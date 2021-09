L’oroscopo di oggi 28 settembre 2021, previsioni segno per segno: Gemelli e Acquario non staranno zitti! Nell’oroscopo di oggi, martedì 28 settembre 2021, non possiamo che dire che i segni d’aria sono decisamente avvantaggiati! La Luna nel segno dei Gemelli crea dei bellissimi trigoni a Mercurio e Giove esaltando ancora di più la capacità di socializzazione di Gemelli, Bilancia e Acquario. Sole e Marte in trigono a Saturno rendono poi queste chiacchiere particolarmente concrete, fattive e mature. Ecco le previsioni dell’oroscopo di oggi per tutti i segni.

Trionfano i segni d'aria nell'oroscopo di oggi, martedì 28 settembre, e non soltanto perché la luna si trova nel segno dei gemelli! Il fatto è che la luna, nel segno dei gemelli appunto, forma un trigono meraviglioso per buona parte della giornata sia con Giove sia con mercurio (che anche se retrogrado in questo caso non ci fa paura).

Non dimentichiamoci poi che anche Marte e il Sole, molto vicini nel segno della Bilancia, formano un bellissimo trigono con Saturno esaltato in Acquario. I segni d'aria vivono quindi un momento di grande realizzazione, sicurezza in se stessi e voglia di progettare il futuro. Il segno fortunato di oggi quindi sarà l'Acquario che, nonostante la quadratura di Venere, è felice di dove si trova e di quello che fa: non c'è benessere migliore! Il segno sfortunato della giornata invece è il segno dei Pesci che non si sente amato quanto vorrebbe.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Uma Thurman ha rivelato di aver dovuto abortire all’età di quindici anni. In un’intervista che sicuramente le ha richiesto uno sforzo emotivo non indifferente, l’attrice si è finalmente liberata di un peso importante che l’ha tenuta legata ad emozioni negative per tanto tempo. So che è difficile, in giornate come queste, rimanere lucidi e con gli occhi fissi sul traguardo ma, fidati, per quanto tutto ti possa sembrare impegnativo e difficile, hai un buon Giove che veglia su di te aiutandoti a trovare il lato positivo di ogni cosa e a liberarti anche di qualche peso sull’animo!

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: non sei esattamente nel mood per dare troppa corda a chi ti fa la corte… poveri loro: avranno vita difficile.

Lavoro: non prendertela con la cornetta del telefono se la linea è disturbata: hai un Mercurio retrogrado opposto al tuo segno! Incidenti del genere sono la normalità!

Salute: energie sotto la media settimanale: colpa della Luna che va ad aggiungersi ad un Marte già opposto… fai scorta di cioccolatini al caffè per i momenti di emergenza!

Il consiglio del giorno: stretching mattutino e acqua calda col limone possono darti l’impressione di esserti preparato al meglio per la giornata. Non stressarti troppo se poi ti va comunque tutto storto: tu hai fatto tutto quello che era in tuo potere!

Voto 6 –

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Marte è un pianeta vivo. Almeno secondo le sonde che hanno registrato almeno tre terremoti negli ultimi mesi! Nel tuo caso, però, non è il pianeta delle energie a causarti “sismi emotivi”, bensì Venere! Dalla sua posizione opposta sta cercando di mettere a soqquadro tutte le tue convinzioni lasciandoti spazio, comunque, per riflettere su quello che vuoi davvero dalla vita di coppia! D’altra parte non tutto il male viene per nuocere! E, scossa dopo scossa, potresti persino trovare un passaggio segreto che ti porta diretto al cuore!

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: sbagli a mandare un messaggino romantico e lo invii al tuo ex… abitudine o segnali nascosti?

Lavoro: molto sotto stress per via di qualcuno che ti chiede ripetutamente di avere riscontro in merito ad alcune mail che ti ha inviato ieri. Sei già troppo bravo a non rispondergli male.

Salute: Venere non aiuta la tua percezione di benessere diffuso.. per fortuna la Luna verrà in tuo soccorso in serata permettendoti un sonno rinfrancante!

Il consiglio del giorno: se la tua calma calcolata da fastidio a qualcuno, non è un problema tuo. Prendi le cose col tuo ritmo senza affannarti. Come si dice: “la gattina frettolosa fece i figli ciechi”!

