Che meravigliosa Venere c'è nel cielo astrologico di oggi! Quasi quasi potremmo chiudere gli occhi su tutto il resto e concentrarci sui valori veri, sugli amori profondi, su tutto ciò che muove questo mondo e il nostro, singolarmente, davvero. Mamma mia, vi chiederete, questa astrologa del segno dello Scorpione ci sta diventando romantica? No. State tranquilli, mi sento di escluderlo! Detto ciò in un cielo che, come sappiamo, risulta burrascoso, Venere forma dei bellissimi trigoni con tutti e tre i pianeti nel segno del Capricorno. Luna compresa (almeno di mattina).

L’oroscopo del giorno 23 ottobre

La Luna di oggi che si muove tra il segno zodiacale del Capricorno e quello dell'Acquario sembra proprio raccontare quello che vedremo nei movimenti più ampi dei prossimi anni. Da un periodo capricornino difficile e rigoroso ad una maggiore libertà ed indipendenza acquariana. Per ora lo viviamo in piccolo, preparandoci ad un fine settimana di grandi idee!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Penso che i tecnici di Tesla si siano ispirati a questa tua energia sempreverde per la loro batteria in grado di durare per 3 milioni di chilometri! Sei davvero instancabile e a volte nemmeno gli ostacoli più grandi riescono a spaventarti. Cerca però di non sottovalutare il dispendio di energie: Giove quadrato potrebbe farti commettere qualche enorme errore di valutazione.

Amore: rientrano in campo persone di un recente passato. Lavoro: costretto a rimettere in discussione la validità di qualche progetto già bello che pronto. Salute: riprendi la voglia di sorridere a fine giornata. Il consiglio del giorno: non dimenticarti di portare con te qualche piccolo snack per la pausa al lavoro. Ne avrai bisogno soprattutto a metà mattinata!

Voto 7 +

Toro (21 aprile – 20 maggio)

È arrivato il tuo momento, Torone. Per il tuo prossimo viaggio, che sia in Europa o in Italia, devi assolutamente prenotare in uno dei numeri alberghi ispirati dal tema del cioccolato. Questo Giove ti mette addosso la voglia di goderti qualche piccola gioia e la Luna, quadrata oggi, è proprio in quella posizione che ti fa chiedere più affetto del solito. E cosa c’è di meglio di un abbraccio "fondente"?!

Amore: sei dolcissimo e super sensuale. Lavoro: Mercurio opposto è nemico di ogni lavoro di precisione. Salute: sfrutta le prime ore del mattino per una corsetta sul posto. Il consiglio del giorno: organizza una serata di giochi in famiglia. Punta su qualcosa di divertente però, evita i giochi troppo impegnativi (altrimenti rischi di perdere!).

Voto 7

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Le vostre relazioni sono complesse e “telefonate” come quella di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pertini al GF. Non vi è chiaro se la vostra fiamma ci sta o no e, di certo, questa Venere quadrata non vi da chiarezza. Almeno per oggi, a partire dalla pausa pranzo, la Luna può darvi abbastanza positività da glissare sull’argomento e non restare tutto il giorno a rimuginare sul da farsi.

Amore: prendetevi una mezza giornata libera. Lavoro: avere bisogno di qualcuno che prenda nota di tutte le idee che vi vengono in mente (e ne faccia una generosa scrematura). Salute: in recupero. Il consiglio del giorno: non postate su Instagram sperando di smuovere le reazioni di qualcuno. Il social è carino ma non vi da la misura dell’interesse vero che c’è per voi!

Voto 6

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Dopotutto non poteva che mancarci il probabile contatto con un asteroide per il 2 novembre prossimo, no? Tu, caro Cancretto, sei così abituato al periodo di stress che non senti nemmeno la necessità di comprarti un ombrellino (modello Willy il Coyote) per proteggerti dall’eventuale impatto. Luna, Giove e Marte sono davvero stressanti da sopportare… per fortuna che Venere ti fa le coccoline.

Amore: sai di avere sempre qualcuno pronto a supportarti. Lavoro: anche oggi sei la tastiera più veloce dell’ufficio. Salute: avresti bisogno di metterti sotto carica. Il consiglio del giorno: distraiti installando qualche nuovo giochino sul cellulare che ti permetta di tenere impegnata la mente nei momenti morti.

Voto 6

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Furibondo e fuori controllo come Fabrizio Corona, specialmente dopo la pausa pranzo. Probabilmente è per colpa di Mercurio e Luna storti che ti arruffano la criniera facendoti sembrare più una margherita bagnata che il re della savana. Sarà una giornata di emozioni intense che devi, ad ogni costo, tenere sotto controllo nel tentativo di non lasciarti andare a commenti troppo acidi.

Amore: accetta coccole e grattini…! Lavoro: sembra che pure il portapenne abbia qualche critica da muoverti. Salute: Luna antipatica: potrebbe metterti di cattivissimo umore. Il consiglio del giorno: lega un vecchio fazzoletto ad un bastoncino e portalo dietro. Sii pronto a sventolare il segnale di resa ad ogni momento in cui ti accorgi di averne abbastanza.

