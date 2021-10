L’oroscopo di oggi 25 ottobre 2021, previsioni segno per segno: Gemelli e Scorpione super intellettuali Nell’oroscopo di oggi, lunedì 25 ottobre 2021, oltre a dare il benvenuto ufficiale al Sole nel segno dello Scorpione, che quindi inizierà a festeggiare il suo compleanno, troviamo la Luna nel segno dei Gemelli. Scorpione e Gemelli hanno in comune l’amore per Mercurio, il pianeta dell’intelletto che quindi sarà protagonista di questa giornata. Ecco le previsioni astrali dell’oroscopo di oggi per tutti i segni.

Eccoci all'oroscopo di oggi, lunedì 25 ottobre 2021, con la Luna nel segno dei Gemelli e il Sole ufficialmente entrato con entrambi i piedi nel segno d'acqua dello Scorpione. Lo Scorpione è l'ottavo dei segni zodiacali e il secondo dei segni d'acqua e appartiene alla categoria dei segni fissi. Benché lo Scorpione sia dominato dal pianeta Plutone, tuttavia nelle sue caratteristiche è forte la parte mercuriale ovvero dell'intelletto e quella marziale della fisica audacia. Il segno fortunato di oggi sarà proprio lo Scorpione che si sente pronto a dare il via ai festeggiamenti con anche una rinnovata freschezza intellettuale mentre il segno sfortunato di oggi sarà la Vergine che non ha davvero nessuna voglia di abbandonarsi ai sentimenti.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Ennesima gaffe per i social che, di fronte ad alcuni contenuti con protagoniste opere d’arte che raffigurano nudità, hanno deciso di censurarli in toto. A tutto c’è rimedio però e i musei di Vienna sono ricorsi ai siti per soli adulti per poter mettere in mostra i propri tesori e non temere alcun oscurantismo! Non dovresti perderti d’animo, caro Ariete! Anche se Mercurio opposto ti rende difficile adattarti alle regole altrui, hai sempre una Luna a favore che potrebbe farti scovare scorciatoie interessanti!

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: esperto di messaggini romantici e leggermente provocanti… non troppo piccanti eh! Marte comunque non è pronto per emozioni importanti! Lavoro: le idee interessanti le devi tenere in cantiere ancora un po’. I colleghi non sono pronti alle tue trovate rivoluzionarie!

Salute: Luna e Giove, tutto sommato, riescono a farti star bene anche con un Marte opposto come questo…!

Il consiglio del giorno: le migliori soluzioni sono quelle inaspettate! Pensa che persino la Coca-Cola e il cono gelato non erano idee studiate all’inizio!

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Toro

Sai cosa ci vuole? Un assaggio di vera e propria rivoluzione. Come Facebook, che si appresta a cambiare nome definitivamente e a “ribrandizzare” tutti i suoi servizi, forse è tempo anche per te di dare una nuova luce alla tua immagine. Fallo oggi, che sei ancora in tempo! In serata, con una Luna quasi a favore, sarai pronto persino per scegliere persino di cambiare il colore dei tuoi capelli e il taglio! Un modo come un altro per abbracciare una nuova versione di te!

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: un po’ insicuro: non sai ancora se buttarti in nuove conoscenze o se rimanere nel tuo.

Lavoro: presta attenzione alle mail con le nuove procedure. Oggi è facile che ti saltino dei dettagli fondamentali!

Salute: non ascoltare Giove quadrato: ti spingerà a prendere una doppia porzione di dolce in mensa finendo con un sonno post-digestione devastante!

Il consiglio del giorno: Saturno quadrato vuole mettere alla prova ogni cosa di te… persino le tue abitudini! Dimostragli di essere capace di cambiare le cose meno salutari e di sostituirle con qualcosa di nuovo e stimolante!

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Icardi e Wanda Nara stanno passando un periodo complesso, difficile ed apparentemente impossibile da sanare. Lei sembra non avere intenzione di perdonare il tradimento del calciatore e, benché fiocchino scuse social sul profilo di Mauro, nulla si smuove dall’altra parte. Eppure voi non demordete come l’argentino: questa Luna vi fa insistere per ricevere attenzioni (e il perdono?) da chi vi interessa. Spero che valga davvero il detto “chi la dura la vince”!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: avete una Luna dolcissima al fianco. Con lei potete anche dimenticarvi dei vostri ultimi insuccessi amorosi e darvi alla pazza gioia… almeno per oggi!

Lavoro: giornata super produttiva. Vi lascerà con un senso di soddisfazione addosso che non provavate da parecchio!

Salute: Luna e Marte super a favore: vi sentite come un supereroe pronto ad entrare in azione!

Il consiglio del giorno: inviare una quintalata di rose rosse a casa di qualcuno mi pare un po’ eccessivo persino per voi. Non dimenticate il senso della misura e del ritegno!

