentativo di abbordaggio! Lavoro: potrebbero esserci presto importanti novità! Salute: in grande miglioramento! Il consiglio del giorno: tenetevi del tempo libero per qualche lavoretto in casa. Personalizzate e rendete unici i vostri ambienti per sentirvi protetti e coccolati.

Voto 7 e mezzo