L’oroscopo di oggi 3 agosto 2021: Acquario e Vergine vanno dritti al sodo Nell’oroscopo di oggi, martedì 3 agosto 2021, la chiarezza, l’immediata scaltrezza e la tagliente verità dell’espressione sono le caratteristiche predominanti. Tutto ciò soprattutto quando si parla di sentimenti dato che è Venere, il pianeta dell’amore, ad essere in trigono perfetto a Urano. Se è vero che questo aspetto dona una certa capacità di cogliere le occasioni al volo è anche vero che rende tutti più lucidi sia nell’espressione che nelle richieste di delucidazioni amorose.

Guardando l'oroscopo di oggi, martedì 3 agosto 2021, vi consiglio di stare piuttosto attenti a fare domande scomode al vostro partner. Se siete in cerca di certezze ma avete dei grossi dubbi sui reali sentimenti altrui, badate bene, prima di chiedere, a che cosa siete disposti ad ascoltare.

Vi dico tutto questo perché proprio oggi Venere nel segno della Vergine si trova in perfetto trigono a Urano il che le dona una certa scaltrezza ma anche un'immediata chiarezza nell'espressione dei propri sentimenti, senza fronzoli e senza dolcificanti. Anche il Sole in perfetta opposizione a Saturno sembra voler tagliare corto e arrivare al sodo. Il segno fortunato del giorno è l'Acquario che non ha certo paura di fare chiarezza.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Non c’è sempre bisogno di essere esperti in qualcosa per fare scoperte importanti! C’è chi, come la coppia di paleontologi in erba inglesi, riesce a fare dei ritrovamenti importantissimi semplicemente osservando attentamente Google Earth e lanciandosi all’avventura! Mercurio oggi è disposto ad aiutare anche te nelle tue missioni e a donarti intuizioni uniche pronte a farti fare dei grossi passi in avanti! Ah… e non dimenticarti di celebrare i tuoi successi! La Luna a favore deve essere appagata!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: sentimenti tiepidi, nulla di eclatante da segnalare. Lavoro: saltelli fra le scrivanie dei colleghi ficcanasando il naso in tutti i compiti che non sono i tuoi! Salute: allegretto e felice! Sei proprio su di giri! Il consiglio del giorno: noleggia un camper e parti all’avventura per le campagne Toscane! (E fermati a mangiare tutto il mangiabile!)

Voto 8 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Sembra che tu sia pronto al tuo primo paio di scarpe glitterate! Con Venere e Marte a favore non hai paura di osare e, anzi, ti permetti scelte stilistiche audaci che esulano dal solito completo causal! Unico ostacolo da affrontare è Mercurio: farà di tutto per farti sbagliare abbinamenti e fartele indossare in occasioni poco adatte a qualche brillantino! Sii responsabile ed evitale in tutte quelle situazioni dove è richiesto rigore e sobrietà!

L’oroscopo del giorno per il segno del Toro

Amore: romanticherie come se non ci fosse un domani. Stai spendendo patrimoni in rose rosse come regali! Lavoro: grossi problemi di concentrazione… assumi del fosforo! Salute: non ti ricordi proprio nulla… in compenso hai una buona determinazione! Il consiglio del giorno: osa nuovi stili e nuove acconciature! Vanno bene anche i colori fluo: ti rendono più interessante!

Voto 7 +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Ci avete lasciato credere ad alcune dicerie sul vostro conto senza smentirci fino ad oggi quando, con una Luna nel segno, vi siete sentiti in colpa e avete finalmente detto la verità! Un po’ come Paris Hilton, che solo dopo qualche tempo ha deciso di confessare di non essere veramente incinta, anche voi fate dei passi indietro e correggete qualche errore che avete commesso in passato. Forse è anche merito di un Saturno a favore che vi vuole onesti e pragmatici!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: amore?! E chi vuole una cosa così inutile e poco divertente!? Lavoro: progettate fino a notte fonda nuove start-up! Avete il cervellino che fuma! Salute: energie latenti… almeno il buonumore non v’abbandona! Il consiglio del giorno: le vacanze migliori? Quest’anno si faranno in solitaria! O meglio: in compagnia di qualcuno che rompe le scatole e che vi capisce fino in fondo! Voi stessi!