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Katia Ricciarelli e Carmen Russo, dopo una catfight esemplare, si sono riavvicinate e chiarite grazie ad un confronto nella casa del GF Vip. A volte sotterrare l’ascia di guerra è la soluzione più giusta… ed anche quella più facile da valutare se hai una Luna che sta lentamente scivolando verso di te! Preparati a dismettere gli abiti da Xena principessa guerriera e a indossare quelli di mamma chioccia: a partire da stasera sarai pronto a consolare e a chiedere scusa di nuovo!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: Marte ti impedisce approcci sensuali e troppo spinti. Prova con modalità più soft!

Lavoro: Mercurio ti fa gli sberleffi. È a causa sua se perdi di continuo tutto quello che dovresti tenere sott’occhio in ufficio!

Salute: stanchezza diffusa per tutta la giornata. Migliorerà soltanto verso l’ora di cena.

Il consiglio del giorno: adotta un comportamento conciliante e più morbido del solito. Attenuare i toni ti renderà più semplice anche il risolvere i problemi di coppia!

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Leone

Mentre la metà degli italiani ancora deve capire cosa è e come funziona il famigerato “5G”, è bene sapere che la Cina si sta già preparando al “6G”. Precorre i tempi come te, caro il mio Leone, che sull’ondata di una Luna ancora a favore e un Marte a farle compagnia, cerchi di rimanere aggiornato praticamente su tutto e di non perdere un colpo. Temi per caso che Saturno si metta a fare il birichino e provi a coglierti in fallo sulle ultime tendenze?!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: intraprendente e con una Venere che te le manda buone quasi tutte. Se lanci un bigliettino alla ragazza che ti piace in ufficio chiedendole di uscire con te sono quasi certa che ti dirà di sì!

Lavoro: Mercurio è di gran supporto: riesci a svicolare con maestria anche nelle situazioni più ostiche! Basta un po’ di parlantina!

Salute: presupposti ottimi! La Luna ti sveglia con una buona dose di ottimismo!

Il consiglio del giorno: iscriviti a pagine di tendenza sui social utilizzando gli hashtag! Ti aiuterà a rimanere sempre update con tutte le ultime novità (e a sforzo zero!).

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Giornata parecchio dura da affrontare! Fra Luna e Venere quadrate potresti veramente aspettarti di tutto. Sembra quasi la stessa giornata trascorsa dalla Siae qualche tempo fa quando un hacker, dall’identità ancora nascosta, si è impossessato di alcuni dati ed ha chiesto un forte riscatto pur di non poter pubblicare informazioni private degli artisti! Tieni duro: non devi permettere a nessuno di invadere i tuoi spazi personali né di metterti così sotto scacco…!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: la giornata non può essere dedicata alle coccole e ai sentimenti… Luna e Venere di traverso te lo impediranno di continuo.

Lavoro: non scaldarti subito. Oggi la tua pazienza verrà messa a durissima prova!

Salute: non ti sentirai proprio al top. Faresti bene a passare la tua pausa pranzo correndo al parco per ricaricare le energie!

Il consiglio del giorno: non perdere le speranze: non sai mai quando Urano potrebbe decidere di donarti un colpo di fortuna inaspettato!

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

La NASA ha presentato il primo prototipo di moto lunare elettrica. Interamente pensata per solcare le dune del nostro satellite, il prodotto mi sembra un po’… avanguardista! Sei così avanti che, come gli ingeneri spaziali americani, stai già vivendo nel futuro e ti dimentichi di noi comuni mortali che non abbiamo Mercurio, Marte, Giove e Luna a favore! Datti una calmata e lasciaci il nostro tempo per arrivare al tuo livello!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: sensuale senza mai scadere nello scontato. È per via della tua classe innata che riesci ad attuare chiunque ti orbiti intorno!

Lavoro: non devi temere stanchezza o perdite di concentrazione. Mercurio a favore è meglio di una quintalata di fosforo!

Salute: un sacco di pianeti a favore confermano che oggi non avrai problemi di mal di testa, dolorini o secchezza delle fauci… meglio così, no!?

Il consiglio del giorno: prepara comodi riassunti con elenchi puntati in grado di consentire anche a chi ti circonda di tenere il passo con le tue intuizioni! È l’unico modo per non parlare da sola…

Voto 9 +

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Anche quando vieni beccato a fare il gradasso, riesci sempre a spuntarla con qualche battuta di spirito e un pizzico di autoironia! Assomigli tantissimo a Paolo Bonolis che, in una recente intervista carta bianca, ha ironizzato sul suo goffo tentativo di ammaliare l’attuale compagna, all’inizio della loro storia, millantando ricchezze che non aveva (il buontempone!). Forse è proprio questa Luna in transito verso di te che ti mette addosso l'allegria necessaria per sdrammatizzare persino su Saturno quadrato!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: rimanderei a domani ogni appuntamento. Sarai sicuramente più disposto di oggi.