Voto 5 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Arguta e piccante, accogli di buon grado i consigli della sessuologa in merito ai contatti limitati durante il Covid e ne ridi educatamente mentre la Littizzetto se ne fa beffe. Dal tuo canto, ne sono certa, tu non hai bisogno di consigli né direttive per i tuoi momenti hot: sei probabilmente in fase avanzata di corteggiamento ed il tuo partner non riesce, in nessun modo, a fare a meno dei tuoi baci.

Amore: esperienze ultrasensoriali. Lavoro: hai più memoria tu dell’agenda elettronica. Salute: qualche nuvola passeggera potrebbe distrarti. Il consiglio del giorno: dai fondo al tutto tuo charme e vesti un abito morbido ma sensuale. Hai bisogno di sentirti comoda ma inarrivabile.

Voto 8 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

A volte occorre pensarci più volte prima di prendere una decisione. Scegliere di tatuarsi l’iniziale del tuo fidanzato “funziona” solo se sei Hailey Balduin, se il tuo ragazzo è Justin Bieber e, soprattutto, solo se hai avvisato il tatuatore di un possibile cover up necessario. Evita di prendere decisioni affrettate. Vero che la Luna passa poi a tuo favore, in giornata, ma Marte è ancora negativo e non sembra volerti dare sicurezze.

Amore: punta a frasi carine e dolci. Lavoro: hai bisogno di una pausa caffé… ogni 10 minuti. Salute: in netta ripresa. Il consiglio del giorno: rimanda tutte le call con le amiche dopo le 19 di questa sera. Questa Luna potrebbe metterti voglia di una sana chiacchierata su Skype.

Voto 7

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Ridi e ti diverti nel lanciare una nuova challenge sui social e fai come Billie Eilish che, sfottendo il padre in merito alla sua capacità di riconoscere i colori, posta una foto delle sue scarpe chiedendo ai fan se sono bianche-rosa o verdi-rosa! Mercurio ti rende dispettoso e divertito mentre la Luna potrebbe regalarti qualche momento malinconico ma molto passeggero.

Amore: stuzzichi e ti diverti. Lavoro: risolvi ogni questioni alla velocità di un fulmine. Salute: umore leggermente in calo. Il consiglio del giorno: portati dietro qualche rompicapo da risolvere in pausa pranzo. Questo Mercurio ti vuole attivo e pieno di voglia di risolvere questioni.

Voto 8 +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Ti ho visto sai? Sei continuamente al pc a navigare su internet e a gustarti tutte le fotografie di Marte recentemente pubblicate dall’ESA. La tua voglia di viaggiare, con la fantasia e non, ti è gentilmente offerta da questa Luna così slanciata e, in parte, suggerita anche da questa Venere quadrata che non ti lascia in pace. Se mai dovessi comprare un viaggio nello spazio, ricorda di prendere un posto vicino al finestrino dello shuttle!

Amore: a proposito di spazio… tutti quelli che conosci ti sembrano degli alieni. Lavoro: non ti risparmi di fronte ad ogni sfida. Salute: super in forma! Il consiglio del giorno: sfrutta ogni momento libero per dar libero sfogo alle tue energie. Dalla palestra al corso di cucito ogni cosa può nutrire la tua voglia di fare!

Voto 8 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Non esagerare. Eh si, parlo proprio a te. Questo Giove dalla tua ti rende fin troppo espansivo e pretenzioso. Senza contare che Venere e Marte ti spingono sempre di più fuori dai limiti. Potresti fare la fine di Rovazzi che, un po’ troppo orgoglioso, ha chiesto di raddoppiare il suo cachet per partecipare a The Voice Senior. Lui si è preso un due di picche… tu invece gioca d’anticipo: sii modesto!

Amore: …in amore invece puoi anche esagerare! Lavoro: non hai troppe energie da investire: usa parsimonia. Salute: energie in calo. Il consiglio del giorno: non essere troppo permaloso e cerca di restare aperto all’ascolto… anche quando criticano la tua serie preferita!

Voto 7 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Mercurio ti confonde. Un po’ come quando finivi il compito di matematica e tutti avevano un risultato diverso dal tuo! Per fortuna la Luna di oggi ti fa prendere con filosofia ogni questione aiutandoti a vedere il lavoro positivo in ogni situazione. Buono anche Marte: se ci sono delle questioni in sospeso con qualche vecchia fiamma potrebbero esserci occasioni per chiarirsi.

Amore: chiarisci col passato prima di andare avanti. Lavoro: vestirti dello stesso colore delle pareti non ti renderà invisibile. Salute: pronto per una botta di energia?! Il consiglio del giorno: presentati in ufficio con qualche sacchetto di patatine o di cioccolatini. Porta allegria e qualche momento di svago per alleggerire anche la giornata degli altri!

Voto 8 –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Questa Venere opposta non riuscirà a mettervi in un angolo, soprattutto se si parla di vero affetto o amicizia. Sareste perfino disposti a noleggiare una gru per far visita ad un amico segregato in casa ad un piano alto di un condominio! Giove e Luna vi infondono positività mentre Mercurio continua a farvi trovare soluzioni fantasiose per ogni problema.

Amore: non arrischiatevi troppo con dichiarazioni plateali. Lavoro: avete bisogno di un assitente. Meglio se virtuale. Salute: in buono stato. Il consiglio del giorno: Giove vi solletica la fantasia e aiuta la fortuna… che ne dite di una sessione anticipata della tombola?

Voto 7 e mezzo