Voto 7 –

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Una delle notizie che ti scalderà il cuore oggi è che Renzo Piano, il famoso archistar genovese, ha pubblicato una serie di regole per costruire il castello di sabbia perfetto sulla spiaggia! Ehssì: anche i grandi architetti hanno a cuore i primi progetti che facevano da bambini con paletta e secchiello! Sfrutta anche tu Venere a favore e, col supporto di Marte, dai nuovamente vita ad uno dei tuoi passatempi preferiti di quando eri bambino e rimettiti a giocare con la sabbia! I ricordi riaffioreranno potenti!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: tenerello… insisti per dividere un gelato in due! Lavoro: ma non ci sono ancora dei permessi da usare? Sarebbe così bello starsene sulla spiaggia a non far nulla! Salute: hai imparato già a fare il morto in acqua… ora si passa allo stile libero! Forza e coraggio che ce la fai! Il consiglio del giorno: confeziona con le tue manine un regalo per qualcuno di speciale! Va bene anche un origami! Gli si scioglierà il cuore!

Voto 7 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Nadim Karam, un’artista del libano, sta utilizzando i detriti dell’esplosione del porto di Beirut del 4 agosto 2020 per dare vita ad una statua il cui scopo è simboleggiare la rinascita. Dedizione e determinazione sono quello che serve per sfidare ogni difficoltà e tu, con un Saturno contro, sai bene quanto ne servano! Dalla tua oggi hai ancora Mercurio e pure una Luna sorridente che ti aiuta a dare il massimo per affrontare ogni cosa e per rinascere dalle ceneri!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: tenerezze e attenzioni sfuggenti… i frutti non sono ancora maturi. Lavoro: periodo impegnato… ma a te piace un po’ mostrare come te la cavi anche nelle difficoltà! Salute: stanco ma senza lamentele da presentare. Il consiglio del giorno: segui un corso su Excel: ti sarà utilissimo per la maggior parte dei fantastici progetti che hai in mente!

Voto

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

La Luna ti esagera. Sei pronta a correre dei rischi anche in fatto di look che, finora, solo una figa come Lady Gaga si è potuta permettere. Sfidi i tuoi limiti da precisina organizzata e ti consenti persino di mettere insieme, nello stesso outfit, pois e righe senza paura che qualcuno possa farti notare che “non si fa!”. Niente paura Verginella: Venere e Marte ti tutelano in ogni tuo passo e ti donano uno charme naturale che riuscirebbe a convincere l’opinione pubblica persino se andassi in giro con un sacco di iuta!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: la passione ti avviluppa completamente! Lavoro: non hai assolutamente voglia di rispondere alla solita mail del pesantone di turno… Salute: ottima! Sei solo un po’ più polemica del solito! Il consiglio del giorno: Ikebana: devi assolutamente seguirne un corso! Essenziale, bellissimo e spirituale! Tutte cose che si sposano benissimo col tuo mood!

Voto 8 +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Giornata fortunata, in tutti i sensi, se sai cogliere l’occasione! Con uno spicchio di Giove a favore che fa risuonare la sua benefica influenza anche grazie alla Luna, sei pronta a trovare quadrifogli ovunque (come Gastone Paperone) o ad assistere ad incontri rarissimi come quello con le orche bianche al largo del porto di Hokkaido! Occhi aperte ed orecchie ancora di più: la fortuna non basta se non si ha la prontezza di riflessi per cogliere le chance!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: sei ancora nella fase di studio… non sai ancora se fidarti o meno. Lavoro: firmi contratti importanti che, sei certa, ti porteranno lontano! Salute: smetti di pensare e ripensare sempre sulla stessa cosa! Ti verrà il mal di testa! Il consiglio del giorno: regalati un percorso culinario alla scoperta di nuovi sapori! Giove ne sarà più che entusiasta!

Voto 7 –

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Mercurio e Saturno quadrati ce la mettono tutta per farti dire cose poco carine e un po’ troppo fuori controllo. Mi sembri quasi l’ex marito di Stefania Orlando che l’ha criticata in tutti i modi in un momento di inspiegabile ira. Il consiglio, ovviamente, è quello di procedere con cautela e di non dire la prima cosa che ti viene in mente! Piuttosto dimostra, coi fatti, il tuo affetto a chi ami sotto consiglio di questa bella Venere a favore e lascia stare gli ex: sono il passato e non puoi farci niente!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: teneramente confuso dai sentimenti! Sembri proprio imbambolato! Lavoro: provato dalle ore di lavoro… nemmeno avessi fatto una maratona di matematica! Salute: non fare palestra senza prima esserti scaldato a dovere! Il consiglio del giorno: nessun libro oggi: solo film noir o d’autore che possano, almeno in parte, risvegliare la tua curiosità cinefila! (Proviamo a stuzzicarlo un po’ ’sto Mercurio!)