Lavoro: hai la mente continuamente fissa sui tuoi impegni e non riesci a distrartene… anche tu hai bisogno di staccare la spina per tornare a ragionarci con discernimento!

Salute: in lento ma progressivo miglioramento. Ogni giorno che passa senti sempre più energie tornare a tua disposizione.

Il consiglio del giorno: affrontare la giornata con leggerezza non significa prendere le cose sotto gamba ma affrontarle per quello che sono, col giusto peso! Impara a farlo e tutto prenderà una piega diversa!

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

All’anteprima del film “Eternals” della Marvel, Angelina Jolie si è mostrata con un look accattivante ma “riciclato”. Seguita a ruota dai figli, è riuscita ad incantare paparazzi e critica con uno stile inedito e assolutamente personale (con tanto di gioiello piercing al labbro mai visto prima) e con abiti già utilizzati in precedenza. Ha unito l’utile di una scelta ad uno charme naturale che nessuno è in grado di mettere in secondo piano… a parte, forse, te! Con quella Venere a favore fai invidia davvero a chiunque!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: devi assolutamente tenere a freno la gelosia. Se vedi un like del partner sotto qualche post di qualcun altro non significa necessariamente che sia l’inizio di un dramma da sitcom spagnola!

Lavoro: Mercurio a favore ti aiuta a trovare il cavillo giusto in un contratto per risolvere una magagna che hai in piedi da qualche tempo!

Salute: per risolvere questa Luna opposta avresti bisogno di una serata al bar con gli amici dove offri da bere a tutti!

Il consiglio del giorno: Venere ti invoglia a osare con l’outfit. Prova anche colori che normalmente non accetteresti nemmeno sotto tortura! Potresti stupirti!

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Elena Santarelli ha dato un ultimatum ad una hater che non fa altro che augurare il male a lei e alla sua famiglia. A ragion veduta, la ragazza ha chiesto che questo profilo venga bloccato e segnalato in massa da tutti per far sì che venga definitivamente radiato dai social! Il senso di fastidio, oggi, potresti provarlo anche tu… colpa di una Luna in avvicinamento che si metterà bella e opposta proprio a partire da stasera! Prepara le tisanine rilassanti… ti serviranno!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: si avverte aria di maretta. Per colpa della Luna potrebbero complicarsi un po’ le dinamiche di coppia!

Lavoro: mi spiace Capricorno: è proprio lunedì e una nuova settimana sta per iniziare…

Salute: Marte scarica le tue batterie e le tiene in riserva per tutta la giornata… nemmeno un doppio caffè dello studente può aiutarti!

Il consiglio del giorno: hai imparato qualche pratica di mindfulness?! Potrebbe essere la scelta giusta per mantenere il controllo anche quando hai giornate stressanti come questa!

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

In tutta Italia sta impazzando il fenomeno del trekking urbano: praticamente la versione più professionale agonistica della classica "passeggiata domenicale". È però, a tutto dire, l'attività perfetta che ti si dice in questo periodo! La Luna, curiosa, è a tuo favore e così lo è anche Marte che riesce a darti energia extra da poter investire nelle tue attività preferite senza dover per forza scegliere fra piacere e dovere!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: connubio di Luna e Venere interessante! Forse riuscirai a trovare il modo giusto per farti notare da chi punti da un po’!

Lavoro: tranquillo: Mercurio e Giove sono in combutta per farti risolvere in un batter d’occhio ogni magagna che ti aspetta paziente in ufficio!

Salute: Venere e Marte a favore: sei in una botte di ferro (attrezzata coi più moderni comfort e in una classe energetica altissima!).

Il consiglio del giorno: iscriviti pure a tutti i corsi in palestra che vuoi! Riuscirai a seguirli tutti senza versare nemmeno una goccia di sudore!

Voto 9

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Elodie e Marracash hanno confermato la loro rottura. Benché a tutti i fan dispiaccia tantissimo, sembra che entrambi ne abbiano parlato con serenità. Almeno loro ci riescono… mica come voi che fate un dramma per ogni cosa che vi succede! Luna e Venere quadrate (e opposte fra di loro) rendono complesse le vostre dinamiche emotive… peggio di una partita interminabile a Risiko! Cercate di non arrovellarvi il cervello su questioni che, da soli, non riuscirete mai a risolvere!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: indecisi, infelici… e un po’ lagnosi. Cercate di non farvi trascinare nel mood da emo del 2000 da Luna e Venere quadrate.

Lavoro: l’idea di rientrare in ufficio oggi vi fa venire l’orticaria…

Salute: l’umore è nerissimo ma, vi assicuro, si tratta del fondo del barile. Presto risalirete la china e vi sembrerà che sia stato tutto un brutto sogno!

Il consiglio del giorno: ricordate che una rottura non è sempre la fine di qualcosa… potrebbe anche significare l’opportunità di rinascita! Un po’ come quando vi si rompe un’unghia e siete pronte a rifarvi fare l’intera manicure!

Voto 5 +