Voto 6 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

L’UE ha deciso: si darà il via alla produzione di un caricabatterie comune a tutti i dispositivi e che possa, in definitiva, ridurre tantissimo gli sprechi durante la creazione del prodotto. La decisione è semplice, netta, pulita e molto ben apprezzata da chi, come voi, avete bisogno di sicurezze e di soluzioni semplici ed efficaci. Anche voi, in realtà, oggi siete pronti a fornire risposte rapide ed azzeccate. Merito, manco a dirlo, di quel Mercurio a favore!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: mandate messaggini piccanti già di prima mattina. Dire che siete “mattinieri” in quel senso è dire poco…!

Lavoro: alla prima tazzina di caffè avete già inviato sedici mail di risposta a quelle che avete ricevuto ieri. Siete una macchina da guerra! Salute: pieni di idee da mettere in campo e con tante energie a vostra disposizione! Siete praticamente al top!

Il consiglio del giorno: avete mai pensato di seguire un corso per interpreti? A voi che piace così tanto la comunicazione potrebbe risultare divertente ed utile! E poi: più lingue conoscete e più gossip potete carpire!

Voto 8+

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

L’ultima collezione di Fendi, firmata da Kim Jones, ha presentato una donna forte, voluttuosa, disposta a prendersi tutto ciò che vuole con la forza ed ogni costo… tutto il contrario di te, insomma! Non che tu non abbia determinazione importante dalla tua, Cancretto, ma il setting di pianeti attuali, nel tuo caso, volge a risvegliare in te tutta l’emotività che sei in grado di provare più che l’energia ferale e selvaggia. Va bene anche così, no? Almeno ti riuscirà più facile mettere a frutto le tecniche di seduzione che Venere ti sta insegnando!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: in campo sentimentale sei super sereno: pieno di sentimenti, ricambiati, chiari e potenti. Non puoi chiedere di più!

Lavoro: oggi riesci a fare spallucce se qualcosa non va come ti aspettavi. Merito della Luna: alleggerisce il carico sulla tua coscienza!

Salute: meglio di ieri: in cielo hai qualche alleato in più che ti permette, nonostante tutti i pianeti quadrati, di sentirti sul pezzo!

Il consiglio del giorno: mi piace immaginarti immerso, in un bagno caldo, contornato di candele con in mano un fumetto recentemente comprato in edicola. Il top per raggiungere il relax puro.

Voto 7 +

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Mattarella, che ha recentemente riconosciuto il valore di atleti olimpici e paralimpici durante una cerimonia ufficiale, sarebbe stato ben contento di fornire anche a te una medaglia al valore! Con tutto lo sforzo che stai mettendo in questo periodo per sopravvivere a Saturno opposto, ci sarebbe davvero da elogiarti! Grazie al cielo Marte riesce, in qualche modo, a rinforzare la tua sopportazione: è grazie a lui se nulla, alla fine della giornata, riesce davvero a scalfirti!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: niente da fare. Anche dopo la sedicesima proposta di fila per invitarla ad uscire hai ricevuto un due di picche!

Lavoro: intuizioni interessanti e qualche escamotage trovato all’ultimo secondo ti permetteranno di risolvere in men che non si dica i compiti più noiosi.

Salute: peccato per quella Venere quadrata… ti induce a non mettere in mostra i tuoi addominali scolpiti solo per qualche grammo di insicurezza…!

Il consiglio del giorno: Mercurio a favore, anche se retrogrado, ti rende un drago nel risolvere anche i rompicapo più complessi! E sarà uno scherzo persino scovare le magagne nelle pratiche più ostiche sul lavoro!

Voto 8 –

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

I Nobel 2021 verranno consegnati nei rispettivi paesi dei vincitori. La decisione, saggia e importante, è stata presa per evitare problemi e rispettare tutte le norme di sicurezza attualmente in vigore. Anche tu oggi, dopo qualche primo momento di perplessità, sei disposta a scendere a compromessi e a vedere le cose nella giusta prospettiva. Colpa, prima, e merito, poi, della Luna: ti farà rinsavire in men che non si dica! E dopo il primo caffè dopo pranzo sarai pronta a ricrederti su molte decisioni che riconoscerai aver preso per errore!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: hai bisogno di tante, tantissime coccole per riprenderti da questa Luna quadrata. Tranquilla: c’è chi è già pronto a donartele!