Voto 6 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Incredulo e un po’ spaesato come Milly Carlucci che ha recentemente appreso che il ballerino di punta di “Ballando con le Stelle” lascerà il programma per passare ad “Amici”. Non ti spieghi come alcune persone decidano di non interpellarti più prima di prendere decisioni e, improvvisamente, si allontanino da te senza motivi apparenti! Fidati Sagittario: è solo colpa di Luna e Venere storte. Nessuno va da nessuna parte, sei solo tu che tendi a vivere il tutto con un po’ troppo “drama”!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: un po’ freddo e glaciale! Non è proprio la stagione dei tuoi amori… Lavoro: ti chiudi a chiave nell’ufficio per lavorare in pace! Salute: arenato come una balena spiaggiata sul divano… Il consiglio del giorno: che ne dici di staccare la corrente in tutta casa e metterti a meditare sperando che la giornata finisca velocemente?!

Voto 6 –

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Francesco Oppini e Tommaso Zorzi sembrano aver rotto la propria amicizia. In particolare, Tommaso sembra esserci rimasto male per alcuni commenti omofobi del primo risalenti a qualche anno fa. Oppini però si dice sereno con la propria coscienza e, anzi, sorpreso di una reazione così spropositata in merito a vecchie frasi fuori contesto! Tu sei un po’ come il figlio della Parietti: tranquillo con la propria coscienza grazie anche a una favolosa Venere a favore che ti rende in pace coi tuoi sentimenti!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: ti porta a mangiar fuori in un ristorante di lusso e ti riempie di complimenti… che vuoi di più?! Lavoro: attento a non impiegare troppe energie: rischi di esaurirle sopra compiti che non ti riguardano! Salute: niente affatto male! Puoi anche dimenticarti gli integratori! Il consiglio del giorno: un giro per negozi in cerca di qualche vestitino carino potrebbe giovare all’autostima! Fossi in te, ci penserei!

Voto 7 +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Da un errore di traduzione sui primi studi di Schiaparelli sul pianeta rosso, nacque il fraintendimento che su di esso ci fossero sicuramente degli esseri senzienti! Mercurio opposto potrebbe distrarti e far fare degli errori di valutazione anche a te e la Luna sarà subito pronta a raccoglierli e a rivalutare in modo fantasioso! Ricordati che a volte anche gli sbagli rappresentano opportunità! Basta solo avere il coraggio di non nasconderli e dare loro una seconda possibilità!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: periodo di piatta… senza troppe notizie!Lavoro: impegnati al massimo: sono certa che esiste un modo per arrivare dove vuoi! …o dove vuole il tuo capo! Salute: un po’ distratto (per colpa di Mercurio) ma con una buona Luna a sorreggerti! Il consiglio del giorno: annota ovunque appunti e promemoria! Non puoi rischiare di dimenticarti persino le cose più importanti! I post-it sono sempre una gran cosa!

Voto 6 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

L’amore è intermittente e vi confonde come una lampadina pronta a fulminarsi che va e viene! Venere opposta cerca di mettervi sulla graticola, facendovi perdere continuità di sentimenti e collaborando con la Luna per farvi mettere in discussione un sacco di aspetti nella vostra relazione. Questa cosa delle coppie che si lasciano e si prendono è abbastanza di tendenza anche fra i VIP (vedete Affleck e Lopez!)… potreste quasi dire che siete parte integrante del jet-set anche voi!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: forse è quasi meglio non parlarne proprio! Lavoro: non siamo ancora arrivati al punto in cui partite con nuovi percorsi professionali: state calmi! Salute: spossati come se aveste fatto caffè shakerati per tutta la spiaggia sotto il sole cocente! Il consiglio del giorno: accettate il periodo di “solitudine” amorosa e concedetevi qualche piacere in solitaria… come una vaschetta di gelato al caffè di fronte ad un live action di qualche cartone animato che amate!

Voto 5