Lavoro: colta da un momento di sconforto, dovuto alla confusione che lasciano sempre i tuoi colleghi in ufficio, ti metti a spolverare e riordinare tutto! Meglio di Mary Poppins! (Chissà se poi riuscirai a ragionare meglio!).

Salute: tranquilla: a fine giornata troverai quel pacchetto di caramelle nascosto, in un cassetto della scrivania, in grado di riportare ad un livello accettabile le tue energie!

Il consiglio del giorno: mi sembra la giornata, anzi, la serata perfetta per un po’ di self-care! Concediti una manicure dopo l’ufficio o una serata con maschera e fette di cetriolo sugli occhi: l’elisir perfetto per rimettere in sesto la tua autostima.

Voto 7 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Una deputata labour, in Gran Bretagna, si è presentata in parlamento con bebè al seguito per parlare in modo diretto ed inequivocabile dei diritti delle madri nella patria della Regina Elisabetta. Coraggiosa e determinata, ha fatto tuonare la sua voce come faresti tu! Con Mercurio e Marte a tuo favore, non starti a sentire è praticamente impossibile: fra capacità di linguaggio e ragionamenti impeccabili riusciresti a far cambiare idea a chiunque e a convincerli che, la ragione, ce l’hai soltanto tu!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: qualche momento di temporanea gelosia potrebbe mettere del pepe nella tua relazione! Non esagerare con le ripicche però!

Lavoro: il tuo “ho ragione” non è sindacabile. È un dato di fatto e gli altri dovranno farci i conti, che lo vogliano o no.

Salute: eccezion fatta per l’umore, il resto sembra tutto super positivo! Non ti affatichi nemmeno se sei costretta a farti a piedi tutte le scale del condominio dove abiti per via dell’ascensore rotto!

Il consiglio del giorno: lascia da parte i momenti di sconforto. Potrebbero prenderti, improvvisamente, quando ti accorgi che hai finito l’acqua a casa, per esempio, e sei troppo in ritardo per passare al supermercato! Ingegnati per trovare una soluzione, piuttosto!

Voto 7 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

La signora che si era vista sottrarre il gratta e vinci dal tabaccaio per un valore di quasi mezzo milione di euro, ha ottenuto nuovamente il suo biglietto e potrà incassare la somma! Tutto bene ciò che finisce bene, insomma! E anche tu, caro Scorpione, che finora sei stato lasciato quasi da solo contro Saturno quadrato, potrai finalmente cantar vittoria grazie a una Luna pronta a rientrare fra le tue grazie! Stai pronto a stappare la bottiglia di champagne ed anche, probabilmente, a stampare un bacio sonoro sulle labbra di chi ami!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: sensualissimo e conturbante. Senza contare che sei pure dolcissimo mentre accarezzi il partner e lo riempi di baci!

Lavoro: sembra che i colleghi si divertano a lasciare tutte a te le impellenze più complesse!

Salute: la Luna ha preso la rincorsa e, prima di sera, la troverai a tua disposizione pronta a farti sentire in forma come uno degli Avengers!

Il consiglio del giorno: fai come Coco Chanel e levati sempre qualcosa di dosso prima di uscire di casa. Fallo con tutto quello che ti capita: una collanina troppo ingombrante, un paio di occhiali da sole inutili, una preoccupazione che non ti serve affatto da portare appresso durante la giornata…!

Voto 8 –

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Proprio tu che sei un fan delle cose innovative e di ultima generazione, non puoi esserti fatto scappare la notizia che Leonardo di Caprio ha finanziato alcune aziende dedite alla produzione della carne coltivata. A te piacciono queste nuove sfide: ardue, controcorrente e fuori dagli schemi! Una volta che la Luna si sarà spostata dall’opposizione, anche tu tornerai a proporre nuovi soluzioni per agevolare la raccolta differenziata in ufficio! Magari con qualche strano sistema fuori dal comune che farà impazzire il tuo capo!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: la Luna ti lascerà stare già dopo l’ora di pranzo e ti sentirai, finalmente, in grado di rispondere con tono appropriato ai messaggi romantici che qualcuno perdura nello scriverti sul cellulare!

Lavoro: pronto ad urlare “Eureka!”? Qualcosa mi dice che, finalmente, troverai la soluzione più corretta per quella questione che hai in ballo da un paio di giorni!

Salute: in recupero! E lo devi tutto al termine dell’opposizione della Luna! Ti solleverà da un sacco di pressioni inutili che ti tengono sotto scacco!

Il consiglio del giorno: non dare buca a quella festa che avevi in programma per stasera: la voglia di far baldoria di tornerà in circolo molto prima di quanto tu creda!

Voto 7

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Madame ha ammesso di aver scelto un nome d’arte perché non ama l’idea di mercificare se stessa, come persona, all’interno dell’industria musicale. Pensiero profondo e davvero acuto… ma nel tuo caso vorresti un nome d’arte soltanto per passare inosservato e sfuggire a chi ti cerca in ufficio! Questa Luna di prossima opposizione mette a dura prova la tua sopportazione e ti mette addosso la voglia di fuggire per uno stato sconosciuto senza che nessuno possa rintracciarti!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: un po’ di maretta a fine giornata. Pare che tu abbia delle questioni da risolvere col partner!

Lavoro: sembra che oggi ci sia in programma una disconnessione dei sistemi informatici, una fotocopiatrice che da i numeri ed una calcolatrice che, invece, i numeri non li da! Si salvi chi può!

Salute: malumore galoppante che inizia dopo pranzo: tutta colpa della Luna che si metterà a fare i capricci!

Il consiglio del giorno: evita le discussioni accese come la peste. Se senti che qualcuno si mette ad alzare la voce, cambia immediatamente stanza! Rischi di essere messo in mezzo senza avere alcuna voglia di parteciparvi!

Voto 6 +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Ferzan Ozpetek, celebre regista turco, passerà dal lato degli attori in una sua prima d’eccezione! Un bel colpo di scena per chi segue l’artista cinematografico! Anche a te, di tanto in tanto, vengono in mente progetti fuori dal comune attraverso i quali mettere alla prova il tuo estro… peccato poi che, come in questo caso, non appena la Luna si sposterà di segno, ti passerà tutta la fantasia e Venere quadrata ti convincerà a lasciar perdere! È un vero peccato… sei sicuro di non volerti impegnare un po’ di più!?

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: Venere non promette nulla di buono. Sicuro di non voler dar buca all’ultimo al tuo appuntamento?

Lavoro: questioni complesse ma che tu, grazie a Marte a favore, non hai assolutamente paura di affrontare. Sarai sicuramente tu a prendere parola durante la riunione di reparto!

Salute: nulla di preoccupante in cielo… devi solo convincerti a lavorare un po’ di più sulla tua autostima!

Il consiglio del giorno: hai bisogno di qualcuno che ti convinca a fare shopping e ti porti in giro per le strade del centro a provare abiti e scarpe nuove! Se vuoi mi offro io! Sono una ottima personal Shopping Assistant, sai?

Voto 8 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Un milione (ed anche di più). Sono le firme che son state raccolte per la legalizzazione dell’eutanasia. L’argomento, per quanto delicato e che probabilmente non ha toccato da vicino tutti quelli che hanno firmato, ha smosso la coscienza di molti e convinto che certe battaglie devono essere affrontate insieme. Con questa Venere a favore e una Luna che, presto, si aggiungerà a lei, anche voi sentite l’urgenza di dare il vostro contributo a qualcosa che possa aiutare gli altri! Il vostro cuore è talmente grande che si fa fatica ad immaginarlo!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: tranquilli: in men che non si dica il vostro solito romanticismo sarà pronto a tornare in pista!

Lavoro: aspettate prima di rispondere alla mail di fuoco che vi è arrivata stamattina: non sarete abbastanza lucidi nelle prime ore del turno.

Salute: la giornata potrebbe sorprendervi! In men che non si dica vi ritroverete con una Luna a favore pronta a risvegliare tutti i vostri sensi!

Il consiglio del giorno: portate a casa un dolce presto di straforo prima che la pasticceria chiudesse! Concedetevi una dolcissima coccola per festeggiare la fin della Luna storta! Meglio ancora se la coccola ha tante calorie ed è a base di cioccolato!

Voto 7 +